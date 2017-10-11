БамбучноМиниСкульптурное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С пятницей 13!))))

Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий

И Всемирный день яйца

В субботу, 14 октября, у православных Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Всемирный день стандартов

И День работников заповедного дела в России

А в воскресенье, 15 октября, Международный день белой трости

Всемирный день мытья рук

Международный день сельских женщин

День работников пищевой промышленности

День работников дорожного хозяйства в России

День создания адресно-справочной службы Российского государства

А теперь новости

Ученые: Танцы способны помочь в изучении точных наук

Танцы способны помочь в процессе изучения человеком точных наук. Такие выводы сделаны по итогам исследований учеными из США, представляющими Университет Северной Каролины.



Ученые провели опрос среди учащихся, пытаясь понять, как их увлечения отражаются на успешности. В итоге были сделаны выводы, что занятия танцами помогают более стремительно и качественно усваивать фактически любые научные данные. Наблюдения позволили выяснить, что успехи в науке могут стимулировать интерес молодых научных работников в искусстве, а занятия танцами предоставляют возможность определить нестандартный подход к уже имеющимся научным методам и представить новые.



Отмечается авторами работы и универсальность “танцевального” метода. Деятели науки разных этносов и национальностей демонстрировали рост качества их научных работ, притом это не зависело от того, как много времени они проводили в танцевальном зале.

Источник: http://actualnews.org/exclusive/204313-uchenye-tancy-sposobny-pomoch-v-izuchenii-tochnyh-nauk.html

В Великобритании выпустили газированное молоко

Многие люди одержимы газированными напитками, и компания Arla – один из крупнейших производителей молочной продукции в Великобритании – сделала ставку на тех, чья одержимость выходит далеко за пределы обычной газировки или игристых вин. В ближайшее время компания намерена представить потребителям газированное молоко розового цвета, надеясь утроить продажи продукта к 2020 году. Сообщается, что новый напиток будет продаваться в Великобритании, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Данный шаг был предпринят производителями в попытке привлечь внимание потребителей к коровьему молоку, так как в последнее время многие люди заменяют его растительными аналогами, например, кокосовым или миндальным молоком. Игристое молоко имеет нулевую жирность и содержит в своем составе фрукты, придающие напитку розовый цвет. Ожидается, что шипучее молоко может оказаться более популярным в странах Ближнего Востока, где газированные молочные напитки являются обычным делом.

Источник: https://kedem.ru/news/2017/10/11/v-velikobritanii-vypustili-gazirovannoe-moloko/

Вопрос на сегодня:

А вы любите молоко? Как часто его пьете? А другие молочные напитки?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Удивительные насекомые из бамбука от японского мастера

Стараясь повторить все анатомические особенности с необыкновенным мастерством, японский художник Нориюки Саито (Noriyuki Saitoh) создаёт скульптуры насекомых в натуральную величину, используя бамбук. Он с необыкновенным мастерством передает анатомические нюансы бабочек, стрекоз, кузнечиков и прочей живности.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня! Шикарных выходных!