Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017" завершилась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске подошла к концу двухдневная сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017". Количество участников на ней превысило двести продавцов. А покупатели с утра и до закрытия шли непрерывным потоком.

Гостям традиционного мероприятия предлагали широкий ассортимент – от овощей, молочных и мясных продуктов до сельскохозяйственных инструментов.

ASTV.RU показывает, как проходила "Золотая осень – 2017".