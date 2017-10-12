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Ездим правильно!
Нарушали, нарушаем и будем нарушать?

Нарушали, нарушаем и будем нарушать?

Здравствуйте!

Сегодня я получила вот такое тревожное сообщение (сообщение скопировано полностью и без изменений):

Валерия, здравствуйте!

Нет больше сил терпеть, поэтому решила обратиться к вам. Я работаю в офисе компании СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" на ул. Пограничной 1. Рядом с нами находится ДОСААФ, а напротив находится новое отделение СахГУ. Каждый день, машины, паркующиеся как хотят и где хотят создают аварийную ситуацию при выезда с второстепенной дороги. Я, честно говоря, не знаю с чего начинать борьбу с этим, куда звонить и какие вообще меры можно принять к нарушителям. Для наглядности прилагаю фото: прямо на повороте слева припаркованы вряд три машины. Выехать с дороги, по которой идет ребенок невозможно. Приходится в несколько приемов обозначать свое намерение двигаться дальше. Джип справа тоже отличился. Но с выездом направо как-то проще. Налево- просто невозможно это сделать безопасно. Буду благодарна за огласку. Может быть кто-то подскажет,куда можно обратиться.

Обращаться надо в ГИБДД: заявление в 2-х экземплярах + фото.

 

Полна талантами земля русская. 

ДС "Берёзка" - отличный пример для подражания!
 

Всяких офигевших видел, но таких. Машинам не проехать, пешеходам не пройти, еще и сплошную линию разметки пересек - сетует автор фото.

Только сделали двор! Вход на площадку! - сообщает нам автор.
 

 

Дурной пример заразителен или что?!

При прочтении новости о том, что Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект, который увеличивает штраф за непропуск пешеходов на "зебре" до 2 500 рублей (полностью новость вы можете прочесть здесь), сразу возник вопрос: А как быть вот с такими пешеходами?!

Нагло едем на запрещающий сигнал светофора.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 15:18 +4
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 15:23
Пешеход, наверное, сохранился на тротуаре прежде чем переходить дорогу где и как попало!
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Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 15:38
НКолчина, Ну, Марио Бросс, ё-моё!!!!)))
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