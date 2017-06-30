Блогеры ASTV.RU отметили праздник Ивана Купала

Фото Илона Ан, Алена Николаева

В ночь с 6 на 7 июня празднуют Ивана Купалу. Древний и красивый праздник. Блогеры ASTV.RU и наши друзья фотографы Алена Николаева и Илона Ан отметили Купалу по всем правилам - с венками, костром и поиском цветка папоротника.

Мы сделали это вопреки нашему лету. Фотосессия переносилась трижды и едва не была отменена совсем. Когда казалось, что неделя подготовки насмарку и нам так и не удастся собраться, наши модели приехали на поле и раздевшись в лютый холод, изображали купальскую жару. За кадром это выглядело примерно так.

Вы даже заходили в воду, и Алена мучила вас требуя идеального кадра.

Вы в очередной раз восхитили нас, когда приехали облаченные в расшитые рубахи. Вы покладисто прыгали через костер и ложились в траву. Отважно водили хороводы прямо по коровьим лепешкам и успокаивали друг друга, что голой пяткой в какашку - это к боооольшому богатству.

Мы хотим сказать спасибо нашим любимым фотографам, которые создают волшебство. Илона и Алена, это счастье, что вы у нас есть.

Ну и до новых затей! Ваши

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