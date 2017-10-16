МолочноПенное доброутреннее с конкурсом)

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Канадка вселилась в американский мотель с лошадью

Нелегкому испытанию подвергся в начале октября мотель Super 8 в Джорджтауне (штат Кентукки), где, по правилам, постояльцы могут брать с собой в номер домашних животных.

Канадка Линдси Партридж из онтарийского Каварта-Лейкс, занимающаяся в свободное время спасением животных, которым грозит эвтаназия, 4 октября вселилась в мотель с… лошадью.

Подъехав к постоялому двору, Партридж, путешествовавшая сразу с тремя конягами, которые должны были принять участие в скачках лошадей-пенсионеров (Retired Racehorse Project’s Thoroughbred Makeover), увидала, как другие гости спокойно входили в двери со своими собачками.

На стойке регистрации она наивно спросила дежурившую девушку, а не может ли она поселиться в номере с лошадкой.

“Леди на стойке просто сказала: ‘Да пожалуйста, мне все равно, давайте, ведите свою лошадь’. Я спросила дважды, а потом поспешила за питомицей, пока портье не передумала”, – с удовольствием вспоминает канадка.

Серую породистую кобылу Близз ее тренер сфотографировала перед стойкой администрации и сняла коротенькое видео, пока другие гости устроили небольшую фото- и видео-сессию.

Сама Линдси говорит, что просто хотела показать, насколько воспитанными и вежливыми могут быть лошади, чтобы изменить стереотипы о них. К сожалению, многие вышедшие в “запас” ветераны продаются потом на аукционах на мясо. Собственно, от такой печальной судьбы и спасает коней Партридж.

Проведя немного времени в номере, женщина вывела Близз из мотеля и отвезла вместе с двумя друзьями и коллегами в Конный парк Кентукки (Kentucky Horse Park), где все канадские гости показали великолепные результаты: Близз пришла на своей дистанции третьей, а две других лошади прискакали первой и второй.

Линдси Партридж говорит, что не совсем сошла с ума. Она не оставила, конечно, конягу в номере на ночь.

“Думаю, неплохо было бы изобрести какой-нибудь лошадиный подгузник. В ином случае счет за уборку (номера) будет чуть-чуть высоким”, – шутит Партридж. Кроме того, лошади вообще спят подряд лишь три-четыре часа, так что хозяйке пришлось бы бодрствовать и смотреть телевизор слишком долго.

Источник: http://www.russianweek.ca/news/canada/v-motel-s-loshadju/

Вор прятался в чемодане, чтобы грабить пассажиров автобуса

В Париже задержали двух злоумышленников, которые совершали кражи из багажа пассажиров, направлявшихся на автобусах в местный аэропорт Бовэ. Один из преступников прятался в чемодан, чтобы обыскивать кладь попутчиков в багажном отсеке.

Его сообщник, смешавшись при посадке с другими пассажирами, грузил своего коллегу в чемодане в багажный отсек автобуса . Тот, в свою очередь, во время движения вылезал из чемодана и не торопясь забирал из багажа туристов понравившиеся ему предметы, после чего забирался обратно, и его вместе с добычей выносили из автобуса, сообщает Local.

После целого ряда жалоб пассажиров на пропажу вещей один из водителей заметил 13 октября на автостанции Porte Maillot на западе Парижа, как один из пассажиров грузит в багажный отсек крайне большой чемодан, в котором что-то шевелится. Водитель известил о своих подозрениях службу безопасности аэропорта, которые проинформировали полицию.

Правоохранители остановили подозрительного пассажира после того, как тот покинул автобус с чемоданом на колесиках и рюкзаком. В рюкзаке было найдено несколько ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и других ценных вещей, а в чемодане нашли свернувшегося калачиком другого преступника.

Оба злоумышленника возрастом чуть больше 40 лет уже раньше попадались полиции за кражи. Одного из них приговаривали за это к году, а другого – к восьми месяцам тюрьмы.

Парижские полицейские в данной связи рекомендуют пассажирам обязательно закрывать свой багаж при поездках на автобусах в аэропорты и из них на замок.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944222&cid=520

Вопрос на сегодня:

Когда вы начинаете покупать новогодние подарки?

А теперь очередь подюорочки. Сегодня это красота из молочной пенки от художницы из Сингапура

17-летняя Дафна Тан – художница-самоучка из Сингапура. Но на ее скульптуры могут полюбоваться лишь любители свежего кофе с молоком. Дана создает свои творения из молочной пенки. Для своего творчества она создает специальную пенку с использованием соевого молока, добавляя в нее воду и порошок рожкового дерева. На каждую фигурку у нее уходит около 20 минут. Для раскрашивания она использует пищевые красители и тертый шоколад. Такую красоту даже пить жалко!

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!