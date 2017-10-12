СтранноПриметное доброутреннее с конкурсом)

К таким выводам эксперты пришли, проведя эксперимент с участием 300 добровольцев. Исследование показало, что для женщин сплетни имеют больше смысла, чем для мужчин. Во время обсуждений они могут получить информацию о конкурентках на любовном фронте для того, чтобы попытаться испортить им репутацию.

Интересно, что женщины также стараются с помощью сплетен привлечь внимание мужского пола.

Источник: http://runews24.ru/science/15/10/2017/8c6b7007d168a447cb26f2f4dc4f1c0b

В последнее время в Японии существует большой спрос на крошечные продукты питания, и можно сказать, что страна восходящего солнца в значительной степени овладела искусством гастрономических миниатюр. Теперь любители миниатюрной еды могут самостоятельно создавать кулинарные шедевры с помощью 3D-ручки Dream Arts.

Чтобы сделать аппетитную мини-фигурку, пользователю нужно лишь заполнить специальные формы пищевыми чернилами, подающимися из ручки.

Набор поставляется с четырьмя ручками, каждая из которых имеет разный цвет чернил, десятками форм, устройством для сушки чернил с ультрафиолетовым светом и набором инструкций.

Используя данный комплект, можно приготовить суши, гамбургеры, геза, фрукты, овощи, жареные креветки, мороженое, лапшу рамен и многое другое. Набор продается по цене 3520 иен, или около 32$

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/12/3d-ruchka-sozdayushchaya-miniatyurnuyu-edu/

Вопрос на сегодня:

У вас дома есть картины? Какие? Что на них изображено?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это странные суеверия со всего мира и их значение

Вне зависимости от культурной принадлежности, все люди в той или иной степени подвержены суевериям, хотя многие из них откровенно странные и нелогичные: португальцы, к примеру, стараются не ходить спиной вперед, а жители США считают центы символом удачи. Однако почти у каждого предрассудка, каким бы странным он ни показался, есть своя история и свой скрытый смысл. В этом списке вы найдете 20 самых необычных суеверий со всего мира и их значения.

Индия: не подстригайте ногти по ночам

В Индии есть несколько поверий, связанных с уходом за внешностью. В частности, местные жители убеждены, что ночное подстригание ногтей может навлечь на человека беду. У этого суеверия есть вполне логичное объяснение: с давних времен люди старались не использовать острые предметы по ночам, ведь при слабом освещении ими легко пораниться.

Россия: ставьте пустые бутылки на пол

В России принято убирать пустые бутылки со стола, чтобы привлечь удачу. Эта традиция восходит к событиям Отечественной войны 1812 года. Войдя в Париж, русские солдаты стали частыми гостями местных кабаков и усиленно пытались сэкономить деньги на алкоголе. Заметив, что официанты выставляют счет по количеству пустых бутылок на столе, солдаты начали прятать их, тем самым уменьшая свои расходы.

Европа: стучите по дереву

Люди со всего мира стучат по дереву, чтобы отвести от себя беду, однако это суеверие зародилось на территории Европы. В Средние века служители европейских церквей утверждали, что в их стенах хранятся части деревянного креста, на котором был распят Иисус, а стук по дереву может принести счастье.

Турция: не жуйте жвачку ночью

Согласно одной из турецких легенд, ночью жвачка превращается в плоть покойника, поэтому местным жителям следует воздержаться от нее после наступления темноты. Как появилось это отвратительное суеверие, неизвестно, но многие турки следуют указанной рекомендации, поскольку у них нет никакого желания держать во рту мертвечину.

Великобритания: произносите слово "кролик" в первый день месяца

Это суеверие появилось более 2000 лет назад, и многие англичане до сих пор убеждены в его правдивости. По легенде, если вы скажете в первое утро месяца "кролик, кролик", то до его конца вам будет сопутствовать удача. Если вы забыли произнести волшебные слова, то у вас есть шанс исправить ситуацию. Просто скажите "килорк, килорк" (кролик наоборот), перед тем как лечь спать.

Бразилия: не роняйте кошельки и бумажники на землю

Бразильцы верят, что оброненные кошельки и бумажники способны вызвать серьезные финансовые проблемы. Ведь, оставляя деньги на земле, люди демонстрируют к ним пренебрежительное и легкомысленное отношение. Это поверье стало чрезвычайно популярным и среди жителей других южноамериканских стран, а также на Филиппинах.

Сербия: не проливайте воду позади человека

На первый взгляд, проливание воды может показаться плохим знаком, однако жители Сербии так не считают. Многие из них часто проделывают этот трюк, находясь за спиной у близких, чтобы пожелать им удачи, когда те отправляются в поездку или на собеседование. Вода может принести счастье, полагают сербы, поскольку она является символом текучести и движения.

Португалия: не ходите спиной вперед

Некоторые жители Португалии боятся ходить спиной вперед. Ведь таким образом они устанавливают связь с дьяволом, который может запомнить их шаги и понять, где они и куда направляются.

Япония: прячьте большой палец на кладбище

У японцев несколько иные ассоциации с большим пальцем, нежели у жителей других стран. На их родном языке он называется родительским. Именно поэтому в Японии появилось специфическое поверье: на кладбище необходимо спрятать большой палец в кулак, чтобы защитить родителей от смерти.

Германия: не чокайтесь бокалами с водой

Во время тостов немцы предпочитают не поднимать бокалы с водой, иначе всех присутствующих в будущем настигнут несчастья или даже смерть. Это суеверие восходит к древнегреческой мифологии. Духи мертвых, согласно мифам, часто пили воду из реки забвения Леты, чтобы забыть о своих земных жизнях, прежде чем отправиться в загробный мир.

Швеция: опасайтесь люков с буквой "А"

Возможно, вы не обращаете внимания на люки, но в Швеции некоторые люди относятся к ним серьезно. Согласно одной легенде, символы на люках могут изменить судьбу человека. Так, буква "К" является предвестником удачи, поскольку именно с нее начинается шведское слово "любовь". Пометка "А", напротив, несет несчастья, так как представляет слово "горе". В действительности "K" расшифровывается как kallvatten (очищенная вода), а буква "A" – как avloppsvatten (сточные воды). Однако разумные объяснения не волнуют суеверных шведов, которые все равно меняют траекторию движения, увидев люк с определенным символом.

Руанда: не ешьте козье мясо, если вы – женщина

Местный фольклор настоятельно советует жительницам Руанды отказаться от козьего мяса, иначе они станут невообразимо упрямыми, а на их лицах вырастут волосы. Некоторые люди предполагают, что это суеверие придумали мужчины, чтобы им досталось больше еды.

Китай: опасайтесь цифры 4

Многие жители Китая избегают всего, что связано с цифрой 4, так как она считается символом несчастий. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь в китайском языке слова "четыре" и "смерть" схожи в произношении.

Россия: не дарите желтые цветы

Дарить цветы – популярная традиция во всем мире, тем не менее россияне предпочитают не забывать об их символическом значении. Многие из них уверены, что желтые цветы предвещают разлуку, неверность или смерть, поэтому не дарят их своим вторым половинкам.

Египет: не щелкайте ножницами без необходимости

Эта страна известна своими поверьями, связанными с ножницами. Во-первых, во избежание всевозможных бед не рекомендуется просто щелкать ими, ничего при этом не разрезая. Во-вторых, нельзя оставлять их открытыми, иначе можно потерять удачу. Иными словами, оказавшись в Египте, будьте крайне осторожны с ножницами.

Южная Корея: бойтесь смерти от вентилятора

Вентиляторы наводят настоящий ужас на жителей Южной Кореи, поэтому многие из них предпочитают выключать их перед сном. Это суеверие часто обосновывают тем, что использование вентилятора может привести к гипотермии, обезвоживанию и асфиксии.

Италия: пишите любовные письма Джульетте

Люди со всего мира приезжают в Верону к дому Джульетты, чтобы отправить ей любовное письмо и обеспечить себе таким способом счастье в личной жизни. Как оказалось, Клуб Джульетты даже отвечает на послания путешественников от лица героини знаменитой шекспировской пьесы.

Испания: съешьте 12 виноградин в Новый год

Вместо того чтобы звенеть бокалами с шампанским, многие испанцы в полночь пытаются засунуть себе в рот сразу 12 виноградин, представляющих 12 месяцев грядущего года. Таким образом они намереваются запастись удачей до следующей новогодней ночи.

Турция: поверните большой палец в соборе Святой Софии

Если вы суеверны, то вы не сможете покинуть собор Святой Софии, не сделав этого. Внутри вы найдете так называемую Плачущую колонну с отверстием под большой палец. Вставьте его туда, затем загадайте желание и поверните на 360 градусов по часовой стрелке. По местной легенде, оно непременно исполнится, если вам удастся проделать эту манипуляцию.

США: подбирайте центы с дороги

Жители Соединенных Штатов верят, что цент, найденный на земле, – знак большой удачи, особенно если он лежит лицевой стороной вверх. При этом самыми счастливыми станут те люди, чей год рождения совпадает с датой выпуска монеты.

Нашла тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Легкой недели!