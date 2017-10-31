Кабельное в кармане

Привет, вы тоже не смотрите ТВ? Вот и я не смотрел, пока не познакомился с "МегаФоном" поближе ))

MegaFon TV", ввёл свой номер, придумал пароль и тут началось! Телевизор я не смотрю лет 15, поэтому кучи новых каналов, какие-то супер-популярные программы, для меня это всё слегонца дико. Дико интересно )) Раньше я только слышал про Джейми Оливера, либо в гостях урывками выхватывал несколько минут, а тут, сидя в кресле на кухне, я залип, как он готовил ризотто. Хорошо, что Джейми Оливер готовит быстро, а то иначе я бы остался без ужина! Помните я рассказывал , что консультант был молодец и смог ответить на все мои вопросы? Ну так вот, я неслабо так загрузил его своими вопросами про пластиковые карты, а между делом он мне сказал, что я могу установить приложение на свой телефон, для просмотра ТВ. Ну я как обычно, пропустил всё мимо ушей и только спустя несколько дней решил посмотреть, что там за телевидение у меня появится. Благо, я в тот момент сидел на кухне, готовил ужин и заняться было нечем. Чуть-чуть покопавшись, установил программу "", ввёл свой номер, придумал пароль и тут началось! Телевизор я не смотрю лет 15, поэтому кучи новых каналов, какие-то супер-популярные программы, для меня это всё слегонца дико. Дико интересно )) Раньше я только слышал про Джейми Оливера, либо в гостях урывками выхватывал несколько минут, а тут, сидя в кресле на кухне, я залип, как он готовил ризотто. Хорошо, что Джейми Оливер готовит быстро, а то иначе я бы остался без ужина!

Ладно, господин Оливер закончил, началось какое-то другое шоу, а я решил посмотреть, чем еще меня порадует программка. Нашёл любимый РБК - уже хорошо, смотрим дальше. Оказалось, что всего тут 51! ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН, КАРЛ, канал! Слушайте, я конечно всё понимаю, "в богатстве выбора - большая выгода", но я нарыл не менее трёх каналов, которые хотелось посмотреть одновременно. В общем, выбрать сложно - слишком много интересного. Обзор всех каналов делать не буду, но для понимания скажу, по составу они очень похожи на кабельное телевидение.

Далее по списку начал ковыряться в разделе "фильмы". Оказалось, что новым абонентам дарят просмотр четырёх фильмов бесплатно (о чем мне сообщила программа при первом запуске). Увидел то, что давно хотел посмотреть - добро пожаловать, нажимаем и наслаждаемся. Я, кстати, в приложении посмотрел наконец "Взрывную блондинку". Еще три фильма посмотрю позже. Сэкономлю на билетах в кино, а заодно поберегу психику от попкорно-поедателей и банко-открывателей. Если вы ходите в кинотеатры и жуёте там, параллельно открывая свои банки, знайте, что кто-то рядом вас не любит. В общем, я посмотрел фильм, который хотел, дома, спокойно, в тишине. Тут открою вам небольшой секрет - картинку с телефона можно выводить на ТВ, если ваш телефон такое умеет (технология называется MHL, нужен провод от телефона к телевизору). Так что приложение "MegaFon TV" по сути заменило мне кабельное. Какой я экономный, а ))

По поводу контента вроде бы всё понятно: много, хорошо, весело. Теперь немного о самом приложении. Оно простое. Ну прям совсем. Даже ваша мама или бабушка смогут им пользоваться без проблем: кнопок минимум, все удобно и наглядно. Если вам лень читать, что сейчас идёт на канале, то картинкой дублируется текущая программа. Можно просто найти картинку со знакомым актёром или ведущим, а дальше уже вдаваться в подробности. Во время запуска программы или фильма снизу показывается сколько уже прошло и сколько осталось до конца.

Качество видео отличное, специально сделал несколько скриншотов, чтобы наглядно это показать:

Если же так сложилось, что вы уехали "на кудыкины горы", где нет мобильной сети, то наличие Wi-Fi решает эту проблему: подключаемся к сети и продолжаем просмотр любимых сериалов.

В меню несколько основных разделов: ТВ (тут мы листаем бесконечный список каналов и смотрим, что нам хочется), фильмы (можно отсортировать кино по году выпуска, либо по жанру, например, "для детей", "боевик", "военный", "детектив", "документальный", "драма", "комедия", "мелодрамма" и тыды и тыпы), сериалы (а вот это - моё любимое, тут можно посмотреть кое-что еще до выхода в эфир, над сериалом может быть написано "новый эпизод" или "новый сериал", что однозначно упрощает сортировку). Отдельно хочется сказать про раздел "для детей", где можно включить так называемый "родительский контроль" - очень нужная вещь, если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок не увидел то, что пока ему видеть рановато. Ну вы поняли о чём я ))

А если вы не знаете, что посмотреть, как и я (2-3 фильма за вечер приводят к тому, что через пару лет не остается годных фильмов, которые бы ты уже не видел), то можно смело идти в "рекомендации". Там оцениваю предложенные фильмы, программа понимает мои предпочтения и начинает сама предлагать разное к просмотру. Удобненько. А главное - в отличном качестве и без "проблемы с доступом к ****казино"...

Но самое клёвое, что всё это в телефоне. То есть можно сидеть на даче, в лесу, на берегу моря, в сугробе, на шашлыках, в бане, и спокойно смотреть любимый фильм или сериал. А если у вас правильный телефон и рядом есть телевизор, то телефон вполне заменяет приставку кабельного телевидения. Лично для меня "MegaFon TV" стал отличным спутником в самых разных местах: на кухне, в очереди в поликлинике, в поездке или во время обеденного перерыва на работе. Но сегодня на обеде я писал для вас эту статью, так что надеюсь она будем вам полезной!