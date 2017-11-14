Любите слушать музыку всегда и везде?
Проверяем, возможно ли использовать для этого сотовую связь
Любите слушать музыку всегда и везде?
Друзья, дабы моё тестирование "МегаФона" было более полным, я решил проверить качество связи. Но кататься по городу и замерять какие-то мифические децибелы - это не по мне. Я решил пойти более практичным путём и проверять качество в режиме обычного использования телефона - запустить свой любимой Spotify (приложение для прослушивания музыки онлайн) и просто перемещаться по городу в поисках прекращения вещания. Ради такой благой цели даже съездил в Корсаков.
Итак, первым пунктом стал по традиции "Горный воздух", все едут туда, ну и я, прицепом. Связь есть, музыка поёт, кое-где 3G, кое-где 4G, в общем-то как, наверное и везде. "Но ты бы еще в центр города поехал!", скажете вы, и будете правы, дальше я поехал по маршруту "проспект Победы - улица Железнодорожная - улица Сахалинская" и затем по проспекту Мира до славного, но пыльного летом, города Корсакова! Про центр города, думаю объяснять не надо, всё работает 4G, музыка играет, а я пассажиром катаюсь ))
От корсаковской трассы я, если честно, ожидал большего. Там же даже радио ловит через раз, но с мобильным интернетом всё оказалось гораздо лучше, на удивление, около половины пути телефон упрямо показывал "МегаФон 4G"! Остальную часть трассы я лицезрел 3G. Только в районе Мицулёвки ненадолго связь сошла на 2G, но буквально на минуту (игравший трек успел загрузиться в телефон, поэтому музыка не прерывалась, но я-то всё вижу). Так как я не житель Корсакова, то кроме смотровой площадки ничего не знаю, туда мы и направились, чтобы перекусить заранее припасёнными пянсе, да посмотреть - можно ли любоваться на порт под музыку эпичнейшей группы Queen. Ожидаемо, можно! Качество связи не хуже областной столицы.
Но пока суть да дело (катание по дорогам и прослушивание музыки теперь так называется, да), пришлось немного отвлечься от теста в сторону другой работы, связанной с ПК. Расчехляю ноутбук и переставляю симку в 4G+ модем (честно признаюсь - не знаю, что значит, плюс), а модем в ноутбук.
Быстренько отправляю несколько исправленных фотографий начальнику. Фотографии загружаются быстро, несмотря на размер (5-8 мегабайт каждая). Тут я, кстати, заметил интресную вещь - из-за обилия соседей с вайфаем, дома он начинает работать всё хуже и хуже, скорость иногда не доходит и до 2 мегабайт в секунду, а с сотовой связью таких проблем нет. По крайней мере, на 4G скорость легко достигает и 4-5 мегабайт в секунду. Возвращаю сим-карту в телефон, отправляемся обратно, в Южно-Сахалинск.
Подводя итог, могу сказать, что качество покрытия хорошее, но другого было бы странно ожидать, учитывая то, сколько лет МегаФон работает на Сахалине.
Уже не припомню, какой это был год, но тогда МегаФон стал моим первым GSM-оператором. После того перепробовал всех операторов и в конце концов снова вернулся к "истокам" ))
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