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Утро с АСТВ
ВойлочноПёсиковое доброутреннее с конкурсом)

ВойлочноПёсиковое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром!

С Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты

 

Теперь - новости: 

Специалисты: Здоровье человека зависит от длины его ног

Польские ученые считают, что длина человеческих ног может рассказать о здоровье.

В частности, чем они длиннее, тем здоровее их обладатель. В основном это свидетельствует о фертильности женщины.

К таким выводам эксперты пришли в ходе исследования, участие в котором принимали около 200 респондентов. Выяснилось, что коротконогие люди больше других подвержены диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у них повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением.

Кроме того, мужчины и женщины, имеющие короткие ноги, менее привлекательны для противоположного пола.

Ученые утверждают, что длинные ноги выросли у тех людей, которые хорошо питались в детстве.
 
Источник: http://runews24.ru/science/16/10/2017/72cb2789055bc0d3408158a81edbaa00
 
В Шотландии ученые решили запустить в космос бисквитное пирожное

В Шотландии ученые решили запустить в космос бисквитное пирожное. Полет пирожного на воздушном шаре транслировали на видеохостинге YouTube в режиме реального времени.

Ученые решили провести такой эксперимент не с целью научных открытий, а с целью привлечения людей к довольно необычным исследованиям, открытиям и к научным темам, которые должны заинтересовать их. Ученые удивлены тем, что трансляцию простого полета пирожного в ближний космос посмотрело такое значительное количество пользователей.

Пирожное прикрепили к воздушному шару, который наполнен водородом, и начали поднимать. Всего за полтора часа бисквит достиг высоты в 37 тысяч метров, после чего начал спускаться обратно. Ученые отметили, что спуск прошел быстрее, всего за 40 минут.

Источник: https://vistanews.ru/science/180880

 

Вопрос на сегодня: 

Какая мелодия лучше всего сегодня соответствует погоде за окном?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это милые войлочные песики.

Даже если вы считаете, что заводить собаку дома – это лишнее, собаки от двух русских мастериц, объединившихся под общим именем MamaDocha, заставят вас изменить свое мнение. Речь идет об игрушечных животных, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Малышка. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.

MamaDocha – это креативный тандем двух талантливых женщин – Анны Колесниковой и Ирины Хохловой. Вместе, они создают совершенно очаровательные фигурки животных – мишек, зайчиков, слоников, бегемотиков, но собачки у них получаются особенно трогательными.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Тихий час. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

К осени готова. Автор: MamaDocha.

Каждая фигурка животного примерно 15-20 сантиметров. Хоть изделия MamaDocha и называется игрушками, но по сути своей они больше похожи на статуэтки, которыми просто надо любоваться. В конце-концов, на создание каждого игрушечного животного уходит очень много времени и сил: игрушки сделаны из валяной шерсти, к тому же, к ним обычно прилагаются дополнительные декорации или одежда.

Милые войлочные песики от MamaDocha

На диете. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Время отдыхать. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Любимец семьи. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Моряк в душе. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Цезарь. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Джентльмен. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Балерина. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Зайка. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Зимние забавы. Автор: MamaDocha.

Милые войлочные песики от MamaDocha

Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.

Нашла тут.

 
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! 
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:01 +4
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:48
Доброе холодное утро! Все на борьбу со своей нищетой! И всем достатка!
Никогда не жаловалась на длину ног, и мужья не жаловались
но все равно и диабет, и сердечко пошаливает, все как у других. Так что враки

Вышла на улицу - и в голове только "Ой, мороз, мороз..." Как-то зябко очень.

Пироженко в космос - отличный способ борьбы с нищетой, прям-таки ноу-хау!
Собы очень милые, но очень уж грустные
, прям печалька в каждом взгляде.
Подпись: - Сколько лет тебе, Вася, говоришь? Что-то мало - три... Давай будет десять?
Всем доброго вторника!
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:44
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 08:07
Уж осень на дворе, ты сердце не тревожь.
Весь в рыжем сентябре срывает листья дождь.
Промок пустынный сад, в нем сорваны цветы,
Но песни все звучат-везде и всюду ты.

(с)
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:44
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 08:17
Доброе утро!
«Отель Калифорния» — во все времена!
Название:-«Не тяни меня за уши... Принеси -ка лучше суши»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:45
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:18
Доброе утро

Пирожное в космос( смайлик рукалицо ). О боже....
Мелодия из ералаша

Подборочка крутяцкая
, еще шпицев делают и других пород, очень круто. Я бы хотела себе такую красоту домой.
К картинке: эй наглый рыжий, а ну убег отседа, это мое местечко.
Хорошего всем дня, отличного настроения
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+3
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:45
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:48
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