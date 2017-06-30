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Загубленная юность

Загубленная юность

Оставив позади мечты и грёзы,
Ступая по Земле пустой и злой,
Роняя горькие девичьи слёзы,
Брела она с распущенной косой.

Мерцали золотом витые пряди,
Сжигая в пепел нежность кожи.
В туманном призрачном наряде
Она была и юности моложе.

Прекраснее любого сновиденья,
Нежнее самого красивого цветка,
Живое воплощенье наслажденья -
Она была женою старика...

Кляня свою несчастную судьбу,
Ушла, босая, в ночь за воротА.
И услыхал погост её мольбу.
Нашла приют навеки сирота...

Автор: lvista, 27 июня, в 08:57 +22
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 08:59 Отредактированно 27 июня, в 08:59
Как грустно и безнадежно...
Но как сильно и красиво описано... Сразу вспоминается вот это
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+12
Ягодка
Написано 27 июня, в 13:33
НюНик_просто_Анна, а мне сразу песня вспомнилась: "у церкви стояла карета..."
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 14:27
Ягодка, да-да, и она тоже
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+6
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 27 июня, в 16:55
НюНик_просто_Анна, "Сразу вспоминается"?
Анна, Вы меня пугаете!
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+2
Еще 5 комментариев
Григорий Смекалов
Написано 27 июня, в 09:24
Мой герой, которого сейчас репетирую из "Доходного места" заявляет на это : Оглянись вокруг себя: какая умная девушка задумается выйти замуж за богатого старика или урода? Какая мать усомнится выдать дочь таким образом, даже против ее воли, считая слезы своей дочери за глупость, за ребячество и благодаря Бога, что он послал ее Машеньке или Аннушке такое счастье. Каждая мать наперед уверена, что дочь после будет благодарить ее. Да и для собственного спокойствия, которое тоже что-нибудь стоит, муж должен обеспечить жену совершенно в материальном отношении; тогда даже... даже если жена и не совсем счастлива, так не имеет права... не смеет жаловаться. (С жаром.) Женщине, взятой из бедности и окруженной попечениями и роскошью, кто же поверит, что она несчастлива?

И что? Он не прав?
У нас образовалась уже "армия охотников на папиков"...это становится смыслом жизни определенной части девушек...а юность товаром...
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+6
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 11:13
Григорий Смекалов, женщины определенного склада характера только об этом и мечтают. Но немало и тех, юных и не очень, кто, как мы-дурочки, до сих пор верит в любовь... Думаете, молодые мужчины не таковы? Сколько сейчас мальчиков-альфонсов, которые кочуют от женщины к женщине, не гнушаясь жить и порой роскошествовать за их счет, причем ни возраст, ни внешность женщины не играют роли...
А есть еще категория юных дам, которые просто предпочитают зрелых, интересных, состоявшихся мужчин юношам своего возраста. И в данном случае бывает необязательно богатство, достаточно обычной способности обеспечить семью.
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+10
Григорий Смекалов
Написано 27 июня, в 11:15
НюНик_просто_Анна, цена за это у мальчиков и девочек разная
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 14:28
Григорий Смекалов, да не скажите... Дело в другом: мальчикам имитировать сложнее
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+7
Еще 3 комментария
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The only way Online
Написано 27 июня, в 12:01
Грустная правда жизни для некоторых современных девушек.
Вспомнились слова из одного моего произведения.
На то она и молодость, чтоб в розовых тонах,
На то она молодость, чтобы ошибаться......


На то она и молодость, нас за неё простят,
Но вот простим ли мы себя за действия и речи?......
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+4
max7676
Написано 27 июня, в 13:41
Очень красиво , хоть концовка довольно печальная ..))
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+4
sasch
Написано 27 июня, в 15:25
Эх ма...
Не ходите девки замуж
Ничего хорошего...
Загубили сволочи.
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+6
Foxberry
Написано 27 июня, в 16:30
Встретилась мне как-то девушка - студентка нашего университета, жила в общежитии, училась на учительницу, сама из села приехала. Рассказывала, что познакомилась в баре с иностранцем лет на 15 старше себя, из тех, что в нефтегазовой отрасли работает, он целый год за ней ходил как тень, замуж звал, а она говорит, противно без любви замуж выходить, потом он на её подругу переключился, вот та замуж легко пошла. Я ещё удивилась тогда, что такие разборчивые девушки с достоинством ещё встречаются, и даже нелегкое материальное положение для них - не повод для брака по расчету.
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+4
Ягодка
Написано 27 июня, в 21:55
Foxberry, 15 лет разницы это не так уж много,это не 40 в конце концов. Ну не понравился он первой девушке, любви не возникло а без любви не захотела. А у ее подруги может и правда любовь приключилась. Пошла замуж и молодец,наверно счастливо живет)
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+3
Foxberry
Написано 28 июня, в 22:11
Ягодка, вот видите, у каждого своё измерение "много" )), да и выглядеть в 30 с лишним лет можно по-разному, и думать тоже. Вот и получится, что разница в возрасте всего 15 лет, а в остальном - намного больше.
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 27 июня, в 16:55
Злободневно.
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+2
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 17:24
Русалка Обыкновенная, ой, ладно тебе) это уже с 90-х прошлого столетия тянется, кабы не раньше)))
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано 27 июня, в 17:29
Балтийская Килька, нашей эры?
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+1
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 17:35
Русалка Обыкновенная, нашей, а то чьей же)
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+2
Еще 2 комментария
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 17:25
Грустно очень. Сгублена молодая жизнь....
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+5
Хронос
Написано 28 июня, в 23:43
У алтаря, держа руками свечу,
Дева стояла, как дочь-старику.
Тихо дыша , глаза опустив
Слышала только молитвы мотив.
Рядышком с нею одетый во фрак,
Молча стоял в чёрном как мрак
Богатый старик. Сединою покрыт,
В том городке, он был знатный жених.
Юность свою принесла к алтарю
Принять пред Богом, долю свою.
В роскоши жить, не зная любви,
Не слышать в саду, как поют соловьи.
В страсти сгорать не будет она,
Будет в печали сидеть у окна.
Думы кружились в своём хороводе
Тучи собрались на небосводе,
Звезд не видно и лишь ветерок,
Теплый и нежный, гонит листок.
Юнное сердце сжимала тоска,
Алые губки дрожат, чуть слегка,
Скоро настанет тот час невозврата,
Юность отдаст и станет - богата!
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+3
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"... и рыдала японка на короткой волне"
"... и рыдала японка на короткой волне"
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