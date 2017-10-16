ОткрыточноХудожественное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком!
Сегодня праздников, вроде, нет. Так что сразу переходим к новостям.
Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство
Паровоз из фильмов о Гарри Поттере помог многодетному семейству выбраться из Шотландского нагорья. Об этом сообщает BBC News.
Джон и Хелен Клюэтт (Jon и Helen Cluett) с четырьмя детьми возрастом от 6 до 12 лет отдыхали в лесном домике в шотландском местечке Лохабер. Разлившаяся река унесла байдарку, на которой они приплыли. Чтобы выбраться оттуда без нее, требовался долгий пеший переход по болоту.
Джон Клюэтт дозвонился до полиции и попросил помочь. Полиция связалась с железной дорогой и договорилась, что ближайший поезд, идущий по линии в 400 метрах от домика, остановится и подберет туристов.
К удивлению семейства, за ними приехал паровоз Jacobite, который показывали в фильмах о Гарри Поттере. В кино он участвовал как Хогвартский экспресс — поезд, который возит студентов в волшебную школу.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/16/hogwartsexpress/
Ученые: женщины-начальницы не так щедры, как мужчины
Научные работники из Канады установили, что женщины, занимающие руководящие посты, не отличаются щедростью, в отличие от мужчин-начальников. Это объясняется тем, что премии и поощрения, которые выписывают начальники женского пола не отличаются большим размером.
Необходимо сделать акцент на том, что женщины- руководители многократной были темой для научных работ. Канадские эксперты решили снова проверить данные, полученные в прошлых исследованиях и с этой целью они провели анкетирование людей, принимающих участие в предыдущих опросах для того, чтобы определить различия между представителями обоих полов на посту руководителя. В опросе было задействовано 187 представителей сильного пола и 188 – слабого. В итоге выяснилось, что разница есть и довольно большая. Наиболее заметна эта разница в поощрениях и премиях, которые выписывают начальники.
Напомним, что в предыдущих работах было установлено, что руководители женского пола стараются выдавать премии представительницам своего пола в значительно меньшем количестве, чем они этого заслуживают.
Источник: https://faktom.ru/18591_uchenye__zhenshhiny_nachalnicy_ne_tak_shhedry_kak_muzhchiny_wilson2034
Вопрос на сегодня:
Какая сумма денег у вас всегда должна быть с собой?
А теперь очередь подборочки.
Художник Ханна Дейл (Hannah Dale) пришла к созданию своей студии Wrendale Designs не сразу. Все начиналось на обычном кухонном столе в Мелтоне Росс, Линкольншир.
Искусство она изучала только в школе. В более зрелые годы преподавала зоологию в Кембриджском университете, а затем работала пять лет как биржевой маклер в Лондоне. Но все это время, ее тянуло к искусству, и она отчаянно пыталась найти выход своим художественным идеям. Поначалу Ханна начала заниматься шитьем, украсила окна многих друзей и семей красивыми занавесками, шторами, создавая комфорт и уют в доме. К тому же она начала рисовать персональные рисунки для детей, которые вдруг становились очень популярными.
Вдохновленная великолепной сельской местностью Линкольншира, Ханна начала рисовать зайцев. Их выразительные мордашки, в которых читалась личность и характер. Многим ее друзьям это понравилось, и окрыленная отзывами, она расширила круг своих иллюстраций, теперь у нее появились и другие животные - лисицы, фазаны, гуси, собаки, курочки, и конечно, кошки.
"Подстрекаемая" отзывами друзей и зрителей, которым нравилось ее творчество, она нарисовала несколько открыток, и тогда, можно сказать "понеслось"...
Она создала свою студию Wrendale Designs, которая на сегодняшний день завоевала пять престижных наград Henries и является поставщиком открыток по всей стране, и даже экспортирует их по всему миру. Ее студия сотрудничает с компанией Portmeirion, которая производит замечательные качественные керамические, текстильные и меламиновые изделия с дизайном от Wrendale, и другие канцелярские принадлежности.
Поскольку студия Wrendale Designs начала все больше расти и набирать свои обороты, то и ее муж Джек стал ей помощником, взяв все заботы по регулированию бизнеса на себя, и дав возможность Ханне заниматься своим любимым делом - рисованием забавных, умилительных, наивных и позитивных героев, которые теперь мы можем встретить на открытках по всему миру.
Нашла тут и тут
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня!
Денег может с собой не быть вообще. Недавно так и прогулялась по городу, ощутив себя в полной мере пенсионеркой перед пенсией
Подпись: "перекати поле" решило, что "обними чудо" - более приятное название.
Всем добра!
Денег... 3—5 тыс!
Название:-«Вдох глубокий... лапы шире! На природе! Не в квартире»!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Что за чудо на картинке?
а что за волосато-эротический трэш на фотке изображен?
А разве птИСам деньги нужны!?
Разрешите представится - орёл, просто орёл!
Вот здесь - точно кофе!
Но на фото - типичная секретарша, сорри - офис-менеджер!
Картинка - так это ж Ним Галу из Эпика, в молодости! Эх, постарел, старина Ним....
- Чем меньше, тем лучше!!!
Открытки клёвые!
Денег при себе наличными мне нельзя иметь нискока... я транжира) У меня их лучше вообще отбирать и выдавать продуктами, чтобы готовить еду мужикам было из чего
К картинке: Возьмите Вы меня, ведь я для вас,
Ведь я хорошее и Вам мешать не буду,
И я так долго ожидало вас.
Поставьте у компа, от Вас ведь не убудет.
Всем добра, счастья, здоровья!!! Берегите себя и любимых!
С праздничками!
У меня начальница - тупень! Тупень с пребольшой буквы!
Двухсот рублей мне достаточно иметь наличкой. Остальное всё на карте)
Подборочка раздушевная! Я б хотела в подарочек одну из таких открыток получить! Миленько очень!
Всем отличного настроения и тёплышка!