ОткрыточноХудожественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня праздников, вроде, нет. Так что сразу переходим к новостям.

Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство

Паровоз из фильмов о Гарри Поттере помог многодетному семейству выбраться из Шотландского нагорья. Об этом сообщает BBC News.

Джон и Хелен Клюэтт (Jon и Helen Cluett) с четырьмя детьми возрастом от 6 до 12 лет отдыхали в лесном домике в шотландском местечке Лохабер. Разлившаяся река унесла байдарку, на которой они приплыли. Чтобы выбраться оттуда без нее, требовался долгий пеший переход по болоту.

Джон Клюэтт дозвонился до полиции и попросил помочь. Полиция связалась с железной дорогой и договорилась, что ближайший поезд, идущий по линии в 400 метрах от домика, остановится и подберет туристов.

К удивлению семейства, за ними приехал паровоз Jacobite, который показывали в фильмах о Гарри Поттере. В кино он участвовал как Хогвартский экспресс — поезд, который возит студентов в волшебную школу.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/16/hogwartsexpress/

Ученые: женщины-начальницы не так щедры, как мужчины

Научные работники из Канады установили, что женщины, занимающие руководящие посты, не отличаются щедростью, в отличие от мужчин-начальников. Это объясняется тем, что премии и поощрения, которые выписывают начальники женского пола не отличаются большим размером.

Необходимо сделать акцент на том, что женщины- руководители многократной были темой для научных работ. Канадские эксперты решили снова проверить данные, полученные в прошлых исследованиях и с этой целью они провели анкетирование людей, принимающих участие в предыдущих опросах для того, чтобы определить различия между представителями обоих полов на посту руководителя. В опросе было задействовано 187 представителей сильного пола и 188 – слабого. В итоге выяснилось, что разница есть и довольно большая. Наиболее заметна эта разница в поощрениях и премиях, которые выписывают начальники.

Напомним, что в предыдущих работах было установлено, что руководители женского пола стараются выдавать премии представительницам своего пола в значительно меньшем количестве, чем они этого заслуживают.

Источник: https://faktom.ru/18591_uchenye__zhenshhiny_nachalnicy_ne_tak_shhedry_kak_muzhchiny_wilson2034

Вопрос на сегодня:

Какая сумма денег у вас всегда должна быть с собой?

А теперь очередь подборочки.

Художник Ханна Дейл (Hannah Dale) пришла к созданию своей студии Wrendale Designs не сразу. Все начиналось на обычном кухонном столе в Мелтоне Росс, Линкольншир.

Искусство она изучала только в школе. В более зрелые годы преподавала зоологию в Кембриджском университете, а затем работала пять лет как биржевой маклер в Лондоне. Но все это время, ее тянуло к искусству, и она отчаянно пыталась найти выход своим художественным идеям. Поначалу Ханна начала заниматься шитьем, украсила окна многих друзей и семей красивыми занавесками, шторами, создавая комфорт и уют в доме. К тому же она начала рисовать персональные рисунки для детей, которые вдруг становились очень популярными.

Вдохновленная великолепной сельской местностью Линкольншира, Ханна начала рисовать зайцев. Их выразительные мордашки, в которых читалась личность и характер. Многим ее друзьям это понравилось, и окрыленная отзывами, она расширила круг своих иллюстраций, теперь у нее появились и другие животные - лисицы, фазаны, гуси, собаки, курочки, и конечно, кошки.

"Подстрекаемая" отзывами друзей и зрителей, которым нравилось ее творчество, она нарисовала несколько открыток, и тогда, можно сказать "понеслось"...

Она создала свою студию Wrendale Designs, которая на сегодняшний день завоевала пять престижных наград Henries и является поставщиком открыток по всей стране, и даже экспортирует их по всему миру. Ее студия сотрудничает с компанией Portmeirion, которая производит замечательные качественные керамические, текстильные и меламиновые изделия с дизайном от Wrendale, и другие канцелярские принадлежности.

Поскольку студия Wrendale Designs начала все больше расти и набирать свои обороты, то и ее муж Джек стал ей помощником, взяв все заботы по регулированию бизнеса на себя, и дав возможность Ханне заниматься своим любимым делом - рисованием забавных, умилительных, наивных и позитивных героев, которые теперь мы можем встретить на открытках по всему миру.





























































































































































Нашла тут и тут

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!