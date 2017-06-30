блоги
блоги
Регистрация
Творчество
Сахалинское море и сны

Сахалинское море и сны

 

Александровск-Сахалинский,
здесь закат такой былинский!
Дочь гуляла по песку:
«Мама, что-то не пойму
куда солнышко ушло?»
 
Оно, доча, спать пошло.
Не проснётся никогда!
Будет в небушке звезда
освещать горючу жизнь.
 
«Что ты, мамочка, уймись!
Никогда я не состарюсь на зловещем берегу,
а то я, как моя мама, тут совсем с ума сойду!»
 
Дочь уехала далёко.
Бережок притворно охал.
Солнце вышло из небес
и сказало: — Молодец!
 
Александровск-Сахалинский,
был бы здесь закат былинский,
не сочиняла б сказки я.
Всё. Я в дом писать пошла…
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Инна Фидянина-Зубкова, 2 июля, в 19:31 +6
Еще в этом блоге
"... и рыдала японка на короткой волне"
Загубленная юность
Печальное
Случайное знакомство
Комментарии
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 3 июля, в 15:29
Всё. Я в дом писать пошла…
Ответить
+5
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:36
Ответить
+6
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 3 июля, в 17:38
Балтийская Килька, об этом история умалчивает...
Надо у автора уточнить, что конкретно она имела в виду.
Ответить
+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 3 июля, в 17:41
Балтийская Килька,
"Александровск-Сахалинский,
был бы здесь закат былинский,
не сочиняла б сказки я.
Всё. Я в дом писать пошла…" (С)
Ответить
+3
Еще 7 комментариев
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:37
Фотопопия)))
Ответить
+5
Инна Фидянина-Зубкова
Написано 3 июля, в 18:37
ВСЁ, Я В ДОМ ПИСАТЬ ПОШЛА

Я совет себе давала:
«Никогда б ты не писала,
потому что от письма
разболелась рука!»

Я ответила себе:
— Ты не лезла бы ко мне,
потому что от письма
раскрывается душа!
Ответить
0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 3 июля, в 19:20 Отредактированно 4 июля, в 06:50
Инна Фидянина-Зубкова, на первый раз перенесла. В следующий раз удалю. И , кстати, интересно, людям на фото очень понравилась ваша публикация? Я не была б рада, если б меня на отдыхе кто-то без разрешения сфотографировал и опубликовал.
Ответить
+8
Инна Фидянина-Зубкова
Написано 3 июля, в 19:46
Твори добро и кидай его в воду:
будут в воде бутерброды,
будут в воде апельсины
и сумасшедшие арлекины
захохочут — не будет мочи!

Радостные гуляют дочи
по воде и маму ругают:
мама такая, мама сякая,
мама у них плохая!

А в чём провинилась мама?
«Да что-то не так сказала,
как-то не так повернулась,
не по-правильному оглянулась,
залезла в наши тетрадки,
пересчитала оценки, закладки
в книжках перемешала.
В общем, мама плохая!»

* * *
Твори добро и кидай его в воду.
Жуй с колбасой бутерброды
да ругай свою мать,
тебе есть что терять:
сладких кило апельсинов,
бешеных арлекинов
и подружек целую кучу.

Нет, я вас не замучаю,
мои милые дочки.
Поставлю на ноги прочно
и отойду в сторонку.
Желаю вам по ребёнку,
а будут деньги — по двое.

И не надо вам моей доли.
Лишь одно пожелаю:
творите добро и кидайте
его вот так запросто в воду.

Будут в воде бутерброды,
будут в воде мандарины,
и внуки (для мамы Инны)
радостно захохочут —
о бабушку зубы поточат!
Ответить
0
Мадам Грицацуева
Написано 4 июля, в 00:26
Дочь уехала... Молодец
правильно сделала!
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 06:51
Мадам Грицацуева, судя по лицу - умная девочка.
Ответить
+3
Инна Фидянина-Зубкова
Написано 4 июля, в 07:09
Вольная вольница
по полю гуляла,
вольная вольница
что смогла, украла:
дом сгорел, в чужой нежданна.
Гуляй нищенкой, Иванна!

Ивановна, Иванна
в жизнь твою незвана
голяком припёрлась,
мочалочкой обтёрлась,
развалилась и лежу:
много ль деток нарожу?

Рожу, нарожаю
и век весь не узнаю
что такое вольница,
вольница-привольница —
то ли жизнь, то ли смерть,
и доколь её терпеть?
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 23:09
Инна Фидянина-Зубкова, рожу нарожаю звучит как "угрожаю"
Ответить
+4
Инна Фидянина-Зубкова
Написано 4 июля, в 07:31
На дне колодца лежала любовь.
Я её вновь и вновь
не поднимала —
боялась вспугнуть, ведь немало
её от меня улетело.

Вокруг колодца несмело
я кругами ходила,
внутрь заглядывала, отходила.

А дома уже подумала:
«Какая ж я все таки умная —
каждому Антошке
досталось от меня понемножку!»

* * *
И вот последний Антошка
не очень то и рассердился,
когда от меня удалился.

Я вздохнула свободно:
вот она ваша любовь — проходит!

Проходящая любовь проходила,
я сама себе тихонько говорила:
«Какая девочка я разумная —
не прыгнула, как полоумная
на дно непростого колодца!»

Ну почему же прыгнуть так хотца?
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 23:10
Инна Фидянина-Зубкова, ну здорово же! Просто супер!
почему нормально не писать? Один стих в Творчество - остальные в комменты. Никто не запрещает
Ответить
+3
Инна Фидянина-Зубкова
Написано 4 июля, в 07:39
Мои стихи -
Ответить
+1
Online
Ри Валерия Online
Написано 4 июля, в 14:01
А мне интересен другой факт, люди, изображённые на фото, дали своё согласие на размещение фото на сайте и в курсе ли они вообще?!
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 23:12
Ри Валерия, я тоже уже задала вопрос. Ответа нет. Только если эти люди, увидев себя, подадут на Инну в суд. Именно на нее.
Ответить
+5
Online
Ри Валерия Online
Написано 4 июля, в 14:02
Эва, вас понесло!!! Жуть!
Ответить
+4
lvista
Написано 4 июля, в 17:38
Инна, даже такая красота на вас исцеляюще не действует. Все равно грустите. Пусть у вас все будет хорошо
Ответить
+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 5 июля, в 01:18
Мне вот интересно, а каково вашим девочкам (дочкам ) с такой не очень ординарной мамой?
Ответить
+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 5 июля, в 10:07
Понаписала в комментариях чуши людям, причем оскорбительной, и трусливо поудаляла все. Но кое-кто все видит. Вот это, например. И после этого вы плачете, что вас троллят.
Ответить
+3
Инна Фидянина-Зубкова
Написано сегодня, в 08:22
Особой кастой элитных троллей являются тролли-модераторы. Для них троллинг - это уже не развлечение, а рабочий инструмент. С помощью сверхтонкого троллинга они могут спровоцировать на нарушение правил, оскорбление кровавой администрации, попытку захвата власти в сообществе или на троллинг любого участника форума, который им не нравится - после чего, будучи как бы ни при чём и при исполнении, "расстрелять бешеную собаку". Прочие участники - если модераторский троллинг был достаточно тонок и успешен - ничего не заподозрят, будут радоваться избавлению от смутьяна и благодарить доброго модератора.
Ответить
0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:10 Отредактированно сегодня, в 11:37
Инна Фидянина-Зубкова, бог ты мой, я и не ожидала, что модераторы - такие изощренные изуверы, только и делают, что "провоцируют" и "провоцируют" правилопослушных пользователей на мат, оскорбления, всяческие инсинуации и другие нарушения правил. А белые и пушистые пользователи охотно ведутся на провокации и матерятся, оскорбляют и всячески нарушают Пользовательское соглашение, и потом невинно удивляются - а что мы такого сделали?

А как звучит - "КРОВАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ"! Господи, я жажду, чтоб это увидели и посмеялись вместе со мной!
Я, как говорится, пацталом
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"... и рыдала японка на короткой волне"
"... и рыдала японка на короткой волне"
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru