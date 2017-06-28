Пятичасовая вечеринка в Южно-Сахалинске - Record White party
В минувшую пятницу в ТДЦ «Столица» при поддержке Радио Record Сахалин, состоялась самая зажигательная, самая танцевальная, самая белая вечеринка этого лета – «Record White party».
Для гостей, знающих толк в ночной и клубной жизни, было организовано все до мелочей – фотозона, уютные позиции, декорации, а главное большой танцпол, где хватило места всем, чтобы насладиться сетами от специальных гостей – Резидента Radio Record Dj BAUR (Msk) и Dj IVAN SPELL (Spb).
В празднике приняли участие более 1300 человек. По словам организаторов мероприятия, это событие планировалось два месяца, и одной вечеринкой планы не ограничатся!
Фото Александра Брагина.
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53 Record White party - 30 июня 2017 года
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