БамбучноМиниСкульптурное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком! С пятницей 13!))))
Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий
И Всемирный день яйца
В субботу, 14 октября, у православных Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Всемирный день стандартов
И День работников заповедного дела в России
А в воскресенье, 15 октября, Международный день белой трости
Всемирный день мытья рук
Международный день сельских женщин
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства в России
День создания адресно-справочной службы Российского государства
А теперь новости
Ученые: Танцы способны помочь в изучении точных наук
Танцы способны помочь в процессе изучения человеком точных наук. Такие выводы сделаны по итогам исследований учеными из США, представляющими Университет Северной Каролины.
Ученые провели опрос среди учащихся, пытаясь понять, как их увлечения отражаются на успешности. В итоге были сделаны выводы, что занятия танцами помогают более стремительно и качественно усваивать фактически любые научные данные. Наблюдения позволили выяснить, что успехи в науке могут стимулировать интерес молодых научных работников в искусстве, а занятия танцами предоставляют возможность определить нестандартный подход к уже имеющимся научным методам и представить новые.
Отмечается авторами работы и универсальность “танцевального” метода. Деятели науки разных этносов и национальностей демонстрировали рост качества их научных работ, притом это не зависело от того, как много времени они проводили в танцевальном зале.
Источник: http://actualnews.org/exclusive/204313-uchenye-tancy-sposobny-pomoch-v-izuchenii-tochnyh-nauk.html
В Великобритании выпустили газированное молоко
Многие люди одержимы газированными напитками, и компания Arla – один из крупнейших производителей молочной продукции в Великобритании – сделала ставку на тех, чья одержимость выходит далеко за пределы обычной газировки или игристых вин. В ближайшее время компания намерена представить потребителям газированное молоко розового цвета, надеясь утроить продажи продукта к 2020 году. Сообщается, что новый напиток будет продаваться в Великобритании, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Данный шаг был предпринят производителями в попытке привлечь внимание потребителей к коровьему молоку, так как в последнее время многие люди заменяют его растительными аналогами, например, кокосовым или миндальным молоком. Игристое молоко имеет нулевую жирность и содержит в своем составе фрукты, придающие напитку розовый цвет. Ожидается, что шипучее молоко может оказаться более популярным в странах Ближнего Востока, где газированные молочные напитки являются обычным делом.
Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/11/v-velikobritanii-vypustili-gazirovannoe-moloko/
Вопрос на сегодня:
А вы любите молоко? Как часто его пьете? А другие молочные напитки?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера
Стараясь повторить все анатомические особенности с необыкновенным мастерством, японский художник Нориюки Саито (Noriyuki Saitoh) создаёт скульптуры насекомых в натуральную величину, используя бамбук. Он с необыкновенным мастерством передает анатомические нюансы бабочек, стрекоз, кузнечиков и прочей живности.
Нашла тут
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня! Шикарных выходных!
Из молочки ем только сыры и то не каждый день и не все. Молоко, кефир, снежок и прочее не пью. Кофе пью только американо)))
Очень люблю молоко с печеньками. А ещё сама делаю кефир из молочноной закваски — ЭВИТАЛИЯ! Продаётся в аптеках! Вкусно и очень полезно!
Подборка насекомых — страшные , НО КРАСИВЫЕ!
Название: - «Держите меня семеро!!! НО я СОЖРУ»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
Я пью только молоко с чаем или кофе, хотя очень люблю все молочные продукты. Но они не отвечают моему организму взаимностью
Какая тонкая работа, эти насекомые, виртуозная, можно сказать.
Между прочим, любая физическая активность, кроме сопровождаемой травмами головы, улучшает умственную деятельность. Так что дело не только в танцах...
Подпись: да понимаю я, что я кот олигарха, но насточертела мне ваша икра!!! Хозяин, может, вискаса чуток?
Всем доброго и теплого дня! Со страшной пятницей!
Сколько праздников нас ждет. Ну, или не совсем нас...
Молоко не пью, не люблю его. Из молочки обожаю сыр и часто готовлю со сметаной или сливками.
Подборочка классная.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
Сегодня же куплю огурцов
очень актуальненько для Сахалина 2017 года...
С пятницей всех
С праздниками
Газированное молоко
Молоко дома есть практически всегда. В основном сына пьет с несквиком или с шариками кушает.
Подборочка класс
К картинке: Ну мяяяяяу, ну мямяуста, ну хоть одну икриночку
Кеша, я же сказала, а ну ка брысь.
Злые вы хозяева, уйду я от вас.
Хорошего всем дня, отличного настроения в пятницу13
Подборка как всегда необыкновенно-познавательная. Я как всегда завидую и восхищаюсь теми, кто что-то умеет делать своими руками.
Молоко пью каждое утро практически. Да и вообще всю молочку люблю. Особенно варенеец у бабушек на рынке
К картинке: Мой внутренний кот говорит : "Васька не жри это. Это тебе снится...."
Блин-блинский,сколько же поводов сегодня отметить пятницу, аж глаза разбегаются от обилия тостов
Молоко постоянный продукт в моем холодильнике наравне с яйцами. Варю молочные каши, чай с молоком пью и омлеты конечно.
Подборка такая воздушная!Растут же у некоторых руки откуда надо.
Картинка:"Держите меня семеро!"
Всем быстрой пятнички и хорошего настроения!
Сёдни за пейзанок можно бухнуть!
Женя от всей души поздравляю с днём твоего рождения!!!
Евгений, желаю в день рожденья
Чтоб было все у вас сполна:
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Всегда довольная жена
Пусть дома ждет вас, улыбаясь,
Пусть дети радуют собой,
В душе пусть воцарится радость,
А в сердце – счастье и покой!
С праздничками сегодняшними и выходнячими!
Всех причастных к яйцам со Всемирным днем тех самых яиц
Молоко газированное не пробовала и чот не тянет. Пробовала водовку из сифона. Я вам скажу, вставляет она все сто!)))
Бамбушные насекомые прикольные. Сколько терпения надо, чтоб такую милоту создать.
Всем отличного настроения, тепла, солнца, выпивки-закуски и секса!