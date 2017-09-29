Нарушения, нарушения и ещё раз нарушения
Всем привет!
До сих пор смотрю и не могу понять, от куда такой ажиотаж вокруг этого перекрёстка?! Разве только ленивый не прислал мне его!
А раньше не так ездили?
И снова здорово!!!
Один уехал, другие заехали!
О!!! Отлично!!! Больше-то некуда!
Блин! Вот такого я ещё не видела!
Уже типичная и такая обычная картина!
Перекресток Амурской и Ком.проспект - водитель сидит и спокойно ковыряется в телефоне, сообщает нам автор фото.
И на десерт:
Ну оооочень уверенно!
Ващееееееее!!!
На сегодня всё!
Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 16:57
Охренеть!!!!!! Авто припарковано на тротуаре, а ребенок на самокате едет по дороге!!!!!!!!!!!
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+2
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 16:58
НКолчина, Ну, наглядное пособие по... по.... даже и не знаю как это назвать!!!
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+1
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Vaska Online
Написано сегодня, в 17:18
Ещё один
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+1
Nata15Nata
Написано сегодня, в 17:26
И так постоянно,то один,то другой водЯтел припаркуется
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