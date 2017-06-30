Загубленная юность
Оставив позади мечты и грёзы,
Ступая по Земле пустой и злой,
Роняя горькие девичьи слёзы,
Брела она с распущенной косой.
Мерцали золотом витые пряди,
Сжигая в пепел нежность кожи.
В туманном призрачном наряде
Она была и юности моложе.
Прекраснее любого сновиденья,
Нежнее самого красивого цветка,
Живое воплощенье наслажденья -
Она была женою старика...
Кляня свою несчастную судьбу,
Ушла, босая, в ночь за воротА.
И услыхал погост её мольбу.
Нашла приют навеки сирота...
Анна, Вы меня пугаете!
И что? Он не прав?
А есть еще категория юных дам, которые просто предпочитают зрелых, интересных, состоявшихся мужчин юношам своего возраста. И в данном случае бывает необязательно богатство, достаточно обычной способности обеспечить семью.
Вспомнились слова из одного моего произведения.
На то она и молодость, чтоб в розовых тонах,
На то она молодость, чтобы ошибаться......
На то она и молодость, нас за неё простят,
Но вот простим ли мы себя за действия и речи?......
Не ходите девки замуж
Ничего хорошего...
Загубили сволочи.
Дева стояла, как дочь-старику.
Тихо дыша , глаза опустив
Слышала только молитвы мотив.
Рядышком с нею одетый во фрак,
Молча стоял в чёрном как мрак
Богатый старик. Сединою покрыт,
В том городке, он был знатный жених.
Юность свою принесла к алтарю
Принять пред Богом, долю свою.
В роскоши жить, не зная любви,
Не слышать в саду, как поют соловьи.
В страсти сгорать не будет она,
Будет в печали сидеть у окна.
Думы кружились в своём хороводе
Тучи собрались на небосводе,
Звезд не видно и лишь ветерок,
Теплый и нежный, гонит листок.
Юнное сердце сжимала тоска,
Алые губки дрожат, чуть слегка,
Скоро настанет тот час невозврата,
Юность отдаст и станет - богата!