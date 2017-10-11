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Утро с АСТВ
БамбучноМиниСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

БамбучноМиниСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С пятницей 13!))))

Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий 

И Всемирный день яйца 

В субботу, 14 октября, у православных Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Всемирный день стандартов

И День работников заповедного дела в России

А в воскресенье, 15 октябряМеждународный день белой трости 

Всемирный день мытья рук

Международный день сельских женщин

День работников пищевой промышленности

День работников дорожного хозяйства в России

День создания адресно-справочной службы Российского государства

 

А теперь новости

Ученые: Танцы способны помочь в изучении точных наук

Танцы способны помочь в процессе изучения человеком точных наук. Такие выводы сделаны по итогам исследований учеными из США, представляющими Университет Северной Каролины. 


Ученые провели опрос среди учащихся, пытаясь понять, как их увлечения отражаются на успешности. В итоге были сделаны выводы, что занятия танцами помогают более стремительно и качественно усваивать фактически любые научные данные. Наблюдения позволили выяснить, что успехи в науке могут стимулировать интерес молодых научных работников в искусстве, а занятия танцами предоставляют возможность определить нестандартный подход к уже имеющимся научным методам и представить новые.

Отмечается авторами работы и универсальность “танцевального” метода. Деятели науки разных этносов и национальностей демонстрировали рост качества их научных работ, притом это не зависело от того, как много времени они проводили в танцевальном зале. 

Источник: http://actualnews.org/exclusive/204313-uchenye-tancy-sposobny-pomoch-v-izuchenii-tochnyh-nauk.html

В Великобритании выпустили газированное молоко

Многие люди одержимы газированными напитками, и компания Arla – один из крупнейших производителей молочной продукции в Великобритании – сделала ставку на тех, чья одержимость выходит далеко за пределы обычной газировки или игристых вин. В ближайшее время компания намерена представить потребителям газированное молоко розового цвета, надеясь утроить продажи продукта к 2020 году. Сообщается, что новый напиток будет продаваться в Великобритании, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Данный шаг был предпринят производителями в попытке привлечь внимание потребителей к коровьему молоку, так как в последнее время многие люди заменяют его растительными аналогами, например, кокосовым или миндальным молоком. Игристое молоко имеет нулевую жирность и содержит в своем составе фрукты, придающие напитку розовый цвет. Ожидается, что шипучее молоко может оказаться более популярным в странах Ближнего Востока, где газированные молочные напитки являются обычным делом. 

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/11/v-velikobritanii-vypustili-gazirovannoe-moloko/

 

Вопрос на сегодня: 

А вы любите молоко? Как часто его пьете? А другие молочные напитки?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Стараясь повторить все анатомические особенности с необыкновенным мастерством, японский художник Нориюки Саито (Noriyuki Saitoh) создаёт скульптуры насекомых в натуральную величину, используя бамбук. Он с необыкновенным мастерством передает анатомические нюансы бабочек, стрекоз, кузнечиков и прочей живности.

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Нашла тут

 

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня! Шикарных выходных!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:56 +10
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:14
Доброе утро, Сахалин!
Из молочки ем только сыры и то не каждый день и не все. Молоко, кефир, снежок и прочее не пью. Кофе пью только американо)))
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 18:57
LyiraTula, cуперских выходных!
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0
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:32
Доброе утро!
Очень люблю молоко с печеньками. А ещё сама делаю кефир из молочноной закваски — ЭВИТАЛИЯ! Продаётся в аптеках! Вкусно и очень полезно!
Подборка насекомых — страшные , НО КРАСИВЫЕ!
Название: - «Держите меня семеро!!! НО я СОЖРУ»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+10
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 18:57
Рыжова Светлана, прекрасного отдыха на выходных!
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:19 Отредактированно сегодня, в 08:20
Доброе утро! Всех-всех с многочисленными праздниками!
Я пью только молоко с чаем или кофе, хотя очень люблю все молочные продукты. Но они не отвечают моему организму взаимностью
Изредка позволяю себе сыр.
Какая тонкая работа, эти насекомые, виртуозная, можно сказать.

Между прочим, любая физическая активность, кроме сопровождаемой травмами головы, улучшает умственную деятельность. Так что дело не только в танцах...
Подпись: да понимаю я, что я кот олигарха, но насточертела мне ваша икра!!! Хозяин, может, вискаса чуток?

Всем доброго и теплого дня! Со страшной пятницей!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 18:58
НюНик_просто_Анна, прекрасных выходных!
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0
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 08:58
Как пятница 13-го может быть неудачным днем? Это же пятница!
Доброе утро!

Сколько праздников нас ждет. Ну, или не совсем нас...
Всех причастных поздравляю, счастья-радости желаю.

Молоко не пью, не люблю его. Из молочки обожаю сыр и часто готовлю со сметаной или сливками.
Похоже пора завязывать с этим .

Подборочка классная.
Трудоемкая и кропотливая работа.
Всем самого доброго дня и отличного настроения.
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+10
Уравно_Бешеная
Написано сегодня, в 10:10
Василиса_Я ^.^, точно
Тяпница не может быть плохой.
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:30
Уравно_Бешеная, есесЬна
~
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 18:58
Василиса_Я ^.^, прекрасного настроения на все выходные!
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0
Еще 2 комментария
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:06
К картинке: Васька, ты Русский кот,
а Русский кот огурца не боится! Не то, что американский трус.


Сегодня же куплю огурцов
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:11
Василиса_Я ^.^, мой Пуха покойный лет до трех-пяти огурчики грыз с удовольствием
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:27
НюНик_просто_Анна, у меня тоже была кошка-любительница огурцов.
Так эта зараза их прям с кустов трескала.
Мама пойдет в теплицу урожай снимать, а там одни хвостики остались.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:48
Василиса_Я ^.^, кстати, вот тоже был белый ангорский. Может, у них гены?
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+6
Еще 3 комментария
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 09:09
Доброе утро ! Ого сколько праздников на сегодняшний день , причастных поздравляю ! Подборка классная
.Газированное молоко это перебор ,
лично для меня, хотя не пробовал, да и особо та желания нет . Молочные продукты мы любим , молоко , ряженку , а вот кефир нет .
Всем хорошего настроения , ну и здоровья конечно !
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:00
max7676, замечательных выходных!
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+1
Анонимный
Написано сегодня, в 09:12
Фото похоже на человеческую реакцию на застолье 1 января ...
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:00
Анонимный, ))) хороших выходных)
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:16
Всем привет! И...с Покровом всех! Поскольку в Александровске ещё и храм Покровский...персонально поздравляю земляков с престольным праздником!
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+8
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:19 Отредактированно сегодня, в 09:20
в качестве подписи к Таниной картинке: кот Верещагина...

очень актуальненько для Сахалина 2017 года...
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:01
Григорий Смекалов, хороших выходных. Обнимашки)
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+1
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:37
Доброе утро))
С пятницей всех

С праздниками

Газированное молоко
. Трэш

Молоко дома есть практически всегда. В основном сына пьет с несквиком или с шариками кушает.
Подборочка класс

К картинке: Ну мяяяяяу, ну мямяуста, ну хоть одну икриночку

Кеша, я же сказала, а ну ка брысь.
Злые вы хозяева, уйду я от вас.
Хорошего всем дня, отличного настроения в пятницу13
.
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 09:43 Отредактированно сегодня, в 09:43
Mopsik, для меня напиток милкис то же, что и газированное молоко

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+7
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:55
Василиса_Я ^.^, милкис беее. Тоже не люблю
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:08 Отредактированно сегодня, в 11:46
Mopsik, химия с сухим молоком, и молока-то чуть. Зато сахара - муж раз купил, чтоб под свечку сделать баночку, слил в кружку. Потом вылил - а на дне куча крупинок всякой дряни
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+4
Еще 5 комментариев
anmari
Написано сегодня, в 10:03
Больше всего из молочного - люблю молочные ликеры и им подобные
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:01
anmari, губа не дура))) Прекрасных выходных)))))
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 10:11 Отредактированно сегодня, в 10:11
Ух ты пятница 13-е! Она не перестает от этого быть менее пятничной)) Всех с кучей всяких праздников. 16 октября еще день босса) Начальников всех поздравляю: стойкости духа, стальных нервов и адекватных ответственных подчиненных

Подборка как всегда необыкновенно-познавательная. Я как всегда завидую и восхищаюсь теми, кто что-то умеет делать своими руками.
Молоко пью каждое утро практически. Да и вообще всю молочку люблю. Особенно варенеец у бабушек на рынке

К картинке: Мой внутренний кот говорит : "Васька не жри это. Это тебе снится...."
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:01
Malinka17, суперского настроения!
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0
ateriya
Написано сегодня, в 10:14
доброго утра всем.ох выходные будут праздничными. здорово. молоко я очень люблю. родители держали корову, мы с детьми выстраивались в очередь за молоком парным. так что молоко в моей семье любят все. к картинке скажу так " Что? опять икра? Да вы издеваетесь!" всем тепла.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:03
ateriya, прекрасного отдыха на выходных!
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0
ateriya
Написано сегодня, в 19:19
Татьяна Сергеева, о да! Я за неделю сделала все важные и ответственные дела,сегодня сдала последние документы. В общем можно вздохнуть спокойно. Спасибо. И вам отличных выходных.
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0
Уравно_Бешеная
Написано сегодня, в 10:20
Доброе морозное утро всем неспящим!

Блин-блинский,сколько же поводов сегодня отметить пятницу, аж глаза разбегаются от обилия тостов
Ну после такого застолья хрен потанцуешь конечно, но умнеть во время куражей
это еще одно оправдание в пользу возлияний
. Поэтому все на дискач и не забудьте помыть руки и в адресно-справочную службу позвонить!

Молоко постоянный продукт в моем холодильнике наравне с яйцами. Варю молочные каши, чай с молоком пью и омлеты конечно.
Подборка такая воздушная!Растут же у некоторых руки откуда надо.
Картинка:"Держите меня семеро!"
Всем быстрой пятнички и хорошего настроения!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:03
Уравно_Бешеная, суперских выходных!
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0
sasch
Написано сегодня, в 12:13
Ух ты!
Сёдни за пейзанок можно бухнуть!
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:34
sasch, вооооо, эта пейзанка ближе к истине
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:04
sasch, позитива на выходных)
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 13:02
всем привет! глядя на картинку сразу вспомнила всем известный фильм и фразу "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть..."
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:04
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0
VLадимир
Написано сегодня, в 15:48
евгений
Женя от всей души поздравляю с днём твоего рождения!!!
Евгений, желаю в день рожденья
Чтоб было все у вас сполна:
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Всегда довольная жена

Пусть дома ждет вас, улыбаясь,
Пусть дети радуют собой,
В душе пусть воцарится радость,
А в сердце – счастье и покой!
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:05
VLадимир, хорошего вечера)
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:38
Кстаааати! Сегодня, оказывается, две знаменательных даты! В-первых, день рождения у Женьки, Женечки, Евгешика ! Желаю солнечных дней, любимых родных и друзей и, наконец-то, полноценного отдыха!
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:05
НюНик_просто_Анна, присоединяюсь к поздравлениям!
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:45 Отредактированно сегодня, в 16:46
И вторая: сегодня годовщина свадьбы (10 лет!) у @user55539 (заводилы и флеш-зомби-мобщицы, родоначальницы " алёновки") , прошу любить и жаловать! Ленусик, счастья вам и достатка, благополучия и солнечных дней! Пусть детишки только радуют, а муж до старости носит на ручках (что, принимая во внимание разницу габаритов, легко осуществимо
)
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+3
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:51
С доброй тринадцатопятницей всех!


С праздничками сегодняшними и выходнячими!

Всех причастных к яйцам со Всемирным днем тех самых яиц


Молоко газированное не пробовала и чот не тянет. Пробовала водовку из сифона. Я вам скажу, вставляет она все сто!)))

Бамбушные насекомые прикольные. Сколько терпения надо, чтоб такую милоту создать.

Всем отличного настроения, тепла, солнца, выпивки-закуски и секса!
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:10
Балтийская Килька, я тож яичная душа. Яйца лопаю пачками
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:19
НюНик_просто_Анна,
Нюняшечка, дык я не про едоков яйцных (сама люблю до ужаса. у смяточку штучки три-четыре навернуть). Я про носителей тех самых
. Сбегай в личку, плиз))Ща я тебе там кой-чего муркну)
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+2
Еще 9 комментариев
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:54
Дорогой Евгешик, прими поздравушечки в День твоего Рождения!
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+5
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 18:54
Евгений, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:08
Победитель дня и недели - один и тот же человек. И это Василиса_Я ^.^! Поздравляем! Танцуют все!
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0
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