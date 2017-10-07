ЯнтарноКартинное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром! С четвергом!

Сегодня Всемирный день зрения

Всемирный день борьбы с артритом

И День кадрового работника в России

А теперь новости

В честь злодея из книг о Гарри Поттере назвали осу

Новозеландский энтомолог назвал открытый им новый вид ос Lusius malfoyi, в честь Люциуса Малфоя, злого волшебника из серии книг о Гарри Поттере.

По словам ученого Тома Сандерса, который описал этот вид ос во время обучения на магистра в университете Окленда, традиционно считается, что все осы крайне опасны для людей, пишет Guardian. При этом на территории Новой Зеландии проживает около 3 тысяч видов ос, которые не кусаются и никакого вреда людям не приносят, выполняя при этом важную роль для экосистем своего обитания.

В "Поттериане" Люциус Малфой постоянно пытается навредить Гарри Поттеру, преданно служа своему хозяину, Темному Лорду Волан-де-Морту. При этом в конце последней книги он в некотором роде искупает свою вину, отвернувшись от своего господина и дав показания против его сторонников.

"Малфой обелил себя, и я хочу обелить репутацию ос, потому что люди сейчас крайне плохо к ним относятся, вспоминая, как их кусали в детстве. Я хочу, чтобы люди знали, что только малая часть ос опасна, а в основном они безобидны", — сообщил Сандерс.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2941764&cid=520

В Китае в заброшенной шахте откроют пятизвездочный отель

У подножия горы Шэ в китайской провинции Цзянсу в одном из заброшенных карьеров глубиной 80 метров в диаметром около километра в мае 2018 года планируется открыть пятизвездочный отель.

Разработкой проекта с 2006 года занимается компания "Ши Мао", сообщает онлайн-портал издания "Жэньминь Жибао". Общая высота гостиницы составит 74 метра, при этом три этажа, в которых разместят включая конференц-зал, гостиничную ложу и центр развлечений, будут находиться над уровнем земли.

На дне шахты создано искусственное озеро, в котором при помощи насоса будет поддерживаться уровень воды в 5 метров. Над озером к склонам карьера пристроят еще 14 этажей гостиницы, каждый номер которой будет иметь свою смотровую площадку.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2941647&cid=520

Вопрос на сегодня:

Вы каких-нибудь насекомых боитесь?

А теперь очередь подборочки. Нынче это картины из янтаря

Все картины из янтаря выполнены вручную. Каждый камень в этих картинах хранит в себе застывший лучик солнца, поэтому картины являются не только уникальным произведением искусства, но и частью солнечного тепла, пронесенного через миллионы лет.



Картины из янтаря обладают положительной энергетикой и благоприятно воздействует на человека.



Гамма расцветок янтаря настолько велика, что включает в себя, пожалуй, весь спектр солнечного света. Именно поэтому, по мнению специалистов, не существует двух одинаковых янтарных камней. Янтарные картины собираются либо из элементов небольшого размера, либо выполняются из мелкой янтарной крошки. Крошка может служить фоном изображения для размещения крупных камней, а может быть основным элементом, заполняющим полотно.



Картины из янтарной крошки позволяют с особой точностью передавать на изображение людей, животных, птиц, природы и пейзажей. Но наибольшей ценностью обладают изображения из янтаря, выполненные аппликацией, где каждый элемент художественного произведения - отдельный янтарный камешек.









































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А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: