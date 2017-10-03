СоломенноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

С Днем психического здоровья!

А теперь новости.

В Дубае покажут первое в мире летающее беспилотное такси

В Дубае на выставке Gitex будет показано первое в мире беспилотное летающее такси Volocopter. Мероприятие посвящается информационным технологиям.

Отдельный стенд будет посвящен новым технологиям, которые презентуют местные власти. Именно на этом стенде пройдет презентация беспилотного летающего такси. Известно, что техника прошла тестирование и готова к показу. Много экспертов и обычных посетителей ожидают дня презентации, чтобы посмотреть на это творение. В Сети тоже активно обсуждают новинку. Пользователи считают, что ее выход это настоящая сенсация.

Источник: https://vistanews.ru/society/179242

Говорящие книги - новое слово в книгопечатании

Чтение вслух постепенно становится все более редким явлением в современных семьях. Его заменяют фильмы и видеоролики, аудиокниги и обычные аудиозаписи. В дополнение ко всем гаджетам, умеющим воспроизводить звуки, немецкие исследователи из Хемница разработали книгу, страницы которой выполняют функцию громкоговорителя. Но в нее не вставлен «говорящий» чип, как это делается в детских игрушках и книжках-раскладушках. Звуки издают сами страницы, выполненные по особой технологии.

Эту необычную книгу разработали ученые из Института печати и медиатехнологий Технологического университета Хемница. Каждый ее лист не толще, чем обычная бумага. Их даже можно переплести, придав фолианту обычную книжную форму. Изобретатели представят свою «говорящую» книгу в этом году на книжной ярмарке, которая будет проходить во Франкфурте с 12 по 15 октября.

По словам руководителя проекта Арведа Хюблера (Arved Hübler), совершенно обычную бумагу или пленку покрывают двумя слоями проводящего органического полимера. Они-то и послужат электродами, между которыми пройдет пьезоэлектрический слой. Этот элемент способен натягиваться или растягиваться с помощью электрического напряжения, что приведет к колебаниям материала (бумаги или пленки). В результате такой вибрации образуются звуки. Остальная часть электроники скрыта в обложке книги. Обе стороны «говорящей» бумаги могут быть цветными. Затем их присоединяют к обычной книге (ученые называют свое изобретение «Т-книгой»).

Два года назад исследователи впервые представили образец «Т-книги». Однако первое поколение изделий было большим и тяжелым. Нынешняя версия, по словам Хюблера, абсолютно не отличается размерами и весом от обычной книги. Команда предлагает, например, использовать такие технологии на страницах с изображениями, дополнительно снабдив картинки аудиоматериалами для прослушивания.

Впоследствии ученые собираются изготовлять «Т-книги» в промышленных масштабах. Так что, возможно, «говорящую» книгу скоро можно будет купить. Но она никогда не заменит человеку привычного чтения.

Источник: http://weekly-news.ru/news/4565-nemeckie_uchenie_sozdali_knigu_iz_govoryashey_bumagi.html

Вопрос на сегодня:

Меньше месяца осталось до Хэллоуина. Как вы относитесь к этому дню? Готовите ли костюмы? Ходите ли на вечеринки?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные соломенные скульптуры на фестивале в Японии

Осень в Японии – это, прежде всего, сбор урожая риса. Рисовая солома, которая остаётся после уборки урожая, не пропадает зря. Солома идёт на корм скоту и используется в качестве удобрения для почвы, а в префектуре Ниигата из неё даже делают огромные скульптуры для фестиваля Wara Art Festival, который в этом году проводится в десятый раз.

Нашла тут и тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!