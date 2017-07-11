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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Утро туманное...

Утро туманное...

Извините... У Вас Ёжика нет? Нет?...
А жаль...Такой туман пропадает...

Фотозарисовка...если хотите...

Можно вздрогнуть от звука шагов, 

Не из чувства обмана,
А из жажды остаться вдвоем в нетревожимом счастии снов,
Под владычеством чары, воздушной, как грань облаков,
Можно горько бояться, что светлые хлопья тумана
Разойдутся - не слившись, умрут,- слишком рано.
О, в душе у меня столько слов для тебя и любви,
Только душу мою ты своею душой позови.
Я как сон пред тобой, я как сон голубой,
Задремавший на синем цветке.
Я как шорох весны, я как вздох тишины,
Как тростник наклоненный к реке.
Я как легкий ковыль, как цветочная пыль,
Каждый миг и дышу, и дрожу.
Я как летняя мгла, что светла и тепла,
И тебе все без слов я скажу.
Константин Бальмонт

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 13:58 +4
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 17:10
Красота...
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 17:16
lvista, Ксюша - ты Ёжик
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+1
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Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают
Царь природы? Жаль, животные неграмотные... не знают
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