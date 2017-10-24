Эволюция кредиток

Ох уж эти карты. Пластик он конечно удобен, но если у всех друзей-товарищей карты одного банка, а работодатель тебе выдаёт карту другого банка (как в моём случае), то ты начинаешь понимать, кто комиссии иногда могут съедать ну очень уж приличные суммы. Хотя понятия приличий у всех разные, поэтому уточню - на обед в ближайшем к офису кафе бы хватило. И так уж сложилось, что в финансовые услуги в последнее время не ударился только ленивый - скоро свои банки будут у супермаркетов, с кэш-беком за покупку салатиков, как мне кажется. А дата изготовления салатиков будет в блокчейне.

На всей это волне тотального "обанкиривания" даже сотовые операторы начинают выпускать свои пластиковые карты. И так уж сложилось, что однажды в торговом центре на глаза мне попался буклет "МегаФона" о выпуске этой компанией своих карт. Да, и "МегаФон" тудаже!

А человек я, надо заметить такой, что раз буклетик есть - надо его прочитать, ну мало ли, вдруг действительно что-то интересное. Ведь люди стараются, тратятся на рекламу, буклеты, а если бы это было не интересно, то тогда это и не имело бы смысла, верно? Ну и жалко, честно говоря тех парней и девушек, что скромно стараются не навязываться вам, но ведь буклетики-то раздать надо, ведь зарплата от этого зависит. В итоге буклет оказался у меня в руках и пока я бродил как неприкаянный вдоль "бутиков", да "фирменных магазинов", начал я потихоньку в него залипать. Кое-что меня в буклете зацепило, но об этом позже. Главное, что у маркетологов получилось и "МегаФону" удалось заманить меня в свои сети. Вернее, отделение своей сети ))

Парень-консультант, скучавший в пустом офисе, явно имел большую практику в обслуживании клиентов. Как правило они немного замороченные и сбивчиво объясняют заученные фразы, но это был не тот случай. Мои дифирамбы этому терпеливому молодому человеку, далее поймёте почему ))

В общем, я пошёл по списку вопросов в своей голове, который сложился уже за годы общения с банковскими организациями. Надо же понять, где же те самые подводные камни, которые обычно прописываются мелким шрифтом. Думаю вы с этими вещами знакомы, надеюсь не на своем опыте. Стандартный перечень обычно у меня касается: эмиссий, комиссий, обслуживания, секурности (это такое новомодное сленговое обозначение для степени безопасности продукта, в среде ИТ-обременённых), а также оплаты через "эти ваши интернеты". По всем этим вопросам я получил ответы (нет, серьёзно, консультант был очень крут!) которые меня удивительно, но устроили.

Вообще, концепция, что баланс вашего мобильника и есть ваш счёт - проста как камушек, мирно отдыхающий на берегу реки. Но почему раньше никто до этого не дошёл или не подошёл ко мне с таким буклетиком в ТЦ? Всё гениальное - просто, действительно. А особенно, если учесть, как много времени мы проводим с мобильником в руках. А представляете, в будущем, когда в голову будут вставлять симки? Это же вообще идеально...ходишь с лицевым счётом под своей же кожей ))

Для наглядности и соблюдения очерёдности своих же пунктов, начнём с эмиссии: карту мне выдали тут же! Я такое видел впервые, вот серьёзно.

Оказалось, что заранее отпечатанные карты не содержат вашей фамилии и имени, как это обычно происходит. Вместо этого на карте просто "MEGAFON CLIENT". Вспомнился анекдот, где всё заканчивалось фразой "а так тоже можно было?". Да, оказывается можно ))))

Фоточка

Следующий пункт для меня был самым важным. Комиссия. С обеих своих карт я пополняю баланс любого оператора без комиссии. То есть на карту "МегаФона" деньги падают в полном объёме. Нет, ну правда, почему раньше никто не придумал такой механизм? Кого я кормил ранее своими переводами? Интересное наблюдение из жизни комиссий: иногда при переводе очень небольшой суммы комиссия оказывается совершенно неадекватной. В банках мне объясняли, что чем больше переводишь - тем меньше будет комиссия. Спасибо, но что-то меня это не устраивает. Переводи больше, комиссия в процентах снижается, но циферки-то, отнятые увеличиваются.

По поводу обслуживания меня сразу успокоили - никакой платы за обслуживание. Вообще, от слова "совсем". Меня, кстати, всегда интересовало, что это за обслуживание такое, за которое надо платить? Волшебные маленькие гномы по ночам бегают и пряпочками полируют мою карту пока я сплю? Счета все в цифровом виде, что там обслуживать? Жёсткие диски? Ну так ведь банки и без того зарабатывают неплохие деньги (привет, ипотечники!), неужели нельзя простить своим клиентам такие копейки. В общем, в данной ситуации карта "МегаФона" выгоднее.

Следующим пунктом шла безопасность. У меня конечно пока не случалось такого, чтобы что-то происходило с картой без моего ведома (разве что списания за обслуживание раз в год, а это, уж поверьте, очень бесит, когда на карте ноль), но может благодаря как раз тому, что я немного параноик в душе. По поводу безопасности на картах "МегаФона" тоже всё довольно просто - карты на территории стран, где часто крадут данные с кредиток, не блокируются, как это делают некоторые банки (и привет, международный роуминг, когда тебя просят оставаться на линии, ведь ваш звонок так важен). В общем, решили сходить в ресторан в Тае - закинули на карту сумму, достаточную для погашения счёта, оплатили и довольные ушли. Основная карта в целости и сохранности, данные о ней нигде не остались, счёт - оплачен, волки - сыты, овцы - целы, а я - доволен. Ведь как можно грустить в отпуске, в Тае, после вкусного ужина? ))

Ну да ладно, отпуск греет, но не светит, как говорится, но вопрос уже снят с повестки. Поэтому остаётся последний вопрос, который очень важен - покупки через интернет. Ну вот признайтесь, хоть раз же что-то, да оплачивалои онлайн? Если нет, то я уже заказал это за вас. Интернет-шопоглик - это про меня. Я заранее забиваю корзины на 2-3 сайтах, жду распродаж, а потом ударяюсь во все тяжкие. Сколько не пытался избавиться от этой привычки, но если на карте есть деньги, а я сижу за ноутбуком, то у меня начинает краснеть в глазах, скролл на мышке судорожно поскрипывает пару часов, а потом карта резко пустая. Бывало, что забывал оставить деньги на оплату коммуналки )) В общем, я очень быстро проверил, что карта спокойно работает для интернет-платежей. Помните, кстати, я говорил про имя на карте в виде "MEGAFON CLIENT"? Вот его и надо вводить в поля для владельца карты. Всё просто. Да и вообще, какие могут быть проблемы с оплатой по карте в 21 веке? Всеобщая мобилизация и глобализация.

Подведу краткий итог: все возможные вопросы, связанные с использованием карты у меня отпали. Никаких минусов найдено не было. Удобство - безусловно присутствует. Лучи добра "МегаФону" и тому, кто придумал выпускать карты, привязанные к балансу моего мобильника!