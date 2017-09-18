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В Южно-Сахалинске прошел первый областной День подтягиваний

В Южно-Сахалинске прошел первый областной День подтягиваний

ASTV.RU показывает, как все проходило

Южносахалинцы приняли участие в первом областном Дне подтягиваний. На мероприятии заявили о себе более 30 команд детских садов, ДЮСШ, школ и спортивных клубов. Каждая соревновалась за лучший результат. При этом подтягивались как маленькие дети, так и взрослые.

Как проходил День подтягиваний, смотрите в фотоотчете ASTV.RU:

Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 18:47 +1
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Событие
День подтягиваний
Место
Южно-Сахалинск23 школа
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Комментарии
243
Написано вчера, в 21:00
Остались крайне негативный осадок и испорченное настроение от этого мероприятия, хотя настрой был боевой и положительный. В основном все претензии к судейству и организационным моментам. Во-первых, не была продемонстрирована или оглашена техника выполнения, из-за чего всё опиралось исключительно на "настроение" принимающего судьи. Во-вторых, судя по всему, как раз с этим судьёй мне и не повезло, после выполнения подхода без каких либо на то причин, он мне нагрубил в ответ на вопрос "за что сняли 5 раз", сложилось впечатление, что у мероприятия заранее были свои фавориты, хоть это и просто догадки сложившиеся на почве неприятной ситуации. Задумка шикарная, но организаторы облажались.
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