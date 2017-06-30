блоги
блоги
Регистрация
Творчество
"... и рыдала японка на короткой волне"

"... и рыдала японка на короткой волне"

Я случайно наткнулся на стихи этого человека и до сих пор не сожалею об этом. Тот, кто заинтересуется его творчеством, просто наберут в поисковой строке своего браузера "Аркадий Кутилов", и прочтут, что:

"Его стихи неравноценны, но в них есть прорывы в гениальность".
Евгений Евтушенко

"Теперь я уже не могу представить без стихов Кутилова новейшую отечественную поэзию."
Вадим Кожинов

"Аркадий Кутилов (1940-1985)–уникальный поэт и художник, судьба которого по трагизму, пожалуй, имеет немного равных. На протяжении почти двух десятилетий талантливый поэт, стихи которого еще в начале его жизни были отмечены восторженной оценкой Александра Твардовского и Николая Рыленкова, имевший раньше и семью, и дом, и работу, был человеком без определенного места жительства. Поэт скитался по чужим городам и весям, по лагерям, спецприемникам и психушкам. Он обитал на чердаках и подвалах, жил в колодцах теплотрасс, ночевал на вокзалах и кладбищах, умирал от туберкулеза на слякотных улицах равнодушного города… 
...В мае 1985 года мертвое тело Аркадия Кутилова было найдено в одном из скверов Омска. Говорят, что труп одного из ярчайших поэтов ХХ века был отдан в анатомический театр медицинской академии… Его останки были похоронены в общей могиле где-то на окраине Омска. Точное место захоронения поэта неизвестно…" (из Интернета)

Я думаю, самое главное, те, кто заинтересовался, прочтут его стихи, и думаю, не забудут эту поэзию.
Для меня его стихи оказались мелодичными, и я рискнул записать на одно из них песню. И постарался не опошлить своей мелодией красивый стих.

 

Стихи Аркадия Кутилова

Голубая звезда.

"Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня."
К. Бальмонт

Я и Лидка, и ночь...
Вышли Гончие Псята… 
День ушел до утра,
и ничем не помочь. 
В сеть попалась луна,
звезд ершистых десяток, 
и костром, как волненьем,
вся охвачена ночь.

Закипает уха
из консервов "Ставрида", 
на транзисторе спит
голубая звезда... 
В сеть попалась луна,
и ничуть не обидно, -
пусть живет карасей
золотая орда.

Вился пенистый след
за кормой "Коммуниста", 
"фить-пирю" - перепелка
за соседним кустом...
Закипала уха,
колыхался транзистор, 
голубая звезда
танцевала бостон.

Ноль часов...
И с ударом Кремлевского гонга 
начиналась любовь -
наяву, как во сие... 
Тихо бил барабан,
и рыдала японка, 
и рыдала японка
на короткой волне.

Я люблю, я люблю,
и любовь моя вещая 
опьяняет меня
диким запахом трав!.. 
Я творю, как гончар,
и является Женщина! 
И рождается Мать
с целым кодексом прав...

Ноль часов пять минут...
Месяц острый и тонкий… 
Я все ярче горю
на любовном огне... 
...Тихо бил барабан,
и рыдала японка, 
и рыдала японка
на короткой волне.

Автор: sasch, 30 июня, в 17:32 +14
Еще в этом блоге
Сахалинское море и сны
Загубленная юность
Печальное
Случайное знакомство
Комментарии
VLадимир
Написано 30 июня, в 18:12 Отредактированно 30 июня, в 18:12
Пойду тяпну от зависти. Просто зае..ой зашибись.

Ответить
+9
sasch
Написано 30 июня, в 18:35
VLадимир, Эх, где-то наливают... Пойдёт...тяпнет
Ответить
+8
karsa
Написано 30 июня, в 18:55
Браво, Саш
А стихи цепляют... Обязательно поищу в сети, когда будет настроение.
Ответить
+9
sasch
Написано 30 июня, в 18:57
karsa, Думаю тебе будет интересно. Надеюсь не ошибся. Спасибо
Ответить
+8
VLадимир
Написано 30 июня, в 19:00
karsa, Шо? Опять?
Ответить
+8
Online
Яков Максимов Online
Написано 30 июня, в 19:08
У меня ваши "Дует ветер" и "Красивой-необыкновенной" заслушаны до дыр в микросхемах плеера
Сегодняшняя песня, на мой взгляд, по-своему цепляет, но она - не моя. Бывает такое. Хотя, безусловно, заслуживает своих оваций
Ответить
+8
sasch
Написано 30 июня, в 19:16
Яков Максимов, Спасибо, Яш. Спасибо.
Тут только одно могу сказать, не всегда с первого раза всё нравится, по крайней мере, это у меня так.
Бац, и категорически: "Не нра-вит-ся!"
А потом вдруг открываешь для себя что-то такое, что не увиделось и не услышалось вначале.
Я не в защиту именно этой песни, я вообще о погоде
Ответить
+8
Online
Яков Максимов Online
Написано 30 июня, в 19:20 Отредактированно 30 июня, в 19:24
sasch, ну вот то, что мне захочется прослушать эту песню еще раз - не сомневаюсь. Просто у каждого же из нас есть свой эдакий жизненный "плэй-лист" (прости меня, русский язык). Когда гуляю с дочерью по выходным, когда она засыпает в коляске, вышеперечисленные ваши песни чередуются с Тальковым. И прогулка становится преприятной (обожаю русский язык)
Ответить
+9
sasch
Написано 30 июня, в 19:37 Отредактированно 30 июня, в 19:37
Яков Максимов, Здорово!
Кстати, уже не раз замечал и замечаю, что моё восприятие сделанных мною вещей не всегда... а может быть гораздо чаще... совсем по другому воспринимается слушателями.
Не знаю почему так. Иногда вкладываешь гораздо больше - и... тихо и вроде как даже не совсем интересно. А то вдруг выстреливает незамысловатое, несложное, и в чём-то примитивное, на мой собственный взгляд.
Не жалюсь на жизнь, просто делюсь замеченным

С этой песней у меня просто свой ассоциативный ряд. Она мне напоминает золотоносный прииск в тайге, в конце 60-ых годов.
Тогда мой папа купил первый в жизни магнитофон "Рекорд" и ночами записывал песни с японского радио, так как днём была работа, да и короткие волны трещали, не до записи. А ночью этот моргающий зеленоватый свет магнитофона и мурлыкание японских песен с лампового приёмника. Так что любовь к радио и японским песням
в меня впиталось, ну не с грудным молоком
, а с запахами таёжной ночи и звуками из радиоприёмника. Потому и название такое, а не авторское.
Ответить
+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 30 июня, в 19:56
Фух, добралась! Сдох мой ноутбук
но песню успела послушать. Написать не успела. Очень понравилось. Вовсе не такая, как многие остальные, но что-то прям за душу прихватила
Ответить
+12
sasch
Написано 30 июня, в 20:03
НюНик_просто_Анна, Чё! Опять! Сдох? - вскричал я в стиле Вовкином

Спасибо, Ань. Я, как геолог, все продолжаю поиски, того что не терял. Так что надеюсь, что будут ещё "не такие"
Ответить
+8
VULKAN
Написано 30 июня, в 19:58
Спасибо интересный, познавательный блог "... и рыдала японка на короткой волне"!!!


Лично я не забуду эту поэзию, так как он мой земляк Иркутской области, родился в деревне Рысьи....
А похоронен он, как я поняла, не в общей могиле, а под номером 111 (1111) на окраине Омска.

Правильно сделали, что рискнули записать песню и своей мелодией совсем не опошли красивый стих, а на оборот, сделали прекрасную огранку и дали этому произведению вторую жизнь, исполнив её....

Слушала вашу новую творческую работу несколько раз.... Понравилась
Ответить
+6
sasch
Написано 30 июня, в 20:05
VULKAN, Да, ваш земляк, и насколько я понял вам известен? По крайней мере по стихам?
Ответить
+6
VULKAN
Написано 30 июня, в 20:31
sasch, Вы правы...
Известен не только по стихам, но и по видео о нём....
Правда что - то я не нашла то видео, в котором разыскивали его захоронение, но хорошо помню: там говорили, что в его номере одни единицы....
Ответить
+5
Online
Huli_Ганка Online
Написано 1 июля, в 00:58
Песню не слушала, но стихи прочла. Чем-то напомнило Маяковского. Резко, как топором. Меня чутьё редко подводит,но бывает.
Ответить
+5
sasch
Написано 1 июля, в 01:12
Huli_Ганка, А что не получилось послушать?
Ответить
+5
VULKAN
Написано 1 июля, в 08:52
Huli_Ганка,
Чуйка плохо ваша работает....
Его творчество с творчеством Высоцкого все сравнивают....
Ответить
+3
Online
The only way Online
Написано 1 июля, в 10:51 Отредактированно 1 июля, в 10:53
Давно знаю творчество этого поэта. Как оказалось он и мой земляк. Спасибо за воспоминания!
...Поэзия - не поза и не роль.
Коль жизнь под солнцем -вечное сраженье, -
стихи - моя реакция на боль,
моя самозащита и отмщенье!
Ответить
+4
VULKAN
Написано 2 июля, в 13:39
The only way, Вы что, тоже родом из Иркутской области?

Если не секрет, то в каком населённом пункте родились?
Ответить
+1
Online
The only way Online
Написано 2 июля, в 18:10
VULKAN, Я не с Иркутской области. Но я с Урала.
Ответить
0
VULKAN
Написано 2 июля, в 18:34
The only way, Аааа…
Я считала, что земляк это, уроженец одной с кем-н. местности.


А таких "земляков" у меня пол страны


Спасибо за комментарий!
Ответить
+2
LediOven Тула
Написано 1 июля, в 15:37
спасибо, хорошо написано
Ответить
+4
sasch
Написано 1 июля, в 18:15
LediOven Тула, И вам спасибо. Только, извините, не понял, вам блог понравился с"написано" или песня заслужила внимание
?
Ответить
+3
LediOven Тула
Написано 1 июля, в 19:22
sasch, и то, и другое хорошо
Ответить
+3
sasch
Написано 1 июля, в 20:45
Ответить
+3
max7676
Написано 5 июля, в 14:16
Ну наконец- то добрался до этого поста , Саша мне вкатила эта песня ,
как и сам блог ... С большим удовольствием всегда читаю и слушаю в твоём исполнении разные произведения , и это уже стало для меня некой нормой , за что тебе огромное спасибо .
Ответить
+6
sasch
Написано 5 июля, в 20:41
max7676, Спасибо и тебе Макс. Меня только радует, что есть люди, кому это интересно в наш век электронной музыки. Ничего не имею против последней, просто мне интересно все же делать своими руками.
Ответить
+5
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинское море и сны
Сахалинское море и сны
Загубленная юность
Загубленная юность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru