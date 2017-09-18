В Южно-Сахалинске прошел первый областной День подтягиваний

Южносахалинцы приняли участие в первом областном Дне подтягиваний. На мероприятии заявили о себе более 30 команд детских садов, ДЮСШ, школ и спортивных клубов. Каждая соревновалась за лучший результат. При этом подтягивались как маленькие дети, так и взрослые.

Как проходил День подтягиваний, смотрите в фотоотчете ASTV.RU: