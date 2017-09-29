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Ездим правильно!
Нарушения, нарушения и ещё раз нарушения

Нарушения, нарушения и ещё раз нарушения

Всем привет! 

До сих пор смотрю и не могу понять, от куда такой ажиотаж вокруг этого перекрёстка?! Разве только ленивый не прислал мне его!

А раньше не так ездили? 

И снова здорово!!!

Один уехал, другие заехали!

О!!! Отлично!!! Больше-то некуда!

Блин! Вот такого я ещё не видела!

Уже типичная и такая обычная картина!

Перекресток Амурской и Ком.проспект - водитель сидит и спокойно ковыряется в телефоне, сообщает нам автор фото.

И на десерт:

Ну оооочень уверенно!

Ващееееееее!!!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:54 +4
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:57
Охренеть!!!!!! Авто припарковано на тротуаре, а ребенок на самокате едет по дороге!!!!!!!!!!!
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+2
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 16:58
НКолчина, Ну, наглядное пособие по... по.... даже и не знаю как это назвать!!!
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+1
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 17:18
Ещё один
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+1
Nata15Nata
Написано сегодня, в 17:26
И так постоянно,то один,то другой водЯтел припаркуется
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Парковка-паркооооовочкаааа!
Парковка-паркооооовочкаааа!
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