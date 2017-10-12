Нарушали, нарушаем и будем нарушать?

Здравствуйте!

Сегодня я получила вот такое тревожное сообщение (сообщение скопировано полностью и без изменений):

Валерия, здравствуйте! Нет больше сил терпеть, поэтому решила обратиться к вам. Я работаю в офисе компании СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" на ул. Пограничной 1. Рядом с нами находится ДОСААФ, а напротив находится новое отделение СахГУ. Каждый день, машины, паркующиеся как хотят и где хотят создают аварийную ситуацию при выезда с второстепенной дороги. Я, честно говоря, не знаю с чего начинать борьбу с этим, куда звонить и какие вообще меры можно принять к нарушителям. Для наглядности прилагаю фото: прямо на повороте слева припаркованы вряд три машины. Выехать с дороги, по которой идет ребенок невозможно. Приходится в несколько приемов обозначать свое намерение двигаться дальше. Джип справа тоже отличился. Но с выездом направо как-то проще. Налево- просто невозможно это сделать безопасно. Буду благодарна за огласку. Может быть кто-то подскажет,куда можно обратиться.

Обращаться надо в ГИБДД: заявление в 2-х экземплярах + фото.

Полна талантами земля русская.

ДС "Берёзка" - отличный пример для подражания! Всяких офигевших видел, но таких. Машинам не проехать, пешеходам не пройти, еще и сплошную линию разметки пересек - сетует автор фото. Только сделали двор! Вход на площадку! - сообщает нам автор.

Дурной пример заразителен или что?!

При прочтении новости о том, что Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект, который увеличивает штраф за непропуск пешеходов на "зебре" до 2 500 рублей (полностью новость вы можете прочесть здесь), сразу возник вопрос: А как быть вот с такими пешеходами?!

Нагло едем на запрещающий сигнал светофора.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!