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Цветочный роддом: как выращивают петунию и бархатцы для сахалинских клумб

Фото: Андрей Щербинин

Цветочный роддом: как выращивают петунию и бархатцы для сахалинских клумб

Фоторепортаж из «Тепличного»

«Больше цветов, красивых и разных!» Такого негласного принципа придерживаются сотрудники совхоза «Тепличный» в Южно-Сахалинске. На протяжении 15 лет здесь выращивают петунию, бархатцы, настурцию, сальвию, георгины и другую цветочную рассаду, которая разлетается среди покупателей словно горячие пирожки. «В этом сезоне мы планируем вырастить рекордное количество цветов – 800 тысяч. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Только Южно-Сахалинск заказал нам почти 400 тысяч штук рассады - мы участвовали в конкурсе и выиграли его. Плюс победили в тендере на поставку цветочной рассады в Корсаков», - рассказывает начальник отдела реализации Елена Буткова. 

Чтобы обеспечить рассадой всех желающих, в «Тепличном» стараются по-хозяйски использовать «каждую пядь земли». В этом году пять парников 70-го года постройки решили не сносить, а использовать для выращивания рассады перца и цветов.  

- Эти теплицы должны были идти под снос. Но мы подсчитали и решили, что если хотим прирастить объёмы цветочной рассады, то без «старичков» не обойтись. Так что, пока они в строю вместе с новыми современными теплицами, и мы ещё немного поработаем с ними, - поделилась планами Елена Буткова. – В двух теплицах советского образца у нас растут перцы, а в остальных трёх – цветочная рассада.


Помимо круглогодичных роз и праздничных тюльпанов, в совхозе каждую весну выращивают около сотни видов однолетников и многолетников. Все их потом можно встретить на клумбах сахалинских городов и сёл.

Ежегодно в «Тепличный» поступает большое количество заказов от муниципальных образований, предприятий и учреждений, которые благоустраивают свои территории. Едут за рассадой и садоводы-любители.

Процесс выращивания цветочной рассады начинается в январе с высевания в пластиковые кассеты семян виолы, герани и длится практически всё лето.

Главное преимущество кассетной технологии выращивания в том, что корневая система растения при пересадке не повреждается. Также в «Тепличном» выращивают рассаду в отдельных горшках и кашпо.

Среди цветочных новинок 2017-го как неизвестные виды, так и сорта давно знакомых сахалинцам культур. Например, остеосперум - нежный, красивый цветок, напоминающий своим видом ромашку, несколько видов крупнолистных колеусов и бегонии, космея.

Особая гордость предприятия – петуния и бархатцы. Это, пожалуй, самые популярные среди покупателей цветы. В «Тепличном» их можно найти сразу несколько видов.

Вся выращенная рассада прекрасно подходит для сахалинского климата, цветёт всё лето и даже самый скучный садовый участок сделает привлекательным.  

Кстати, состояние собственной территории – всегда в поле зрения руководителей «Тепличного». Каждую весну она превращается в ухоженный город-сад, в котором сочетаются ландшафтные композиции и доступные дизайнерские решения. В этом году на озеленение своей территории в «Тепличном» вырастили около 2 тысяч цветов. 

Сегодня продажа цветочной рассады в «Тепличном» идёт полным ходом. По словам работников предприятия, точное количество растений, проданных за день, назвать сложно, но оно исчисляется в тысячах.

К своим подопечным люди относятся по-матерински: радуются, когда видят цветущий Южно-Сахалинск и расстраиваются, если замечают неухоженные клумбы. А ещё говорят, что им нравится работать с цветами, потому что это положительно влияет на характер человека и люди становятся добрее.

Может для кого-то цветочная клумба – мелочь, но без неё двор, сквер, улица – скучны. И если каждый сахалинец посадит по яркому цветку, то жизнь вокруг преобразится.

Автор: Ирина Свидерская, 23 мая, в 14:53 +15
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Южно-Сахалинсксовхоз "Тепличный"
Прочее
цветыоднолеткиозеленениецветочная рассада
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 23 мая, в 17:51
Какая красота! Душа радуется, глядя на это великолепие цветов!
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+7
VLадимир
Написано 23 мая, в 18:17
А у меня эта красота уже есть.
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+5
atm
Написано 23 мая, в 20:55
Каждый год покупаем у них рассаду и цветы и урожай с их кустов лучше, чем со своих
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+3
Cyrus_the_Great
Написано 24 мая, в 10:47
atm, а где именно вы покупаете? Едете к ним или в их магазинах берете?
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+1
atm
Написано 24 мая, в 12:05
Cyrus_the_Great, у них в теплицах, в этом году соседа просила, он и привез
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+2
Masenkaya
Написано 26 мая, в 15:22
У нас тоже такая красота растет)))
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