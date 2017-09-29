Нарушения, нарушения и ещё раз нарушения

Всем привет!

До сих пор смотрю и не могу понять, от куда такой ажиотаж вокруг этого перекрёстка?! Разве только ленивый не прислал мне его!

А раньше не так ездили?

И снова здорово!!!

Один уехал, другие заехали!

О!!! Отлично!!! Больше-то некуда!

Блин! Вот такого я ещё не видела!

Уже типичная и такая обычная картина!

Перекресток Амурской и Ком.проспект - водитель сидит и спокойно ковыряется в телефоне, сообщает нам автор фото.

И на десерт:

Ну оооочень уверенно!

Ващееееееее!!!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!