Монголия. Удивительный животный мир. Часть первая

Если бы Ковчег не пристал к Арарату, думаю, его бы причалом вполне могла бы быть Монголия...Здесь каждой твари по паре (из известных)... А ещё мне было приятно узнать, что монголы, как народ любознательный, проявляли интерес к пернатым в частности и к животным в целом с давних времен...

в музее Улан-Батора меня заинтересовали рисунки времен средних веков...

на них очень точно отображено разнообразие животного мира страны

Черные грифы – падальщики, питающиеся трупами небольших млекопитающих, рептилий и рыб. Эти большие пернатые высматривают добычу с воздуха. О том, что неподалеку находится пища, грифы судят по скоплению коршунов, ворон и сорок.

Заметив труп животного, черный гриф камнем падает вниз, другие особи, увидев это движение, тоже устремляются к добыче. Возле трупов крупных животных собирается до 10-15 падальщиков.

У черного грифа прекрасное зрение.

Черные грифы в природе выполняют роль санитаров леса, уничтожая разлагающиеся ткани животных. Эти пернатые обитают только в теплых районах, поскольку не могут справиться с мороженым мясом. Они поедают только трупы, а пасущиеся на лугах животные их не интересуют. Поэтому людям черные грифы не приносят никакого вреда. Но, не смотря на это, численность популяции заметно сократилась за последние 200 лет.

Но монгольским грифам, по моим наблюдениям это не грозит пока...Наевшиеся грифы, как все крупные птицы, очень неохотно взлетают...Вот наша Таня демонстрирует свою смелость подбегая к ним на близкое расстояние...

Главная причина падения популяции – уменьшение кормовой базы. Люди закапывают трупы животных в землю, а не бросают их на земле, к тому же для травли грызунов они используют ядохимикаты, которые затем проникают в желудки санитаров леса и убивают их.

редкие у нас, коршуны здесь играют роль наших ворон... При помойке их всегда можно найти

их наличие в большом количестве не уменьшает присутствие ворон, галок,сорок...

бесстрашные сороки готовы даже вступить в схватку за добычу...

но птичка то красава...

тут же тусуются трясогузки

а это премилый полевой воробышек... наверное из России...узнал отечественный автопром и попрошайничает у земляков...

заблуждение, что Монголия это в основном пустыня и степи...Очень много водных ресурсов, а значит и водоплавающих... Утки огари.

больше всего мне понравилось , что все настолько разные виды уживаются мирно меж собою и человеком...

куропатки

вокруг озер практически мир пернатых по количеству превосходящих всё население Монголии

и ржанки и чибисы, снимавшиеся у меня на Сахалине...

а утки счету нет...

опять же мой любимец сокол сапсан

и самый мелкий из хищников сибирский жулан...

а это впервые мною встреченные журавли- красавки

И хотя ареал таких пернатых распространился от Европы до Западной Сибири и Забайкалья, охватывая 47 государств, в настоящее время журавль красавка обитает исключительно в засушливых областях, среди степей и в зонах полупустынь. Таких птиц много в Калмыкии и отельных районах Казахстана. Они многочисленны также в Монголии.

повсюду встречаются лебеди кликуны...на этом озере сидит 9 особей...

а эти ещё совсем молодые...

одну ночь в палатке на берегу озера просто спать не давали...что-то увлеченно обсуждали...а по воде далеко слышно...

бакланов очень много...этот понравился индивидуальностью...

Я полагаю, что функциональнее работать с материалами в 3-4 десятка фото(а то пока дойдешь до конца забудешь вопрос по первым :0) Поэтому прерываюсь до продолжения...