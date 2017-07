Экватор сахалинского лета

Экватор лета, тёплая вода

Ветров круженье, отголоски гроз

Жаль, что тебя я не увижу никогда

А виртуалии…, они не стоят слёз.

Анатолий Ващенко

Год без лета — прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений. В США его также прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший» (eighteen hundred and froze to death, фонетическая аллюзия на eighteen hundred and sixteen — тысяча восемьсот шестнадцатый...

Нынешний 2017, конечно, займет своё место в мировой статистике, но (даст Бог) не станет самым-самым... Всё пройдет.Пройдет и это... А ещё , ждем "компенсаций" от Всевышнего...

Пока же урываем те немногие денечки, что с натяжкой можно назвать сахалинским летом.

у нас из морской пены Афродиты выходят не одни... зачем создавать давку...

а кто-то даже считает наш отдых "пятизвездочным"...

звездный мальчик...

под контролем секьюрити...

к сожалению, пернатых не обманешь...не очень-то верят они в "компенсации" и собираются в теплые края раньше обычного времени...

миграция серых скворцов...

наши летуны в Новую Зеландию - монгольские зуйки...

стаи сборнощитовые насчитывают сотни птиц...

причем самых разных: и зуйки, и чернозобики, и песочники, и песчанки,и мородунки, и сибирские пепельные улиты...

появилась надежда, что реабилитацию пройдет благополучно и весенний подранок...