Пятичасовая вечеринка в Южно-Сахалинске - Record White party

В минувшую пятницу в ТДЦ «Столица» при поддержке Радио Record Сахалин, состоялась самая зажигательная, самая танцевальная, самая белая вечеринка этого лета – «Record White party».

Для гостей, знающих толк в ночной и клубной жизни, было организовано все до мелочей – фотозона, уютные позиции, декорации, а главное большой танцпол, где хватило места всем, чтобы насладиться сетами от специальных гостей – Резидента Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb).

В празднике приняли участие более 1300 человек. По словам организаторов мероприятия, это событие планировалось два месяца, и одной вечеринкой планы не ограничатся!

Фото Александра Брагина.