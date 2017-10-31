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Ночь пожирателей рекламы – 2017

Фотограф Алена Николаева

Ночь пожирателей рекламы – 2017

Зрителям показали около 400 оригинальных роликов

3 ноября в Чехов – Центре прошло яркое, масштабное и запоминающееся мероприятие – «Ночь пожирателей рекламы – 2017». Организовали самое светское событие года медиахолдинг АСТВ совместно с рекламным агентством «ТВИН Медиа». 

Зрители познакомились с лучшими экземплярами уникальной коллекции рекламных роликов Жана Мари Бурсико. 

Как это было, можно посмотреть здесь в «Новостях» на сайте astv.ru.

Галерея
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Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 54
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 55
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 56
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 57
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 58
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 59
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 60
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 61
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 62
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 63
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 64
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 65
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 66
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 67
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 68
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 69
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 70
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 71
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Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 75
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 76
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 77
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 78
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 79
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Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 81
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 82
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Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 84
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 85
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 86
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 87
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 88
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 89
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 90
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Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 116
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 117
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 118
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 119
Ночь пожирателей рекламы – 2017, Фото: 120
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Ночь пожирателей рекламы – 2017
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Событие
Ночь пожирателей рекламы
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскЧехов-центр
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