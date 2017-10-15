ВойлочноПёсиковое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром!
С Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты
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Специалисты: Здоровье человека зависит от длины его ног
Польские ученые считают, что длина человеческих ног может рассказать о здоровье.
В частности, чем они длиннее, тем здоровее их обладатель. В основном это свидетельствует о фертильности женщины.
К таким выводам эксперты пришли в ходе исследования, участие в котором принимали около 200 респондентов. Выяснилось, что коротконогие люди больше других подвержены диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Также у них повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением.
Кроме того, мужчины и женщины, имеющие короткие ноги, менее привлекательны для противоположного пола.
В Шотландии ученые решили запустить в космос бисквитное пирожное. Полет пирожного на воздушном шаре транслировали на видеохостинге YouTube в режиме реального времени.
Ученые решили провести такой эксперимент не с целью научных открытий, а с целью привлечения людей к довольно необычным исследованиям, открытиям и к научным темам, которые должны заинтересовать их. Ученые удивлены тем, что трансляцию простого полета пирожного в ближний космос посмотрело такое значительное количество пользователей.
Пирожное прикрепили к воздушному шару, который наполнен водородом, и начали поднимать. Всего за полтора часа бисквит достиг высоты в 37 тысяч метров, после чего начал спускаться обратно. Ученые отметили, что спуск прошел быстрее, всего за 40 минут.
Источник: https://vistanews.ru/science/180880
Вопрос на сегодня:
Какая мелодия лучше всего сегодня соответствует погоде за окном?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это милые войлочные песики.
Даже если вы считаете, что заводить собаку дома – это лишнее, собаки от двух русских мастериц, объединившихся под общим именем MamaDocha, заставят вас изменить свое мнение. Речь идет об игрушечных животных, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.
Малышка. Автор: MamaDocha.
Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.
С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.
MamaDocha – это креативный тандем двух талантливых женщин – Анны Колесниковой и Ирины Хохловой. Вместе, они создают совершенно очаровательные фигурки животных – мишек, зайчиков, слоников, бегемотиков, но собачки у них получаются особенно трогательными.
Тихий час. Автор: MamaDocha.
Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.
К осени готова. Автор: MamaDocha.
Каждая фигурка животного примерно 15-20 сантиметров. Хоть изделия MamaDocha и называется игрушками, но по сути своей они больше похожи на статуэтки, которыми просто надо любоваться. В конце-концов, на создание каждого игрушечного животного уходит очень много времени и сил: игрушки сделаны из валяной шерсти, к тому же, к ним обычно прилагаются дополнительные декорации или одежда.
На диете. Автор: MamaDocha.
Время отдыхать. Автор: MamaDocha.
Любимец семьи. Автор: MamaDocha.
Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.
Моряк в душе. Автор: MamaDocha.
Цезарь. Автор: MamaDocha.
Джентльмен. Автор: MamaDocha.
Балерина. Автор: MamaDocha.
Зайка. Автор: MamaDocha.
Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.
Зимние забавы. Автор: MamaDocha.
Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.
Нашла тут.
Прекрасного вам дня!
Никогда не жаловалась на длину ног, и мужья не жаловались
Вышла на улицу - и в голове только "Ой, мороз, мороз..." Как-то зябко очень.
Пироженко в космос - отличный способ борьбы с нищетой, прям-таки ноу-хау!
Собы очень милые, но очень уж грустные
Подпись: - Сколько лет тебе, Вася, говоришь? Что-то мало - три... Давай будет десять?
Всем доброго вторника!
Весь в рыжем сентябре срывает листья дождь.
Промок пустынный сад, в нем сорваны цветы,
Но песни все звучат-везде и всюду ты.
(с)
«Отель Калифорния» — во все времена!
Название:-«Не тяни меня за уши... Принеси -ка лучше суши»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Пирожное в космос( смайлик рукалицо ). О боже....
Мелодия из ералаша
Подборочка крутяцкая
К картинке: эй наглый рыжий, а ну убег отседа, это мое местечко.
Хорошего всем дня, отличного настроения