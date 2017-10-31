Фотограф Алена Николаева

3 ноября в Чехов – Центре прошло яркое, масштабное и запоминающееся мероприятие – «Ночь пожирателей рекламы – 2017». Организовали самое светское событие года медиахолдинг АСТВ совместно с рекламным агентством «ТВИН Медиа».

Зрители познакомились с лучшими экземплярами уникальной коллекции рекламных роликов Жана Мари Бурсико.

Как это было, можно посмотреть здесь в «Новостях» на сайте astv.ru.