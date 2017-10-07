Монголия.С любовью.

Подходят к концу материалы набранные мною в поездке по замечательной стране Монголия...С учётом того, что выставляю я, разве что, десятую часть из них, можете представить объём этих впечатлений...:0)) Как всегда в завершающих блогах, мне хотелось бы выразить теплые чувства от общения с людьми этой гостеприимной страны... И вполне конкретным:

Сайхана - гостеприимная хозяйка хостеса, замечательный гид и водитель по столице, организатор туров и покупок, она встречала и провожала меня в международном аэропорту "Чингис хан" (несмотря на довольно позднее время)...А её бесхитростные байки о монгольской природе, политиках, конях и верблюдах...не могут не вызвать добрую улыбку...

достойный сын Сайханы Есугей. С таким родством и положением в столице (правнук одного из основателей МНР, внук референта Цеденбала...), он должен был бы вести себя, как многие наши столичные мажоры... Но со времен Ясы Чингис хана (которого обожает монгольская молодежь) титульную нацию невозможно представить со снобизмом...(хотя некоторое "имперство" присутствует- "мы Европу топтали,когда Москва была ещё деревней" :0))

наш ангел-хранитель, водитель УАЗа Пуджи, дипломат от рождения: организация лагеря, ночевки, стола, помывки, покупки и пр. Всё брал на себя...

Алтан Цецен (Золотой Цветок)хозяйка тантрического монастыря Овгон-хийд и юрточного кемпинга...

а какие там музейщики (Мама моя...иде мои 17 лет?)

кто сказал, что монголов мало?...Зато они умеют сосредоточиваться :0))

мужчин в стране значительно меньше, а ламаизм не способствует приумножению семей...потому поощряется, чтобы девочки с детских лет присматривали себе "покровителей постарше" :0))

когда тебе удалось зацепить мужчинку...

Да, не плачь ты и тебе какой-нибудь достанется...

С благодарностью и теплотой вспоминаю и просто незнакомых мне людей, встречавшихся на моем пути и оставивших неизгладимо добрый след в моих воспоминаниях...

В классической монографии ученого-востоковеда И. Майского «Современная Монголия», изданной в 1921 г., отмечается изумительная наблюдательность, природное любопытство, добродушие и гостеприимство монголов. Обычаи монголов и черты их характера отражены в этой книге настолько полно, что без её цитирования не обходится ни одна из публикаций по этой теме.

Степным азиатским кочевникам чужда и непонятна озабоченная деловитость европейцев. Человек медлительный, степенный – в их понятии почтенный человек; занятый, торопливый, стремительный – достоин всякого сожаления.

природное любопытство

нас поначалу шокировало обстоятельство: пустыня на сотни километров вокруг... вдруг, откуда не возьмись, подъезжает на лошади (чаще на китайском мотоцикле) какой-нибудь пастух...Останавливается метрах 50 и молча смотрит на нас... Ни те здрасти, ни те досвидос... Считается правилом хорошего тона заговорить с ним первым...Тут Пуджи "на коне" и..."хозяин степей" довольный (перекинувшись парой фраз) отъезжает к себе (чтобы рассказывать о "незабываемой встрече" знакомым)...

Любопытство монголов и их гостеприимство, как национальные черты характера, отмечают многие путешественники и сегодня. Стоит встать лагерем, как ниоткуда появляется конный всадник. Окрестные монголы приходят посмотреть издалека, подолгу наблюдают за жизнью лагеря. После вручения им мелких сувениров, обычно уходили, но на следующий день приходили другие.

что там говорить...и креативненько (невеста в джинсиках...)и примерное количество невест на душу страждущих...

В Монголии не принято с ходу задавать гостю вопросы. Гость тоже не должен торопиться выкладывать о себе все. В степи жизнь идет не спешно и процедура знакомства гостя и хозяина не составляет исключения. Принято перед разговором обменяться табакерками и понюхать табак друг у друга, не спеша попить чаю, обмениваясь общими фразами о здоровье и погоде, и уже потом начинать разговор о делах.

иллюзия, что девушки "ушли в себя"...на самом деле они открыты к общению...

Множество примет и поверий обещает благополучие за доброе отношение к живому, а всяческие кары сулятся тому, кто нарушит обычаи. Нельзя выплескивать остатки чая, выбрасывать не обглоданную кость, отдавать что-либо левой рукой, продавать любимого коня, наступать на пролитое молоко. Для отпугивания злых духов надо хлопнуть три или девять раз в ладоши. Запретными считаются имена духов священных гор, они хранятся в тайне, не произносятся вслух без крайней надобности.

кочевая жизнь, конечно, не сахар в сравнении со столичной, НО...это сладкое слово СВОБОДА...

Копать землю у монголов считается крайне опасным, так как это влечет за собой несчастье. Строго запрещается копать землю ножом, скребком, лопатою или сохой в количестве свыше одной горсти. Также категорически нельзя рубить лес, охотиться и даже посещать некоторые «священные места». Бережное отношение к земле формировалось через систему запретов. Запрещалось без нужды ранить землю острыми предметами, чертить по ней, вскрывать ее поверхность. При необходимости закладки фундамента, рытья колодцев нужно было провести ритуал получения разрешения на эти действия и обряд «сэржэм» – подношения даров.



Старое монгольское общество практиковало ряд запретов, связанных с верой в духов: запрещалось купаться в реке, черпать воду золотой и серебряной посудой, резать скот, перерезая ему горло, ступать ногой на порог жилища, извлекать мясо из котла ножом, осквернять огонь, бить лошадь уздой. Ращид ад-Дин сообщает: «Обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто не сидит в воде, не моет рук в реке, не черпает воду золотой и серебряной посудой и не расстилает в степи вымытой одежды, так как, по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и молнии, а они этого очень боятся и обращаются в бегство».



Обычаи и традиции местного населения своими корнями уходят к культурному наследию древних народов, населяющих в прошлом территорию Центральной Азии. Некоторые из обычаев являются, по сути, отголосками древних шаманских и буддийских обрядов, религиозное содержание и назначение которых со временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия соблюдаются и бытуют до сих пор среди местного населения. Многие поверья и запреты имеют общие корни центрально-азиатского происхождения, поэтому одинаковы у монголов и бурят. В их числе развитый культ обо, культ гор, поклонение Вечно Синему Небу (Хухэ Мунхэ тэнгри). Небо, по мнению монголов, видит все поступки и помыслы человека, который никогда не может укрыться от небесного правосудия: оттого монголы, чувствуя правоту восклицали: «небо, ты будь судьей».

девушка на лошади как-то смотрится органичнее, нет?

Монголия многонациональная страна и в этом тоже прелесть...

Возле обо надо обязательно остановиться и почтительно преподнести дары духам. Если не остановиться у обо и не сделать жертвоприношения, – удачи не будет. По поверью монгол, каждая гора и долина имеет своего духа. Человек без духов ничто. Нужно задабривать духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали помощь. У монголов существует обычай «брызгать» духам местности. Как правило, перед питьем спиртного чуть-чуть капают на стол из рюмки или одним пальцем, обычно безымянным, слегка прикасаются к спиртному и брызгают в стороны и вверх.

нееет..., мотоциклы для работы, конь для души...

Гильом де Рубрук так описывает этот обычай: «Всякий раз, как монголы соберутся для питья, надлежит сперва покропить на четыре стороны света: кропить трижды на юг, преклоняя каждый раз колена, и это делается для выражения почтения к огню; после того повторяют то же, обратясь на восток, в знак выражения почтения к воздуху; после того обращаются на запад для выражения почтения к воде; на север кропят в память умерших».

встретил в глухой провинции девочку альбиноса...может монгольская терпимость поможет ей быть счастливой...

два мира в маленьком социуме: кто-то пытается себя найти в мировых брендах, кто-то довольствуется тем, чем одарил Будда...

Прежде чем пить, надлежит капнуть духу – хозяину местности, для этого «монгол выливает на землю соответствующую часть. Если он пьет, сидя на лошади, то до питья делает излияние ей на шею или на гриву».

вот не надо им объяснять, что-такое имперское мышление...



«Платьев они никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда гневается и что будет гром, если их повесить сушить». Рашид ад-Дин сообщает, что «обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто не сидит днем в воде, не моет рук в воде, не черпает воду золотой и серебряной посудой и не расстилает в степи вымытой одежды, так как по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и молнии, а они этого сильно боятся и обращаются в бегство».

можно сказать наивность...а можно: дети Синего Неба... :0))

совершенно не оптимистичный пейзаж, а эмоции...

Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить вред природе. Ловить или убивать молодых птиц. Рубить молодые деревья у источников. Без нужды рвать растения и цветы. Нельзя бросать мусор и плевать в огонь очага. Оставлять за собой следы пребывания, например, перевёрнутый дерн, мусор, не затушенный костер. У источника воды «аршана» нельзя стирать грязные вещи. Нельзя ломать, выкапывать, задевать сэргэ коновязь, разжигать рядом костер. Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или словами. Нельзя громко кричать и сильно напиваться.

...я уже был почти под венцом...



Особое почтение необходимо проявлять к старшим по возрасту. Нельзя косо смотреть, сердиться, ругаться, срывать свое плохое настроение на отце и матери. Нанесение обиды старшим это такой же грех, как лишить живое существо жизни.

От древних обычаев сохранилось уважительного отношение к огню своего очага. Очаг в юрте – место обитания богини огня Ут или хозяина огня – Отхан-галахан. С очагом и огнем связаны важные запреты, нарушение которых грозит благополучию семьи. Запрещалось лить воду в огонь. Нельзя вонзать нож в огонь, касаться огня ножом или острым предметом, доставать ножом мясо из котла, бросать в огонь очага мусор, тряпки – это оскорбляет дух домашнего очага. Запрещается давать огонь очага в другой дом или юрту. Считается большим грехом брызгать молоком в огонь очага. Запрещалось спать, вытянув ноги в сторону очага: считается, что это может испугать духа-хозяина юрты.

Юный "суворовец"...Ой, простите, "темуджиновец"....(от собственного имени Чингис хана)...

символично: вместе с шаманскими оберегами, торгуют Чингис ханом и Лениным...

а тоже монгольская юрта... только двухэтажная...В таких празднуют большие семейные праздники...

Огню приписывается магическое очистительное воздействие. Очищение огнем считалось необходимым ритуалом, дабы гости не устроили или не принесли какого-либо зла. Во время чингизидов все послы, купцы с дарами должны были проходить между двух огней для обезвреживания дурных намерений, которые могли иметь. Известен случай, когда монголы безжалостно казнили русских послов лишь за отказ пройти между двумя кострами перед ставкой хана. Очищение огнем широко используется и сегодня в сибирских шаманских практиках.

Обычай гостеприимства. До сих пор существует поверье: чем больше гостей заглянет в первый новогодний день в юрту, тем счастливее будет наступающий год. Поднося гостю чай, хозяйка в знак уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее также обеими руками этим он показывает уважение дому. В Монголии и Бурятии существует обычай правой руки. Пиалу при церемонии приветствия передают только правой рукой. И естественно, принимать любое подношение нужно правой рукой или двумя руками.

твердо придерживаясь старинных обычаев, ...монголы имеют и все признаки современной цивилизации...

и я уверен, что нам с этим симпатичным народом по пути ещё многие-многие годы...