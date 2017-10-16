ИллюстративноДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком!

Праздников сегодня много.

Международный день авиадиспетчера

Международный день повара

Всемирный день борьбы с остеопорозом

День военного связиста в России

В субботу, 21 октября, особых праздников нет. А вот в воскресенье - есть:

22 октября

Международный день заикающихся людей

Международный день тёщи

День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ

А теперь новости:

Ученые создали первую в мире электронную женщину

Топ-модель из мира андроидов приехала в Москву. Электронная красотка по имени София не только выглядит, но и ведет себя почти как настоящая. Первая на планете женщина-робот разработана компнией Hanson Robotics во главе с Дэвидом Хансоном. Ее делали по образу британской актрисы Одри Хепберн и жены создателя компании.

Робота планируют выпускать серийно. София отличается умом и сообразительностью, любит поболтать, постоянно учится и даже умеет устанавливать зрительный контакт.

Человекоподобный робот София с помощью специальных механизмов умеет моргать, грустить и радоваться. Обладает развитой мимикой, эмитирует 62 различных движения мышц лица. Окружающий мир София видит двумя камерами вмонтированными в синтетическое покрытие глаз, а ее кожа сделана из особого силикона с органическими компонентами.

«Я мечтаю полететь в космос, тем более, что мы роботы более приспособлены к космосу чем люди, нам не нужно дышать, наши микросхемы лучше работают в холоде», - говорит робот София, отвечая на вопрос, мечтает ли она полететь в космос.

София очень быстро переходит с английского на русский. Великий и могучий она выучила всего за два дня благодаря ученым из Новосибирского академгородка, правда, иногда гласную может проглотить или ударение перепутать – все как у людей.

«Когда разработчики придумают как выпускать меня без риска на улицу для моих электронных внутренностей например я хотела бы побывать в Новосибирском академгородке», - объясняет человекоподобный робот.

Мозг Софии - это искусственная нейросеть, подобная той что у нас в голове, только электронная. Этого андроида разработчики планируют поставить на конвейер, как социального робота. Это может быть никогда не спящая сиделка, или девушка на рецепшене, учитель с железными нервами или контролер.

«Очень прикольно использовать лицо человека, потому что человеку легче с ним разговаривать и понимать жизнь как мы понимаем», - рассказывают разработчики робота София Сергей Сергиенко и Симоне Джакомелли.

Над развитием искусственного интеллекта Софии работает международная команда: американцы, китайцы, русские и даже эфиопы. У этого робота нет национальности и гражданства - это человеческая разработка.

«Меня часто спрашивают, будут ли роботы когда то править миром? Я думаю, что нет, люди и роботы в будущем станут еще мудрее и смогут сосуществовать вместе», - считает человекоподобный робот София.

Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710190856-6ya5.htm

Ученые определили гены, которые могут быть связаны с придирчивостью в еде

Придирчивость в еде может быть обусловлена генетическими особенностями человека, сообщают ученые из Университета Иллинойса. Специалисты впервые определили две генетические вариации, которые связаны с придирчивыми предпочтениями в еде. Оба гена имеют отношение к рецепторам горького вкуса, при этом один ген (TAS2R38) вызывает непереносимость вкуса определенных продуктов у детей, в то время как другой ген (CA6) связан с проблемным питанием, выражающемся в беспокойном поведении и несоблюдении режима приема пищи. Такие выводы были сделаны в ходе анализа рациона питания и ДНК 153 малышей дошкольного возраста. Данное открытие помогает понять, как развивается чувство вкуса в детском возрасте, и развеивает стереотип о том, что придирчивость в еде является результатом плохого воспитания. По словам экспертов, избирательность в еде обусловлена сочетанием генов и факторов окружающей среды.

Диетологи отмечают, что дети становятся наиболее капризными в выборе пищи в возрасте от 2 до 4 лет. Именно на данном этапе дети проявляют особую избирательность в еде, категорически отказываясь от определенных продуктов и проявляя консервативное пристрастие к другим, но для некоторых детей такая придирчивость может перерасти в долгосрочную проблему, негативно влияя на здоровье. Например, такие дети могут страдать от избытка или нехватки веса, а также иметь нарушения питания в более позднем возрасте.

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/16/uchenye-opredelili-geny-kotorye-mogut-byt-svyazany-s-pridirchivostyu-v-ede/

Вопрос на сегодня:

Какой соус ваш самый любимый?

А теперь очередь подборочки.

Художник-иллюстратор Владимир Николаевич Ненов, 1964 года рождения.

Родился в Новокуйбышевске, там же закончил художественную школу, затем живописно-педагогическое отделение Куйбышевского художественного училища.

После окончания учебы работал в портретной мастерской Куйбышевского филиала Союза художников художником-оформителем в цехе наглядной агитации. После армии закончил ЛВХПУ имени Мухина, во время обучения увлекся книжной графикой.

В 1993 году Владимир начал сотрудничество с американским издательством Tor-book, создав для него около 30-ти книжных обложек. Позже начал работать и с ведущими отечественными издательствами — «Азбука», «Нева», «АСТ», «Эксмо» и другими.







Стивенсон Р.Л., Вересковый мед







Пушкин А.С., Руслан и Людмила













Ильф и Петров, 12 стульев







Ильф и Петров, 12 стульев







Прозорова А., Царская Любовь







Анатоль Франс, Пчелка







Анатоль Франс, Пчелка







Анатоль Франс, Пчелка







Анатоль Франс, Пчелка







Андерсен Г.Х., Снежная Королева







Андерсен Г.Х., Снежная Королева







Андерсен Г.Х., Снежная Королева







Вильгельм Гауф. Маленький Мук







Стивенсон Р.Л., Вересковый мед







Стивенсон Р.Л., Вересковый мед







Стивенсон Р.Л., Вересковый мед







Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта







Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта







Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта







Андерсен Г.Х., Русалочка







Андерсен Г.Х., Русалочка







Андерсен Г.Х., Русалочка







Андерсен Г.Х., Русалочка







Андерсен Г.Х., Русалочка







Пушкин А.С., Руслан и Людмила







Пушкин А.С., Руслан и Людмила







Пушкин А.С., Руслан и Людмила







Пушкин А.С., Руслан и Людмила

Нашла тут и тут

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Удивительных выходных!