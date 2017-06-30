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Блогеры ASTV.RU отметили праздник Ивана Купала

Фото Илона Ан, Алена Николаева

Блогеры ASTV.RU отметили праздник Ивана Купала

Солнечная фотосессия состоялась назло погоде

В ночь с 6 на 7 июня празднуют Ивана Купалу. Древний и красивый праздник. Блогеры ASTV.RU и наши друзья фотографы Алена Николаева и Илона Ан отметили Купалу по всем правилам - с венками, костром и поиском цветка папоротника.  

 

Мы сделали это вопреки нашему лету. Фотосессия переносилась трижды и едва не была отменена совсем. Когда казалось, что неделя подготовки насмарку и нам так и не удастся собраться, наши модели приехали на поле и раздевшись в лютый холод, изображали купальскую жару. За кадром это выглядело примерно так. 

Вы даже заходили в воду, и Алена мучила вас требуя идеального кадра.

Вы в очередной раз восхитили нас, когда приехали облаченные в расшитые рубахи. Вы покладисто прыгали через костер и ложились в траву. Отважно водили хороводы прямо по коровьим лепешкам и успокаивали друг друга, что голой пяткой в какашку - это к боооольшому богатству. 

Мы хотим сказать спасибо нашим любимым фотографам, которые создают волшебство. Илона и Алена, это счастье, что вы у нас есть. 

Ну и до новых затей! Ваши

Алёна "все шумные вон с площадки" Николаева

Илона "как всЁ? я еще помучаю" Ан

Любовь "пейте скорее горячий чай" Барабашова

Ирина "искусство требует жертв" Свидерская

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 09:41 +26
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Комментарии
Zoidberg
Написано вчера, в 09:56
Отличные фото и сама затея! Самоотверженности девченок можно позавидовать! Многие наверно перегорели, пока съемки откладывались? По улыбающимся лицам и не скажешь, что было холодно. Молодцы!
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+7
Яков Максимов
Написано вчера, в 10:01
Блогерши, фотографы и редакторы сайта АСТВ - самые красивые блогерши, фотографы и редакторы в мире
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+8
Nikolaich
Написано вчера, в 10:02
Очень круто! Вы большие молодцы! И спасибо что поддерживаете славянские традиции и обычаи!
Фотки супер!
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+6
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 10:18
Шикарная фотосессия получилась!Все кто придумал и воплотил в жизнь идею большущие молодцы!
И я еще раз убедился, что у нас самые самоотверженные девушки на свете
Когда шла съемка в воде, мне было холодно даже смотреть на девушек в воде
а они без страха шли в воду и готовы были фотографироваться сколько угодно
и только темнота прервала фотосессию
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+6
Елена Кириченко
Написано вчера, в 10:19 Отредактированно вчера, в 10:20
Спасибо Любе и Ирине за организацию, спасибо Илоне и Алене за фотографии, спасибо госпоже случайности, что я заглянула на АСТВ во время и спасибо падруга тебе за суперские блузки. А еще спасибо мужу, что он любит такие тусовки и поддерживает меня в любом кипише!
Фотки просто чума!!!!! Особенно в потемках со свечами!
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+7
ky-ky87
Написано вчера, в 11:08
Спасибо, всем кто принял участие в этой задумке! Илона Илона Ан , спасибо за крутейшую идею и за фото ( не устану говорить, портреты шикарные), Любе и Ирине за их нескончаемый оптимизм и огроменную помощь ( что бы мы без вас делали?) И всем, кто решился, не смотря на погодные условия, принять участие в нашем сете! Отдельный поклон тем девчата, которые отважно залезли в реку и позировала там до посинения ( надеюсь, с простудой никто не слег)
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+6
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:34
ky-ky87, Ку-кулятина, я так и знала, что и тут ты заморозишь деиськам ноженьки!
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+3
ky-ky87
Написано вчера, в 20:07
Балтийская Килька, они сами))) я только предложила
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+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 20:16
ky-ky87, ага-ага)))) согласились)))) заставила небось
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+2
Еще 3 комментария
Илона Ан
Написано вчера, в 11:15
с АСТВ возможно воплотить любые идеи, в этом я еще раз убедилась! Спасибо за поддержку и воплощение спонтанной идеи)) До сих пор не понимаю, как люди вопреки холоду,клещам и комарам, поддались на все наши "Ложись! Заходи в воду! Стой еще! Беги!Еще раз, повтор! Повтор!Не верю, расслабься!")))Вы мои -герои и красавцы!
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+5
Наталья Варламова
Написано вчера, в 11:49
Шикарно! Такие все красивые...
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+3
sasch
Написано вчера, в 15:16
Прикольно, красиво, понравилось!
Особенно Володя в окружении красавиц!
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+2
Кузовков Владимир
Написано вчера, в 21:19
sasch, все остальные мне завидовали
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+2
sasch
Написано вчера, в 22:10
Кузовков Владимир, Я верю, Володь! Сам бы не против в окружении таких красавиц побывать
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0
Балтийская Килька
Написано вчера, в 17:36
Восхитительные фотографии! Прекрасные! Браво!Браво!Браво!


Скоро медовый спас. Не желаете ли таким же образом отметить праздник на пасеке? Эксклюзивные фотографии с пчёлами.
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+5
Ostrov15
Написано вчера, в 22:12
Балтийская Килька,
Как ткачиха с поварихой, сватьей бабой-бабарихой?
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+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 22:16
Ostrov15,
ну это как получится. Всё зависит от пчелиной дрессуры)))
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+3
Ostrov15
Написано вчера, в 22:10
Замечательно! А фото в сумерках на речке с отражением просто волшебны.
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+1
Tais65R
Написано вчера, в 22:19
Всё, конечно, замечательно. Только Ивана Купала всегда отмечали 7 июля. А у вас почему-то в июне...
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0
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