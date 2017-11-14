Любите слушать музыку всегда и везде?

Друзья, дабы моё тестирование "МегаФона" было более полным, я решил проверить качество связи. Но кататься по городу и замерять какие-то мифические децибелы - это не по мне. Я решил пойти более практичным путём и проверять качество в режиме обычного использования телефона - запустить свой любимой Spotify (приложение для прослушивания музыки онлайн) и просто перемещаться по городу в поисках прекращения вещания. Ради такой благой цели даже съездил в Корсаков.

Итак, первым пунктом стал по традиции "Горный воздух", все едут туда, ну и я, прицепом. Связь есть, музыка поёт, кое-где 3G, кое-где 4G, в общем-то как, наверное и везде. "Но ты бы еще в центр города поехал!", скажете вы, и будете правы, дальше я поехал по маршруту "проспект Победы - улица Железнодорожная - улица Сахалинская" и затем по проспекту Мира до славного, но пыльного летом, города Корсакова! Про центр города, думаю объяснять не надо, всё работает 4G, музыка играет, а я пассажиром катаюсь ))

От корсаковской трассы я, если честно, ожидал большего. Там же даже радио ловит через раз, но с мобильным интернетом всё оказалось гораздо лучше, на удивление, около половины пути телефон упрямо показывал "МегаФон 4G"! Остальную часть трассы я лицезрел 3G. Только в районе Мицулёвки ненадолго связь сошла на 2G, но буквально на минуту (игравший трек успел загрузиться в телефон, поэтому музыка не прерывалась, но я-то всё вижу). Так как я не житель Корсакова, то кроме смотровой площадки ничего не знаю, туда мы и направились, чтобы перекусить заранее припасёнными пянсе, да посмотреть - можно ли любоваться на порт под музыку эпичнейшей группы Queen. Ожидаемо, можно! Качество связи не хуже областной столицы.

Но пока суть да дело (катание по дорогам и прослушивание музыки теперь так называется, да), пришлось немного отвлечься от теста в сторону другой работы, связанной с ПК. Расчехляю ноутбук и переставляю симку в 4G+ модем (честно признаюсь - не знаю, что значит, плюс), а модем в ноутбук.

Быстренько отправляю несколько исправленных фотографий начальнику. Фотографии загружаются быстро, несмотря на размер (5-8 мегабайт каждая). Тут я, кстати, заметил интресную вещь - из-за обилия соседей с вайфаем, дома он начинает работать всё хуже и хуже, скорость иногда не доходит и до 2 мегабайт в секунду, а с сотовой связью таких проблем нет. По крайней мере, на 4G скорость легко достигает и 4-5 мегабайт в секунду. Возвращаю сим-карту в телефон, отправляемся обратно, в Южно-Сахалинск.

Подводя итог, могу сказать, что качество покрытия хорошее, но другого было бы странно ожидать, учитывая то, сколько лет МегаФон работает на Сахалине.