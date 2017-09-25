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Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017" завершилась в Южно-Сахалинске

Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017" завершилась в Южно-Сахалинске

Мероприятие продолжалось два дня

В Южно-Сахалинске подошла к концу двухдневная сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017". Количество участников на ней превысило двести продавцов. А покупатели с утра и до закрытия шли непрерывным потоком.

Гостям традиционного мероприятия предлагали широкий ассортимент – от овощей, молочных и мясных продуктов до сельскохозяйственных инструментов.

ASTV.RU показывает, как проходила "Золотая осень – 2017".

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 19:51 +1
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Событие
Золотая осень 2017
Место
Южно-Сахалинск
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