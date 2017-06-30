Сахалинское море и сны

Александровск-Сахалинский,

здесь закат такой былинский!

Дочь гуляла по песку:

«Мама, что-то не пойму

куда солнышко ушло?»

Оно, доча, спать пошло.

Не проснётся никогда!

Будет в небушке звезда

освещать горючу жизнь.

«Что ты, мамочка, уймись!

Никогда я не состарюсь на зловещем берегу,

а то я, как моя мама, тут совсем с ума сойду!»

Дочь уехала далёко.

Бережок притворно охал.

Солнце вышло из небес

и сказало: — Молодец!

Александровск-Сахалинский,

был бы здесь закат былинский,

не сочиняла б сказки я.

Всё. Я в дом писать пошла…