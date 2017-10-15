ВойлочноПёсиковое доброутреннее с конкурсом)

Ученые утверждают, что длинные ноги выросли у тех людей, которые хорошо питались в детстве.

Источник: http://runews24.ru/science/16/10/2017/72cb2789055bc0d3408158a81edbaa00

В Шотландии ученые решили запустить в космос бисквитное пирожное

В Шотландии ученые решили запустить в космос бисквитное пирожное. Полет пирожного на воздушном шаре транслировали на видеохостинге YouTube в режиме реального времени.

Ученые решили провести такой эксперимент не с целью научных открытий, а с целью привлечения людей к довольно необычным исследованиям, открытиям и к научным темам, которые должны заинтересовать их. Ученые удивлены тем, что трансляцию простого полета пирожного в ближний космос посмотрело такое значительное количество пользователей.

Пирожное прикрепили к воздушному шару, который наполнен водородом, и начали поднимать. Всего за полтора часа бисквит достиг высоты в 37 тысяч метров, после чего начал спускаться обратно. Ученые отметили, что спуск прошел быстрее, всего за 40 минут.

Источник: https://vistanews.ru/science/180880

Вопрос на сегодня:

Какая мелодия лучше всего сегодня соответствует погоде за окном?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это милые войлочные песики.

Даже если вы считаете, что заводить собаку дома – это лишнее, собаки от двух русских мастериц, объединившихся под общим именем MamaDocha, заставят вас изменить свое мнение. Речь идет об игрушечных животных, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.

Малышка. Автор: MamaDocha.

Миниатюрная красавица с жемчужным ожерельем. Автор: MamaDocha.

С мыслями о Париже. Автор: MamaDocha.

MamaDocha – это креативный тандем двух талантливых женщин – Анны Колесниковой и Ирины Хохловой. Вместе, они создают совершенно очаровательные фигурки животных – мишек, зайчиков, слоников, бегемотиков, но собачки у них получаются особенно трогательными.

Тихий час. Автор: MamaDocha.

Непризнанный художник. Автор: MamaDocha.

К осени готова. Автор: MamaDocha.

Каждая фигурка животного примерно 15-20 сантиметров. Хоть изделия MamaDocha и называется игрушками, но по сути своей они больше похожи на статуэтки, которыми просто надо любоваться. В конце-концов, на создание каждого игрушечного животного уходит очень много времени и сил: игрушки сделаны из валяной шерсти, к тому же, к ним обычно прилагаются дополнительные декорации или одежда.

На диете. Автор: MamaDocha.

Время отдыхать. Автор: MamaDocha.

Любимец семьи. Автор: MamaDocha.

Не простудиться бы. Автор: MamaDocha.

Моряк в душе. Автор: MamaDocha.

Цезарь. Автор: MamaDocha.

Джентльмен. Автор: MamaDocha.

Балерина. Автор: MamaDocha.

Зайка. Автор: MamaDocha.

Лето в разгаре. Автор: MamaDocha.

Зимние забавы. Автор: MamaDocha.

Леди в шляпке. Автор: MamaDocha.

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А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня!