"... и рыдала японка на короткой волне"

Я случайно наткнулся на стихи этого человека и до сих пор не сожалею об этом. Тот, кто заинтересуется его творчеством, просто наберут в поисковой строке своего браузера "Аркадий Кутилов", и прочтут, что:



"Его стихи неравноценны, но в них есть прорывы в гениальность".

Евгений Евтушенко



"Теперь я уже не могу представить без стихов Кутилова новейшую отечественную поэзию."

Вадим Кожинов

"Аркадий Кутилов (1940-1985)–уникальный поэт и художник, судьба которого по трагизму, пожалуй, имеет немного равных. На протяжении почти двух десятилетий талантливый поэт, стихи которого еще в начале его жизни были отмечены восторженной оценкой Александра Твардовского и Николая Рыленкова, имевший раньше и семью, и дом, и работу, был человеком без определенного места жительства. Поэт скитался по чужим городам и весям, по лагерям, спецприемникам и психушкам. Он обитал на чердаках и подвалах, жил в колодцах теплотрасс, ночевал на вокзалах и кладбищах, умирал от туберкулеза на слякотных улицах равнодушного города…

...В мае 1985 года мертвое тело Аркадия Кутилова было найдено в одном из скверов Омска. Говорят, что труп одного из ярчайших поэтов ХХ века был отдан в анатомический театр медицинской академии… Его останки были похоронены в общей могиле где-то на окраине Омска. Точное место захоронения поэта неизвестно…" (из Интернета)

Я думаю, самое главное, те, кто заинтересовался, прочтут его стихи, и думаю, не забудут эту поэзию.

Для меня его стихи оказались мелодичными, и я рискнул записать на одно из них песню. И постарался не опошлить своей мелодией красивый стих.

Стихи Аркадия Кутилова



Голубая звезда.



"Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня."

К. Бальмонт



Я и Лидка, и ночь...

Вышли Гончие Псята…

День ушел до утра,

и ничем не помочь.

В сеть попалась луна,

звезд ершистых десяток,

и костром, как волненьем,

вся охвачена ночь.



Закипает уха

из консервов "Ставрида",

на транзисторе спит

голубая звезда...

В сеть попалась луна,

и ничуть не обидно, -

пусть живет карасей

золотая орда.



Вился пенистый след

за кормой "Коммуниста",

"фить-пирю" - перепелка

за соседним кустом...

Закипала уха,

колыхался транзистор,

голубая звезда

танцевала бостон.



Ноль часов...

И с ударом Кремлевского гонга

начиналась любовь -

наяву, как во сие...

Тихо бил барабан,

и рыдала японка,

и рыдала японка

на короткой волне.



Я люблю, я люблю,

и любовь моя вещая

опьяняет меня

диким запахом трав!..

Я творю, как гончар,

и является Женщина!

И рождается Мать

с целым кодексом прав...



Ноль часов пять минут...

Месяц острый и тонкий…

Я все ярче горю

на любовном огне...

...Тихо бил барабан,

и рыдала японка,

и рыдала японка

на короткой волне.