СоломенноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком!
С Днем психического здоровья!
А теперь новости.
В Дубае покажут первое в мире летающее беспилотное такси
В Дубае на выставке Gitex будет показано первое в мире беспилотное летающее такси Volocopter. Мероприятие посвящается информационным технологиям.
Отдельный стенд будет посвящен новым технологиям, которые презентуют местные власти. Именно на этом стенде пройдет презентация беспилотного летающего такси. Известно, что техника прошла тестирование и готова к показу. Много экспертов и обычных посетителей ожидают дня презентации, чтобы посмотреть на это творение. В Сети тоже активно обсуждают новинку. Пользователи считают, что ее выход это настоящая сенсация.
Источник: https://vistanews.ru/society/179242
Говорящие книги - новое слово в книгопечатании
Чтение вслух постепенно становится все более редким явлением в современных семьях. Его заменяют фильмы и видеоролики, аудиокниги и обычные аудиозаписи. В дополнение ко всем гаджетам, умеющим воспроизводить звуки, немецкие исследователи из Хемница разработали книгу, страницы которой выполняют функцию громкоговорителя. Но в нее не вставлен «говорящий» чип, как это делается в детских игрушках и книжках-раскладушках. Звуки издают сами страницы, выполненные по особой технологии.
Эту необычную книгу разработали ученые из Института печати и медиатехнологий Технологического университета Хемница. Каждый ее лист не толще, чем обычная бумага. Их даже можно переплести, придав фолианту обычную книжную форму. Изобретатели представят свою «говорящую» книгу в этом году на книжной ярмарке, которая будет проходить во Франкфурте с 12 по 15 октября.
По словам руководителя проекта Арведа Хюблера (Arved Hübler), совершенно обычную бумагу или пленку покрывают двумя слоями проводящего органического полимера. Они-то и послужат электродами, между которыми пройдет пьезоэлектрический слой. Этот элемент способен натягиваться или растягиваться с помощью электрического напряжения, что приведет к колебаниям материала (бумаги или пленки). В результате такой вибрации образуются звуки. Остальная часть электроники скрыта в обложке книги. Обе стороны «говорящей» бумаги могут быть цветными. Затем их присоединяют к обычной книге (ученые называют свое изобретение «Т-книгой»).
Два года назад исследователи впервые представили образец «Т-книги». Однако первое поколение изделий было большим и тяжелым. Нынешняя версия, по словам Хюблера, абсолютно не отличается размерами и весом от обычной книги. Команда предлагает, например, использовать такие технологии на страницах с изображениями, дополнительно снабдив картинки аудиоматериалами для прослушивания.
Впоследствии ученые собираются изготовлять «Т-книги» в промышленных масштабах. Так что, возможно, «говорящую» книгу скоро можно будет купить. Но она никогда не заменит человеку привычного чтения.
Источник: http://weekly-news.ru/news/4565-nemeckie_uchenie_sozdali_knigu_iz_govoryashey_bumagi.html
Вопрос на сегодня:
Меньше месяца осталось до Хэллоуина. Как вы относитесь к этому дню? Готовите ли костюмы? Ходите ли на вечеринки?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные соломенные скульптуры на фестивале в Японии
Осень в Японии – это, прежде всего, сбор урожая риса. Рисовая солома, которая остаётся после уборки урожая, не пропадает зря. Солома идёт на корм скоту и используется в качестве удобрения для почвы, а в префектуре Ниигата из неё даже делают огромные скульптуры для фестиваля Wara Art Festival, который в этом году проводится в десятый раз.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Для меня Хэллоуин не праздник, поскольку с детства я о нем ничего и не знала. Поэтому будет обычным днем. Но к празднованию его другими отношусь нормально - почему б людям лишний раз не повеселиться? А все стенания очень сильно православных о диаволе и сатанинских обрядах... Пусть лучше в души к нашим попам, рассекающим на майбахах и лексусах, заглянут - вот где диавольщина
Японцы молодцы, классные скульптуры!
Подпись: сибирский вариант кабриолета - тулупы прилагаются к билетам
Всем хорошего дня!
Подпись - Маршрутки на Урале настолько суровы, что билетом служат сосульки под носом. Оплата при выходе.
Не люблю Хэлуин...
Читать люблю! Только со временем! На работе в компьютере начитаешься...
Название: - *ПРОКАЧУ С ВЕТЕРКОМ*
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света %-)
К Хэллоуину отношусь ровно или совсем никак. Кому-то праздник и повод повеселиться, мне самый обычный день. Подборочка классная.
К картинке:
Новая "ГазЭль—кабриолет" стала сокрушительным ударом по автомобильной промышленности Германии: лопнули со смеху директора компаний "Volkswagen", "BMW" и "Mercedes".
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Почему-то вспомнился х/ф "гостья из будущего", где Коля Герасимов рассекал на воздушном транспорте)))
Хэллоуин не понимаю
Картинка - фрагмент из клипа на песню: "пришла, и оторвала крышу всем нам, дубачечая зима, дубачечая..." (Потап и Настя)
Александр Владимирович, С днем рождения! Желаю стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает. Чтоб ты всегда был рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть за пазухой тебя всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Взгляни на мир свежим взглядом, развивайся, радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!
Хэллоуин не отмечаю, так же как и Анечка. Никогда не наряжалась в ведьму, не красилась в зомби))) Но и те кто его отмечают меня не раздражают- пусть веселятся.
Скульптуры клёвые. Только пусть они там и стоят, не хотела бы ехать где-нибудь по долине Огоньки-Невельск в сумерках и увидеть это...
К картинке: Кабриользин зимний вариант.
Всем доброго чудесно-распрекрасного настроения. Берегите себя и родных вам людей.
С днюхой, драгоценный и непотопляемый, новых путешествий и открытий, старых надежных друзей и любимых, и главное - чтоб было не скучно жить!
Так что все в ажуре, кремплене и крепдешине.
Ну а все остальное в точку. Всего и побольше
С-с-спасипа!
Я такими бокалами теперь только фруктовый коктейль пью
Татьяна, если бы Вы про Хэлувин не напомнили, я бы не успела приготовить костюмчик и продумать мейкап для тематической вечоринки!