Как не стать жертвой виртуальных преступников?

Друзья, продолжая тему мобильного интернета, хочется поговорить с вами о безопасности. Сегодня уже никого не удивишь новостями о том, что кто-то отправил мошенникам деньги, у кого-то сняли с кредитной карты все средства, но почему-то редко рассказывают о том, как избежать подобных ситуаций, в которых, в лучшем случае, вы будете чувствовать себя глупо.

Интернет проник сейчас во все социальные слои - от детей, которые сидят в группах одноклассников или соцсетях, до пенсионеров, которые оплачивают в интернете коммунальные платежи. С каждым годом, по мере появления новых сервисов и сайтов, люди все больше времени проводят в интернете и всё большее количество мошенников и прочих "маргинальных элементов" перебирается на просторы сети - резко расширяется аудитория, да и проще прикинуться кем-либо.

Начнём, пожалуй, с угроз для самого молодого поколения: сейчас достаточно известны случаи, когда нЕкто, втираясь в доверие к ребёнку, начинает просить его прислать фотографии интимного характера. А дети ведь более склонны к доверию и иногда выполняют то, что от них требуется. После этого начинается натуральный шантаж. Отказ от требований "анонима" грозит публикацией фотографий в соц.сетях, либо отправкой их всем друзьям ребёнка. После этого одноклассники часто начинают травлю, которая в ряде случаев приводила к самоубийству. Грустно, но с реальностью не поспоришь. Дети доверяют незнакомцам в сети, а в результате становятся изгоями.

Иногда ситуция заканчивается не шантажом, но вполне уже реальным и живым совращением несовершеннолетних.

Поэтому никогда не пускайте на самотёк пребывание вашего ребенка во "всемирной паутине", лишь бы был чем-то занят. Поговорите с ребенком о том, как вести себя в сети. Помните как когда-то нам в детстве рассказывали, чтобы мы не разговаривали с незнакомцами? Аналогичное справедливо и для интернета,ведь там достаточно просто прикинуться кем угодно.

Следующий пункт связан с контентом, то есть содержимым страниц в интернете. Да, в том числе речь идёт и о категории 18+, но помимо этого ребёнок может попасть на сайты связанные с насилием, наркотиками, да и вообще чем угодно. Согласитесь, на пользу такое врядли пойдёт.

Для того, чтобы обезопасить вашего ребенка от рисков связанных с пребыванием на неизвестных сайтах, сейчас существуют специальные услуги, когда провайдеры просто не покажут ребенку контент, который для него считается недопустимым. У "МегаФона" это "Детский интернет". Услуга стоит 2 рубля в сутки, как гласит сайт. Взамен на телефоне с подключенный услугой будут открываться только те сайты, которые разрешены. Если сайт неизвестен системе фильтрации, то она его не покажет. В общем, будут открываться только заранее одобренные сайты.

Также необходимо поговорить с ребёнком о том, что нельзя оставлять в сети свою личную информацию. Ведь если по профилю ребенка достаточно легко понять, где он учится или проживает, то это также приводит к появлению новых рисков. Любой человек, находящийся в сети, сможет выйти на вашего ребенка в реальности и чем это закончится - неизвестно. Но точно известно, что иногда детей похищали, узнав всю информацию о них в интернете.

Но если дети подвержены рискам из-за доверчивости, то более старшее поколение подвергает себя рискам из-за недостаточного знакомства с миром технологий. "Фишинг, фарминг" - мало кто из пенсионеров, например, понимает, что это значит, а значит они легко могут оказаться жертвой этого вида мошенничества. Например, вам приходит письмо на электронную почту, где вас просят оплатить счёт за интернет/телефон/коммунальные услуги, вы нажимаете ссылку "оплатить", переходите на сайт, вводите номер вашей карты, а на следующий день узнаете, что ваш счёт опустошён. Пытаетесь разобраться, звоните в компанию, чей счёт вчера оплачивали и тут узнаете, что никаких писем вам никто не отправлял. Вся суть этого мошенничества в том, что некий сайт представляется страницей хорошо знакомой вам компании, которой вы доверяете и под видом этой организации просит вас что-то оплатить. Но фактически ваши деньги уходят на совершенно неизвестный вам счёт. Либо через "подставной" сайт злоумышленники могут загрузить вам вирус и получить полный контроль над вашим компьютером. Узнать ваши пароли, скачать вашу конфиденциальную информацию. Или наблюдать за вами через объектив вашей веб-камеры ))

Чтобы не допустить подобное, необходимо чётко понимать две вещи: в интернете нельзя доверять никому и никогда не открывать незнакомые ссылки. Если вам в соц.сети пишет ваш друг/подруга с просьбой дать данные карточки, чтобы оплатить что-то, а она вам потом отдаст деньги, то позвоните подруге и спросите, не взломал ли кто её аккаунт? Иногда злоумышленники, получив доступ к чужой учетной записи, начинают под видом этого человека просить у его друзей перевести средства на телефон или номер карты. Всегда проверяйте, что это действительно ваш знакомый.

Также они могут отправить вам личным сообщением ссылку с просьбой проголосовать или что-то скачать, по этому поводу я уже писал выше (вирусы и т.п.). А если открываете знакомые ссылки, то перед вводом персональных данных или данных платёжных карт, удостоверьтесь, что это тот самый сайт. Если вы видите, что адрес страницы отличается, даже буквально на один символ от оригинала, то скорее всего это очередной "развод". Ничего не отправляйте и не вводите.

Надеюсь кому-то данная статья поможет избежать неприятных моментов в сети, сберечь свои деньги и время, а также защитить детей от неприятностей в сети.