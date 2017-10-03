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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Монголия. Каракорум - руины былого великолепия

Монголия. Каракорум - руины былого великолепия

  От Монгольского Алтая мы поворачиваем прямо на восток и наш путь лежит к древней столице нескольких империй... По дороге продолжаем удивляться разнообразию монгольской природы...

     Для меня было открытием, что Монголия богата не только пустынями и горами, но и многочисленными озерами, и полноводными реками, да и леса кое-какие имеются...А тут тормознули перед настоящим каньоном....

  Вспомнились , почему-то, конфеты Кара-Кум... я помню их ещё с детства. Вкусные шоколадные конфеты. В детстве я думал, что специфический хруст этим конфетам придает песок их пустыни Кара-Кум. В советское время конфеты фабрики Красный Октябрь считались одними из самых престижных...К чему бы это? Оказывается связь прямая между туркменскими Кара-Кумами и появившимся на горизонте монгольским Каракорумом...

  Когда Чингисхан понял, что завоевывать ему практически нечего, так как все уже было им взято, его советники подсказали неожиданную для кочевников идею: основать постоянный город, как это и положено в империи мирового значения. При таком количестве рабов-мастеров, что были захвачены в городах по всему миру, город был построен быстро и получил название Каракорум — по названию местных гор.

Здесь в священной для монгол долине реки Орхон Чингис хан разбил непокорные племена и впервые объединил народы будущей непобедимой империи.

Этот город был первой не кочевой резиденцией Чингисхана, превратившийся при его приемнике Угэдэе и следующих великих ханах в настоящую представительскую столицу, названную от ближайших гор Каракорум (с тюркского — «ограда из черных камней»). Расцвет города продолжался всего 50 лет, а упадок начался с момента, когда наследники монгольской империи, стали обустраивать собственные столицы на территории своих вновь образованных владений.

сегодняшний Каракорум городок небольшой

Во времена ханов Угэдэя и последовательно сменивших его Гуюке и Мункэ в Каракорум приезжали, чтобы выразить свою покорность, правители захваченных монголами стран. Здесь принимались решения, определявшие судьбы миллионов людей и целых стран.

Послы сопредельных стран и посланцы покоренных монголами народов назвали город Каракорум не иначе, как «само великолепие». От него мало что сохранилось, но и эти останки впечатляют размахом строительства.

памятник трем империям на холме напоминает о былой силе

В записках путешественников утверждается, что ежедневно в Каракорум приходило до 500 верблюдов, груженных продуктами и товарами.

Каракорум оказался весьма благоустроенным для того времени и этого места. Дороги в нем были вымощены булыжником, в домах было установлено подобие центрального отопления подполом.Были найдены также пашни, орошавшиеся каналами, отведенными от реки Орхон.

Одни из самых любопытных находок — большие каменные черепахи, что были установлены буддийскими монахами на границах города.

Они были призваны оберегать город так же, как Будда, который однажды явился миру в виде черепахи, чтобы спасти людей. У черепах было и более практическое применение: они служили постаментами для каменных стел, на которых вывешивались ханские указы.

по окраинам столицы стояли охранные крепости с земляными валами 110 х 110 м.  Такая же средневековая крепость стояла когда-то и в моем Александровске-Сахалинском...

Во время одной из попыток возродить город, в XVI в., рядом с развалинами из камней прежнего Каракорума был возведен монастырь Эрдэнидзу, или «Храм Сокровища». Главное место в нем занимают храмы Гурбандзу (Три Сокровища), олицетворяющие три этапа жизни Будды.

Согласно воспоминаниям путешественников, побывавших в Каракоруме, одной из главных его достопримечательностей было механическое серебряное дерево, сконструированное парижским мастером Гийомом Буше. Устройство действительно представляло собой дерево из серебра и других драгоценных металлов, стоявшее посреди двора во дворце Угэдэя. С ветвей дерева свисали серебряные плоды, а его ствол обвивали четыре золотые змеи. На вершине дерева стояла фигура с трубой. Когда хан желал угостить гостей напитками, механическая фигура подносила трубу к губам и выдувала мелодию, после чего из пастей золотых змей начинали извергаться напитки — кумыс, мед, рисовое пиво и вино — прямо в фонтан у корней дерева.

К городу Каракорум ведет хорошая асфальтированная дорога, что в Монголии нечастое явление. Одно это уже указывает на высокую степень важности Каракорума для национального самосознания монголов.

В 80 км к юго-востоку от Каракорума (Хар-хорина) находится географический центр Монголии.

В 2004 г. ЮНЕСКО дало Каракоруму вместе с обширной территорией название «Культурный ландшафт долины реки Орхон» и внесло в список объектов Всемирного наследия.

ценны и фрески монастыря сами по себе...Как Вам изображение Йети?

немного жаль, что путешествие оканчивается...завтра к вечеру мы вернемся в Улан-Батор...Но темы ещё есть...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 14:39 +7
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Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 15:17
Как всегда познавательно и необыкновенно красочно! Ждёмс темы еще)))) Так мало мы знаем о Земле.. о великих племенах, населяющих её.
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+5
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:49
Милейший городок! Разноцветный такой - глаз радуется.

И каньон мне понравился, хоть и не глыбокий. А речка как называется?

А еще у меня вопросы: как буддисты таскали каменных черепах? или они на месте их из камней выдалбливали? Куда делось серебряное дерево?
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 19:38
Балтийская Килька, каньон и правда очень глубокий...речки называются порой неблагозвучно
черепах таскать было кому...они на Русь ходили с юртами на колесах...
Серебряное деревце делось туда же, куда Янтарная комната
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:54
Григорий Смекалов, Вот Вы какой хитровый, Григорий Николаич))) Мало ли что там неблагозвучно. У меня вон компашка китайская в клиентах. Очень матерная компашка и ничего.

Может, ихнее неблагозвучие в переводе с неблагозвучного очень даже романтично звучит. Типа, речка "Жасмин, распустившийся прохладным июльским утром в душе моноглоськой доярки"


Юрта - юртой, а каменная черепаха - это иное)

ПыСы А Вы не знаете, куда делась комнатка?Мож обсудим в личке?
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+1
max7676
Написано сегодня, в 19:18
Отличный блог Григорий .Н ! Шикарные фотографии .
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 20:20
Монголы - ребята любопытны, вполне приличные. На первом курсе год с монголом в одной комнате прожил. До сих пор его подарок-маску трехглазую храню.
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 20:27 Отредактированно сегодня, в 20:28
Андрей Кузьмин, лично я очень приятно удивился и открыл для себя Монголию...Очень похожи на нас характером (обеспеченным большой территорией на душу, минимумом потребностей, повернутостью на экологии и истории...) И они сегодня точно наши друзья (в отличии от тех, кто только позиционирует)... Даже монгольские казахи не хотят в, типа благополучный, Казахстан...Бывшие советские в в Ср.Азии не внушают такой уверенности лично у меня...
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 20:43
Григорий Смекалов, Французский географ прошлого века Жан Элизе Реклю в своем труде "Земля и люди. Всеобщая география" назвал "эффективной" территорию, которая находится ниже 2000 метров над уровнем моря, со среднегодовой температурой не ниже минус 2 градусов Цельсия. Считается, да и весь опыт человечества это подтверждает, что лишь на эффективной территории возможна относительно нормальная человеческая деятельность. Из двухсот стран мира по суровости климата Россию можно сравнить только с Монголией. Из индустриальных стран – ни с одной. Среднегодовая температура для России — -5,5ºС. Для сравнения: в Исландии — +1,2ºС; в Швеции — +4ºС; Англия, Западная Франция, Испания, Португалия, юг Италии и Греции -- еще теплее, в январе там плюс 5 - плюс 10 градусов.
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Монголия. Золотые горы
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