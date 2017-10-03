Монголия. Каракорум - руины былого великолепия

От Монгольского Алтая мы поворачиваем прямо на восток и наш путь лежит к древней столице нескольких империй... По дороге продолжаем удивляться разнообразию монгольской природы...

Для меня было открытием, что Монголия богата не только пустынями и горами, но и многочисленными озерами, и полноводными реками, да и леса кое-какие имеются...А тут тормознули перед настоящим каньоном....

Вспомнились , почему-то, конфеты Кара-Кум... я помню их ещё с детства. Вкусные шоколадные конфеты. В детстве я думал, что специфический хруст этим конфетам придает песок их пустыни Кара-Кум. В советское время конфеты фабрики Красный Октябрь считались одними из самых престижных...К чему бы это? Оказывается связь прямая между туркменскими Кара-Кумами и появившимся на горизонте монгольским Каракорумом...

Когда Чингисхан понял, что завоевывать ему практически нечего, так как все уже было им взято, его советники подсказали неожиданную для кочевников идею: основать постоянный город, как это и положено в империи мирового значения. При таком количестве рабов-мастеров, что были захвачены в городах по всему миру, город был построен быстро и получил название Каракорум — по названию местных гор.

Здесь в священной для монгол долине реки Орхон Чингис хан разбил непокорные племена и впервые объединил народы будущей непобедимой империи.

Этот город был первой не кочевой резиденцией Чингисхана, превратившийся при его приемнике Угэдэе и следующих великих ханах в настоящую представительскую столицу, названную от ближайших гор Каракорум (с тюркского — «ограда из черных камней»). Расцвет города продолжался всего 50 лет, а упадок начался с момента, когда наследники монгольской империи, стали обустраивать собственные столицы на территории своих вновь образованных владений.

сегодняшний Каракорум городок небольшой

Во времена ханов Угэдэя и последовательно сменивших его Гуюке и Мункэ в Каракорум приезжали, чтобы выразить свою покорность, правители захваченных монголами стран. Здесь принимались решения, определявшие судьбы миллионов людей и целых стран.

Послы сопредельных стран и посланцы покоренных монголами народов назвали город Каракорум не иначе, как «само великолепие». От него мало что сохранилось, но и эти останки впечатляют размахом строительства.

памятник трем империям на холме напоминает о былой силе

В записках путешественников утверждается, что ежедневно в Каракорум приходило до 500 верблюдов, груженных продуктами и товарами.

Каракорум оказался весьма благоустроенным для того времени и этого места. Дороги в нем были вымощены булыжником, в домах было установлено подобие центрального отопления подполом.Были найдены также пашни, орошавшиеся каналами, отведенными от реки Орхон.

Одни из самых любопытных находок — большие каменные черепахи, что были установлены буддийскими монахами на границах города.

Они были призваны оберегать город так же, как Будда, который однажды явился миру в виде черепахи, чтобы спасти людей. У черепах было и более практическое применение: они служили постаментами для каменных стел, на которых вывешивались ханские указы.

по окраинам столицы стояли охранные крепости с земляными валами 110 х 110 м. Такая же средневековая крепость стояла когда-то и в моем Александровске-Сахалинском...

Во время одной из попыток возродить город, в XVI в., рядом с развалинами из камней прежнего Каракорума был возведен монастырь Эрдэнидзу, или «Храм Сокровища». Главное место в нем занимают храмы Гурбандзу (Три Сокровища), олицетворяющие три этапа жизни Будды.

Согласно воспоминаниям путешественников, побывавших в Каракоруме, одной из главных его достопримечательностей было механическое серебряное дерево, сконструированное парижским мастером Гийомом Буше. Устройство действительно представляло собой дерево из серебра и других драгоценных металлов, стоявшее посреди двора во дворце Угэдэя. С ветвей дерева свисали серебряные плоды, а его ствол обвивали четыре золотые змеи. На вершине дерева стояла фигура с трубой. Когда хан желал угостить гостей напитками, механическая фигура подносила трубу к губам и выдувала мелодию, после чего из пастей золотых змей начинали извергаться напитки — кумыс, мед, рисовое пиво и вино — прямо в фонтан у корней дерева.

К городу Каракорум ведет хорошая асфальтированная дорога, что в Монголии нечастое явление. Одно это уже указывает на высокую степень важности Каракорума для национального самосознания монголов.

В 80 км к юго-востоку от Каракорума (Хар-хорина) находится географический центр Монголии.

В 2004 г. ЮНЕСКО дало Каракоруму вместе с обширной территорией название «Культурный ландшафт долины реки Орхон» и внесло в список объектов Всемирного наследия.

ценны и фрески монастыря сами по себе...Как Вам изображение Йети?

немного жаль, что путешествие оканчивается...завтра к вечеру мы вернемся в Улан-Батор...Но темы ещё есть...