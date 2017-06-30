"... и рыдала японка на короткой волне"
Я случайно наткнулся на стихи этого человека и до сих пор не сожалею об этом. Тот, кто заинтересуется его творчеством, просто наберут в поисковой строке своего браузера "Аркадий Кутилов", и прочтут, что:
"Его стихи неравноценны, но в них есть прорывы в гениальность".
Евгений Евтушенко
"Теперь я уже не могу представить без стихов Кутилова новейшую отечественную поэзию."
Вадим Кожинов
"Аркадий Кутилов (1940-1985)–уникальный поэт и художник, судьба которого по трагизму, пожалуй, имеет немного равных. На протяжении почти двух десятилетий талантливый поэт, стихи которого еще в начале его жизни были отмечены восторженной оценкой Александра Твардовского и Николая Рыленкова, имевший раньше и семью, и дом, и работу, был человеком без определенного места жительства. Поэт скитался по чужим городам и весям, по лагерям, спецприемникам и психушкам. Он обитал на чердаках и подвалах, жил в колодцах теплотрасс, ночевал на вокзалах и кладбищах, умирал от туберкулеза на слякотных улицах равнодушного города…
...В мае 1985 года мертвое тело Аркадия Кутилова было найдено в одном из скверов Омска. Говорят, что труп одного из ярчайших поэтов ХХ века был отдан в анатомический театр медицинской академии… Его останки были похоронены в общей могиле где-то на окраине Омска. Точное место захоронения поэта неизвестно…" (из Интернета)
Я думаю, самое главное, те, кто заинтересовался, прочтут его стихи, и думаю, не забудут эту поэзию.
Для меня его стихи оказались мелодичными, и я рискнул записать на одно из них песню. И постарался не опошлить своей мелодией красивый стих.
Стихи Аркадия Кутилова
Голубая звезда.
"Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня."
К. Бальмонт
Я и Лидка, и ночь...
Вышли Гончие Псята…
День ушел до утра,
и ничем не помочь.
В сеть попалась луна,
звезд ершистых десяток,
и костром, как волненьем,
вся охвачена ночь.
Закипает уха
из консервов "Ставрида",
на транзисторе спит
голубая звезда...
В сеть попалась луна,
и ничуть не обидно, -
пусть живет карасей
золотая орда.
Вился пенистый след
за кормой "Коммуниста",
"фить-пирю" - перепелка
за соседним кустом...
Закипала уха,
колыхался транзистор,
голубая звезда
танцевала бостон.
Ноль часов...
И с ударом Кремлевского гонга
начиналась любовь -
наяву, как во сие...
Тихо бил барабан,
и рыдала японка,
и рыдала японка
на короткой волне.
Я люблю, я люблю,
и любовь моя вещая
опьяняет меня
диким запахом трав!..
Я творю, как гончар,
и является Женщина!
И рождается Мать
с целым кодексом прав...
Ноль часов пять минут...
Месяц острый и тонкий…
Я все ярче горю
на любовном огне...
...Тихо бил барабан,
и рыдала японка,
и рыдала японка
на короткой волне.
Тут только одно могу сказать, не всегда с первого раза всё нравится, по крайней мере, это у меня так.
Бац, и категорически: "Не нра-вит-ся!"
А потом вдруг открываешь для себя что-то такое, что не увиделось и не услышалось вначале.
Я не в защиту именно этой песни, я вообще о погоде
Кстати, уже не раз замечал и замечаю, что моё восприятие сделанных мною вещей не всегда... а может быть гораздо чаще... совсем по другому воспринимается слушателями.
Не знаю почему так. Иногда вкладываешь гораздо больше - и... тихо и вроде как даже не совсем интересно. А то вдруг выстреливает незамысловатое, несложное, и в чём-то примитивное, на мой собственный взгляд.
Не жалюсь на жизнь, просто делюсь замеченным
С этой песней у меня просто свой ассоциативный ряд. Она мне напоминает золотоносный прииск в тайге, в конце 60-ых годов.
Тогда мой папа купил первый в жизни магнитофон "Рекорд" и ночами записывал песни с японского радио, так как днём была работа, да и короткие волны трещали, не до записи. А ночью этот моргающий зеленоватый свет магнитофона и мурлыкание японских песен с лампового приёмника. Так что любовь к радио и японским песням
Спасибо, Ань. Я, как геолог, все продолжаю поиски, того что не терял. Так что надеюсь, что будут ещё "не такие"
Лично я не забуду эту поэзию, так как он мой земляк Иркутской области, родился в деревне Рысьи....
А похоронен он, как я поняла, не в общей могиле, а под номером 111 (1111) на окраине Омска.
Правильно сделали, что рискнули записать песню и своей мелодией совсем не опошли красивый стих, а на оборот, сделали прекрасную огранку и дали этому произведению вторую жизнь, исполнив её....
Слушала вашу новую творческую работу несколько раз.... Понравилась
Известен не только по стихам, но и по видео о нём....
Правда что - то я не нашла то видео, в котором разыскивали его захоронение, но хорошо помню: там говорили, что в его номере одни единицы....
Его творчество с творчеством Высоцкого все сравнивают....
...Поэзия - не поза и не роль.
Коль жизнь под солнцем -вечное сраженье, -
стихи - моя реакция на боль,
моя самозащита и отмщенье!
Если не секрет, то в каком населённом пункте родились?
А таких "земляков" у меня пол страны
Спасибо за комментарий!