город
город
Регистрация
Тусовки / Record

Пятичасовая вечеринка в Южно-Сахалинске - Record White party

Пятичасовая вечеринка в Южно-Сахалинске - Record White party

В минувшую пятницу в ТДЦ «Столица» при поддержке Радио Record Сахалин, состоялась самая зажигательная, самая танцевальная, самая белая вечеринка этого лета – «Record White party». 

Для гостей, знающих толк в ночной и клубной жизни, было организовано все до мелочей – фотозона, уютные позиции, декорации, а главное большой танцпол, где хватило места всем, чтобы насладиться сетами от специальных гостей – Резидента Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb).

В празднике приняли участие более 1300 человек. По словам организаторов мероприятия, это событие планировалось два месяца, и одной вечеринкой планы не ограничатся!

Фото Александра Брагина.

Галерея
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 1
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 2
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 3
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 4
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 5
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 6
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 7
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 8
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 9
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 10
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 11
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 12
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 13
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 14
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 15
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 16
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 17
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 18
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 19
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 20
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 21
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 22
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 23
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 24
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 25
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 26
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 27
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 28
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 29
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 30
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 31
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 32
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 33
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 34
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 35
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 36
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 37
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 38
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 39
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 40
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 41
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 42
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 43
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 44
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 45
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 46
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 47
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 48
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 49
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 50
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 51
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 52
Record White party - 30 июня 2017 года, Фото: 53
Record White party - 30 июня 2017 года
3 июля, в 16:57 +3
Другие статьи по темам
Событие
Record White party
Комментарии
На главную
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 1-2 июля
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 1-2 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru