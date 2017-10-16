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Утро с АСТВ
ОткрыточноХудожественное доброутреннее с конкурсом)

ОткрыточноХудожественное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Сегодня праздников, вроде, нет. Так что сразу переходим к новостям.

Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство

Паровоз из фильмов о Гарри Поттере помог многодетному семейству выбраться из Шотландского нагорья. Об этом сообщает BBC News.

Джон и Хелен Клюэтт (Jon и Helen Cluett) с четырьмя детьми возрастом от 6 до 12 лет отдыхали в лесном домике в шотландском местечке Лохабер. Разлившаяся река унесла байдарку, на которой они приплыли. Чтобы выбраться оттуда без нее, требовался долгий пеший переход по болоту.

Джон Клюэтт дозвонился до полиции и попросил помочь. Полиция связалась с железной дорогой и договорилась, что ближайший поезд, идущий по линии в 400 метрах от домика, остановится и подберет туристов.

К удивлению семейства, за ними приехал паровоз Jacobite, который показывали в фильмах о Гарри Поттере. В кино он участвовал как Хогвартский экспресс — поезд, который возит студентов в волшебную школу.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/16/hogwartsexpress/

Ученые: женщины-начальницы не так щедры, как мужчины

Научные работники из Канады установили, что женщины, занимающие руководящие посты, не отличаются щедростью, в отличие от мужчин-начальников. Это объясняется тем, что премии и поощрения, которые выписывают начальники женского пола не отличаются большим размером.

Необходимо сделать акцент на том, что женщины- руководители многократной были темой для научных работ. Канадские эксперты решили снова проверить данные, полученные в прошлых исследованиях и с этой целью они провели анкетирование людей, принимающих участие в предыдущих опросах для того, чтобы определить различия между представителями обоих полов на посту руководителя. В опросе было задействовано 187 представителей сильного пола и 188 – слабого. В итоге выяснилось, что разница есть и довольно большая. Наиболее заметна эта разница в поощрениях и премиях, которые выписывают начальники.

Напомним, что в предыдущих работах было установлено, что руководители женского пола стараются выдавать премии представительницам своего пола в значительно меньшем количестве, чем они этого заслуживают.

Источник: https://faktom.ru/18591_uchenye__zhenshhiny_nachalnicy_ne_tak_shhedry_kak_muzhchiny_wilson2034

 

Вопрос на сегодня: 

Какая сумма денег у вас всегда должна быть с собой?

 

А теперь очередь подборочки.

Художник Ханна Дейл (Hannah Dale) пришла к созданию своей студии Wrendale Designs не сразу. Все начиналось на обычном кухонном столе в Мелтоне Росс, Линкольншир. 
Искусство она изучала только в школе. В более зрелые годы преподавала зоологию в Кембриджском университете, а затем работала пять лет как биржевой маклер в Лондоне. Но все это время, ее тянуло к искусству, и она отчаянно пыталась найти выход своим художественным идеям. Поначалу Ханна начала заниматься шитьем, украсила окна многих друзей и семей красивыми занавесками, шторами, создавая комфорт и уют в доме. К тому же она начала рисовать персональные рисунки для детей, которые вдруг становились очень популярными.
Вдохновленная великолепной сельской местностью Линкольншира, Ханна начала рисовать зайцев. Их выразительные мордашки, в которых читалась личность и характер. Многим ее друзьям это понравилось, и окрыленная отзывами, она расширила круг своих иллюстраций, теперь у нее появились и другие животные - лисицы, фазаны, гуси, собаки, курочки, и конечно, кошки.
"Подстрекаемая" отзывами друзей и зрителей, которым нравилось ее творчество, она нарисовала несколько открыток, и тогда, можно сказать "понеслось"... 
Она создала свою студию Wrendale Designs, которая на сегодняшний день завоевала пять престижных наград Henries и является поставщиком открыток по всей стране, и даже экспортирует их по всему миру. Ее студия сотрудничает с компанией Portmeirion, которая производит замечательные качественные керамические, текстильные и меламиновые изделия с дизайном от Wrendale, и другие канцелярские принадлежности.
Поскольку студия Wrendale Designs начала все больше расти и набирать свои обороты, то и ее муж Джек стал ей помощником, взяв все заботы по регулированию бизнеса на себя, и дав возможность Ханне заниматься своим любимым делом - рисованием забавных, умилительных, наивных и позитивных героев, которые теперь мы можем встретить на открытках по всему миру.














































































Нашла тут и тут

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:57 +14
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Комментарии
berbajs
Написано сегодня, в 07:00
Доброе утро!
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:12
berbajs, привет!
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+5
berbajs
Написано сегодня, в 07:15
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:46
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+8
Еще 3 комментария
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:18
Доброе утро! Не дай бог женщину-начальника. Хотя все зависит от человека... Но единственная женщина, которой я опосредованно подчинялась, пользуясь моей ммммм деликатностью (мне очень сложно было раньше послать) старалась переложить на меня ВСЮ свою работу, за которую ей платили в разы больше, чем мне.
Денег может с собой не быть вообще. Недавно так и прогулялась по городу, ощутив себя в полной мере пенсионеркой перед пенсией
иду, в карманах и на карточке пустота, ощущение безысходности
...
Подпись: "перекати поле" решило, что "обними чудо" - более приятное название.
Всем добра!
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+11
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:54
Татьяна Сергеева, это верно! Спасибо! Я первый день в отпуске
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+3
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 13:16
НюНик_просто_Анна, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
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+2
Еще 7 комментариев
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:33
Доброе утро!
Денег... 3—5 тыс!
Название:-«Вдох глубокий... лапы шире! На природе! Не в квартире»!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+11
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 13:12
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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+2
lvista
Написано сегодня, в 08:08
Доброе утро! Какие открыточки, прелесть! Такая милота...мммм

Что за чудо на картинке?
. В голову пришла неприличная подпись - презерватив для кактуса
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+7
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 08:48
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+8
lvista
Написано сегодня, в 12:01
Татьяна Сергеева, охаёгодзаимас!!!
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+2
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:28
Доброе утро!
По идее деньги должны быть всегда и их должно быть много, но в моем случае они почему-то всегда быстро заканчиваются не успев побывать в моем кармане)) Поэтому денежек у меня всегда по минимуму
Название к картинке: "Кактус - выползатус" Всем хорошего дня!
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+8
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:35
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+6
фeрм
Написано сегодня, в 09:41
а я готов подчиняться женщине-начальнице которая на фото изображена. И даже пусть она будет жадиной-говядиной, ничо страшного! Переживем!
а что за волосато-эротический трэш на фотке изображен?
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:36
фeрм, вот и придумайте трэшу название))) Доброе утро)
Ответить
+6
фeрм
Написано сегодня, в 11:19
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+3
sasch
Написано сегодня, в 10:23
Деньги в кармане?
А разве птИСам деньги нужны!?
Разрешите представится - орёл, просто орёл!
Ответить
+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:37
sasch, привет, орел) В чашке, думаю, кофе)
Ответить
+7
sasch
Написано сегодня, в 10:44
Татьяна Сергеева, Это просто анекдот. А я птиСа невысокого полёта, падать не так больно.

Вот здесь - точно кофе!
Ответить
+6
Zoidberg
Написано сегодня, в 10:34 Отредактированно сегодня, в 10:37
Знавал я женщин-начальниц не жадных и более здравомыслящих, чем некоторые мужчины-начальники.

Но на фото - типичная секретарша, сорри - офис-менеджер!


Картинка - так это ж Ним Галу из Эпика, в молодости! Эх, постарел, старина Ним....
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 10:38
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+5
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 10:58
- Какая сумма денег у вас всегда должна быть с собой?
- Чем меньше, тем лучше!!!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:55
Русалка Обыкновенная, отличный ответ, +100500!!! У меня точно!
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 12:06
Доброго дня всем. Какие красивые открыточки. Люблю всякие открыточки,записочки. Денег сколько. Да как то не знаю. Я себя и без них неплохо чувствую. Ну нету в кармане да нету. Я к деньгам как то спокойно отношусь. Может потому что всегда планирую свои расходы. Да и спонтанного желания купить что то немедленно не возникает. Придерживаюсь правила что покупки нужно делать на второй день после зарплаты и в магазин голодной не ходить. Вот не могу сказать какая сумма мне нужна в кармане. Есть хорошо нету да и ладно. Всем тепла.
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+5
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:52
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+4
Malinka17
Написано сегодня, в 12:22
Хм.. прям не знаю , что и сказать по поводу тётки-начальницы
. Сама начальник, вроде адекватный (хотяяяя... может это курочки мои мне как начальнику так говорят?
. Но уж точно в премиях никогда не ущемляю, на поощрения не скуплюсь при условии качественно сделанной работы
.
Открытки клёвые!
Денег при себе наличными мне нельзя иметь нискока... я транжира) У меня их лучше вообще отбирать и выдавать продуктами, чтобы готовить еду мужикам было из чего

К картинке: Возьмите Вы меня, ведь я для вас,
Ведь я хорошее и Вам мешать не буду,
И я так долго ожидало вас.
Поставьте у компа, от Вас ведь не убудет.
Всем добра, счастья, здоровья!!! Берегите себя и любимых!
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+6
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 12:53
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 13:02
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:23
Malinka17, ты великое исключение
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+3
Еще 1 комментарий
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:19
Драгоценного всем денёчка!

С праздничками!


У меня начальница - тупень! Тупень с пребольшой буквы!

Двухсот рублей мне достаточно иметь наличкой. Остальное всё на карте)

Подборочка раздушевная! Я б хотела в подарочек одну из таких открыток получить! Миленько очень!

Всем отличного настроения и тёплышка!
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:14
Татьяна Сергеева, Спасибо, Михална!
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+1
Татьяна Сергеева
Написано сегодня, в 18:15
Победитель дня сегодня НюНик_просто_Анна! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
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