Шашечки или ехать? – интернет-такси Южно-Сахалинска теснят офлайновых конкурентов

Смысл заказа «С РМЗ на старый пост ГАИ» толковому диспетчеру будет предельно ясен. Тогда как онлайн-сервис на запрос вроде «со «Слезы» на «спиртзавод» ответит чем-то вроде грустного смайлика

Заказ такси с помощью телефонного звонка бесповоротно уходит в прошлое и годится разве что во время бега. Как и большинство окружающих нас сервисов возможность вызвать машину переехала в мобильные приложения. Невербальный вариант передачи данных о заказе избавляет от большинства ошибок, непонятливости или грубости операторов и других минусов телефонной коммуникации.

Тем не менее, вместе с преимуществами онлайн-такси везут и досадные неприятности. Оператору-земляку можно по-свойски объяснить, откуда забрать клиента и куда отвезти. Смысл заказа «С РМЗ на старый пост ГАИ» толковому диспетчеру будет предельно ясен. Тогда как онлайн-сервис на запрос вроде «со «Слезы» на «спиртзавод» ответит чем-то вроде грустного смайлика.

На днях в Южно-Сахалинске начала работать популярная в странах СНГ служба Яндекс.Такси. Привлекательная цифра в рекламе – «от 99 рублей» –намекает на едва ли не самые низкие расценки в городе. Так ли хороши интернет-возможности современных услуг извоза, попытался разобраться astv.ru.

Мы взяли три онлайн-сервиса такси, которые «на слуху» в Южно-Сахалинке – «Максим», «НонСтоп» и новичка – «Яндекс.Такси». Забегая вперед, отметим, что на Яндексе даже совершили тестовую поездку, но об этом ниже.

Оказалось, что доехать из аэропорта до СТК «Горный воздух» на «Максиме» можно за 280 рублей, «Нонстоп» отвезет за 284, а у Яндекса поездка обойдется в 245 рублей.

Разброс по заказу более дальних поездок оказался не очень существенным, но заметным. Съездить от дома правительства в Южно-Сахалинске до площади Ленина в Холмске на Яндексе можно за 2 тысячи 223 рубля, «Максим» предлагает одолеть этот маршрут за 2450, а с сервисом заказа такси «НонСтоп» договориться о поездке в Холмск вообще не удалось. Вероятно, более пытливый клиент мог бы добиться желаемого именно от этого поставщика услуг, но скорее всего, большинство потенциальных пассажиров предпочтут обратиться к конкурентам. Поиск адресов у «Нонстопа» вообще работает утомительно долго, а скачанное приложение почему-то определило наше местоположение, как Тюмень.

И, наконец, заказы на микропоездки показали следующую картину. От здания областной думы до автовокзала в машине «Максима» доехать стоит 140 рублей, на «Яндексе» – 100. «Нонстоп», который опять пришлось уговаривать и помогать конкретными адресами, а не названиями, готов свозить за 135 рублей.

Очевидно, в ценовом предложении более предпочтительно выглядит сервис российского поисковика. Однако тестовая поездка на новом для областного центра игроке рынка выдалась не самой удачной. Ждать машину пришлось неприлично долго. По крайней мере, дольше, чем обещали в смс. К тому же, на 13-й минуте ожидания заказчику пришло сообщение о том, что водитель отказался от заявки и сервис ищет другого. Нашли довольно быстро, но до адреса клиента автомобиль ехал тоже дольше, чем обещали в смс.

В салоне такси без всяких шашечек и маркировки клиент и водитель сошлись во мнении, что мобильное приложение неудобное как для заказчика, так и для исполнителя. Рулевой яндексмобиля также рассказал, что за самые дешевые поездки, когда человек платит около 100 рублей, ему доплачивает работодатель. К примеру, к стоимости поездки за 108 рублей, как в нашем случае, Яндекс добавил ему еще 50.

Но днем, несмотря на задержки, нам хотя бы удалось уехать с помощью нового сервиса. Ближе к вечернему часу пик, как ни пытались создать заказ от улицы Буюклы, система неизменно отвечала: «Нет доступных машин».

Для сравнения мы «по старинке» обратились в «телефонное» такси. Офлайновый сервис «Тройка» от здания областной думы до автовокзала довезет за 150 рублей, из аэропорта на «Горный воздух» за 350, и от дома правительства в Холмск за 3 тысячи 500 рублей. Счастливого пути.