Женщина-миф

Все женщины в душе немного ведьмы.

Котел, метла и ведьмина вода...

А то, что стерва я, так это - бредни!

Ну разве что чуть-чуть и иногда.

Наталья Ключкина

Споткнулся в блоге Татьяны о мифические существа и...вот какие мысли пришли на ум. В силу большого объема информации комментариями не обойтись...Поэтому собрал мысли в один блог. Дело в том, что, хотя подборка жутиков-мифов имеет похожие черты в байках народов мира, они работают только на детей ясельного возраста :0)) Да и, к тому же, Таня выстроила их по половому признаку :0)) А как же Баба-Яга, Кикимора и др? К взрослым по ночам во снах приходят жутики с вполне узнаваемыми чертами совсем не мифических существ. Мне, как-то, ближе достаточно возрастные и, порою, вполне приятные мифические существа, которые многое объясняют в общении полов в обществе :0))

Я считаю, что самое мифическое существо в мире -это женщина... Не отрицая земной сущности (продолжение рода), любая из них обидится на прилагательные обычная, любая, похожая,такая как все... Она , как минимум, Вселенная...Потому, что у каждой женщины свои тараканы в голове. У каждой своя "логика", непредсказуемость, непостоянство... и , даже, её ошибки это алиби женщины :0)) Она ведь женщина! :0))

Я думаю, что знания об истории отношения к мифу-женщине многое объясняет и позволяет предусмотреть наперед некие шаги женщины. А, следовательно, мир в ячейке общества станет только крепче и солнечнее.

Начнем с

Амазонки (др.-греч. μαζνες – "безгрудые") — в древнегреческой мифологии народ, состоявший исключительно из женщин, не терпевших при себе мужей, выходивший в походы под предводительством своей царицы и образовавший особое воинственное государство. Произошли от Ареса и Гармонии. Для воспроизведения потомства амазонки вступали в связь с мужчинами других народов. Родившихся мальчиков они отсылали отцам (по другой легенде — попросту убивали), девочек же оставляли у себя и воспитывали из них новых амазонок. Название "амазонки" происходит от древнегреческого μαζς – толкуется как «безгрудая» (я так не считаю, даже в жутких снах мои амазонки не менее третьего размера груди -Г.С :0))— не буквально, а в переносном смысле, это означает их отличие от других женщин.Согласно мифам для удобства стрельбы из лука амазонкам еще в детстве выжигали правую грудь.

Русалка — у славян мифологическое существо в виде длинноволосой женщины, способной защекотать человека насмерть или утопить в воде.

Морская дева (европейская русалка) — мифологическое существо, дева с рыбьим хвостом.

Хульдра, или хюльдра — сказочное существо, выглядит как девушка с коровьим хвостом; персонаж скандинавского фольклора. Норвежское слово huldra восходит к древненорвежскому глаголу hylja («скрывать»). На русском как-то неблагозвучно выглядит, но морфологически " А хул...скрывать?" (наше "Морское телевидение" даже гимн выражению исполнило " А хул.. ты...", Не сомневаюсь хит любой коллекции меломанов-:0)) вполне в русском наречии понятно - Г.С.

Хульдра , выглядит как молодая привлекательная девушка со светлыми длинными волосами. Она может быть настолько красивой и обворожительной, что человек влюбляется в неё с первого взгляда. Единственное, чем отличается хульдра от человеческой девушки, — это длинным хвостом, похожим на коровий, который она тщательно скрывает. Встретить хульдру можно в горах или в чаще леса — обычно тогда, когда она пасёт своих коров (по сравнению с домашними они имеют гораздо большие размеры).

Известно множество историй о молодых неженатых мужчинах, которые влюбились в хульдр. Иногда люди остаются жить с хульдрой и её семьёй в горах. Хульдры живут богато — у них много лошадей, коров и овец, много еды и богатой одежды; однако, если человек начал жить с хульдрой, вернуться обратно ему уже практически невозможно и он должен оставаться там до конца своих дней. Хульдра добра лишь к тому человеку, который к ней добр и ей не перечит, в этом случае они могут жить вместе долго и счастливо, про такие случаи сложены истории. Если же человек разлюбил свою жену-хульдру, тяготится ею и пытается вернуться обратно к людям, она может предстать перед ним в образе уродливой женщины и сильно навредить ему. Существует поверье, что если хульдра обвенчается в церкви, она потеряет свой хвост и станет обычной женщиной

Сирены — (др.-греч. Σειρνες, лат. Sirenes) — в древнегреческой мифологии морские существа, олицетворявшие собой обворожительную, но коварную морскую поверхность, под которой скрываются острые утёсы и мели. Сирены миксантропичны: это полуптицы-полуженщины или полурыбы-полуженщины, унаследовавшие от отца дикую стихийность, а от матери-музы — божественный голос. В микенских текстах есть слово se-re-mo-ka-ra-a-pi, которое может означать «украшенный головами сирен»

В.Васнецов "Сирин и Алконост"

Сирин (др.-русск. сиринъ, из греч. Σειρνες — «сирены») — в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой славянский образ греческих сирен. Часто изображается вместе с другой райской птицей, Алконостом, но голова Сирина иногда оказывается непокрытой, а вокруг неё располагается нимб.

Гамаюн — мифическая райская птица в русской культуре. В произведениях книжности XVII—XIX веков это залетающая из рая безногая и бескрылая вечнолетающая при помощи хвоста птица, предвещающая своим падением смерть государственных деятелей. В XVII—XVIII веках эта птица изображалась на произведениях декоративно-прикладного искусства, пушках и знамёнах. Гамаюн попал на герб Смоленска и на производные от него символы

Фея (авест. парика — ведьма, фарси ‎ Пери, фр. fee, англ. fairy — также faery, faerie, fay, fae; «маленькие люди», «хорошие люди», «прекрасные люди» и т. д.) — в кельтском и германском фольклоре — мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый (как коллективный, так и обособленный) образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — под видом добрых намерений, нередко причиняя вред. Образ феи как изысканно-привлекательной, как правило, миниатюрной женщины, сформировался в эпоху расцвета романтизма в западной литературе и получил своё развитие в викторианскую эпоху. В широком смысле под «феями» в западноевропейском фольклоре принято подразумевать всё многообразие родственных мифологических существ, нередко кардинально отличающихся друг от друга и внешностью, и повадками; якобы дружелюбных и приносящих удачу, чаще — лукавых и мстительных, склонных к злым шуткам и похищениям — прежде всего, младенцев.

Наяды (греч. Νηδες, Ναδες, Ναδες) — в греческой мифологии дочери Зевса, были нимфами водной стихии и родственны нереидам. Упомянуты в «Одиссее». В стоячей воде наяда не живет. Поэтому-то, построив на ручье запруду, вы серьезно угрожаете его обитательнице. Если она из мелких наяд, то может и погибнуть; а если посильнее — постарается вам за это как-нибудь напакостить.

Наяды — существа, чрезвычайно полезные в хозяйстве.

Нимфы ручьев, родников и источников. Полноценные реки женщинам доверять не полагалось — ими занимались речные боги, как, например, небезызвестные Скамандр и Ахелой. Одна из наяд - Мента, - носила имя Кокехиды и была связана с водой царства мертвых. По некоторым сведеньям является возлюбленной Аида.

Нереиды (др.-греч. Νηρη?δες) — в греческой мифологии морские божества, дочери Нерея и океаниды Дориды.

Их 50 (Гесиод в «Теогонии» утверждает, что их пятьдесят, но поименно называет пятьдесят одну) или 100. Живут в гроте на дне моря.

Судя по их именам, они — олицетворенные свойства и качества морской стихии, поскольку она не вредит человеку, но является к нему расположенной и чарует его своей прелестью. Они посетили свадьбу Фетиды. Составляли хор в трагедии Эсхила «Нереиды». Нереидам посвящен XXIV орфический гимн.

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,

На утренней заре я видел Нереиду.

Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:

Над ясной влагою — полубогиня грудь

Младую, белую как лебедь, воздымала

И пену из власов струею выжимала. А.С. Пушкин

Нереиды ведут идиллически-спокойную жизнь в недрах моря, развлекаясь мерными движениями хороводов, в такт движению волн; в зной и лунные ночи они выходят на берег, или устраивают музыкальные состязания с тритонами, или на берегу, вместе с нимфами суши, водят хороводы и поют песни. Их почитали прибрежные жители и островитяне и хранили слагавшиеся о них сказания. Вера в них сохранилась даже до нашего времени, хотя нереиды нынешней Греции — вообще нимфы водной стихии и смешиваются с наядами.

Ведьма. Справедливости ради очень важно вернуть красоту, силу и наследие слову "ведьма". Целью ведьмы всегда была и будет земля. Ведьмы любят землю и поклоняются природе. А природа это не сатана. Ещё один распространенный миф об огромных бородавках на носу у ведьмы сформировался в результате влияния голливудских фильмов. Страшные маски на Хэллоуин отнюдь не отображают реальность.

На самом деле, ведьмы красивы и естественны, как сама природа. Они не причиняют никакого вреда и живут по правилам кармы: всё, что они сделают, возвращается к ним втройне. Чем больше мы убиваем землю, тем больше мы убиваем себя. Ведьмы наслаждаются единением с дикой природой и зависят от цикла Земли и лунных фаз. Так как же узнать ведьму среди миллионов самых обычных женщин? Она ведьма? А может быть, ты сама не раз задавалась этим вопросом?

незабвенный образ Бабы Яги Георгия Милляра

Баба-яга (рус. Яга, яга-баба, еги-баба, ягая, Ягишна, Ягабова, Егибоба; укр. Баба-Язя, Язя, Язі-баба, Гадра; польск. jedza, babojedza; чеш. jezinka, Jezibaba «ведьма», «лесная баба»; в.-серб. баба jега; словен. jaga baba, jezi baba) — персонаж славянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки) славянских народов. Уродливая старуха, владеющая волшебными предметами и наделённая магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего — отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя.

Не всегда это минус, многим женщинам прикид Бабы Яги даже импонирует... :0))

Помимо русских встречается в словацких и чешских сказках. Кроме того, является обрядовым святочным персонажем в бывших славянских землях Каринтии в Австрии, масленичным персонажем в Черногории и ночным духом в Сербии, Хорватии и Болгарии.

Кикимора (белор. кікімара) — русский и, в меньшей степени, белорусский мифологический персонаж, преимущественно женского пола, обитающий в жилище человека и в других постройках, прядущий по ночам и приносящий вред и неприятности хозяйству и людям. Представления о кикиморе известны с XVII века, предполагается также связь её образа с более древними персонажами. Кикимору описывали как низенькую скрюченную неряшливую и безобразную старушку, длиннокосую девушку или женщину, как маленькую девочку...

Подводя итог, скажу Вы сами можете причислить себя или свою супругу, девушку или соседку к одной из этих мифических категорий и... будете не правы. Потому, что в каждой женщине дремлют все эти ипостаси... Выход? Подсказывает история моих любимых хюльдр (я с ними знаком лично) - если к женщине с добром и лаской, она воздаст старицей... А если хюльдру поведете под венец, то и хвост отпадет и лучшей боевой подруги не отыщете... :0))

Другими словами: кого в женщине разбудите, ту и получите...