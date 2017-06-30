Загубленная юность

Оставив позади мечты и грёзы,

Ступая по Земле пустой и злой,

Роняя горькие девичьи слёзы,

Брела она с распущенной косой.



Мерцали золотом витые пряди,

Сжигая в пепел нежность кожи.

В туманном призрачном наряде

Она была и юности моложе.



Прекраснее любого сновиденья,

Нежнее самого красивого цветка,

Живое воплощенье наслажденья -

Она была женою старика...



Кляня свою несчастную судьбу,

Ушла, босая, в ночь за воротА.

И услыхал погост её мольбу.

Нашла приют навеки сирота...