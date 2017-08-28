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«Вкус на высоте» глазами ASTV.RU

«Вкус на высоте» глазами ASTV.RU

Фоторепортаж с фестиваля на "Горном воздухе"

В воскресенье, 10 сентября, в Южно-Сахалинске на комплексе «Горный воздух» прошел первый гастрономический фестиваль «Вкус на высоте».  Сначала днем на средней площадке гостей угощали образцами сахалинской кухни, а ближе к вечеру на верхней станции началась «тусовка» для молодежи с музыкой и напитками. Именно туда устремился фотокорреспондент ASTV.RU. 

Автор: Игорь Новомодный, 11 сентября, в 14:24 +7
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фестиваль Вкус на высоте
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано 11 сентября, в 15:31
Девочки как всегда в кружок танцуют)))
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+3
Andrey2017
Написано 11 сентября, в 16:14
Прямо какой-то съезд кулинаров из Средней Азии.
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+1
Online
SWATIMYR Online
Написано 11 сентября, в 18:14
..ближе к вечеру на верхней станции началась «тусовка» для молодежи с музыкой и напитками - именно туда устремился фотокорреспондент ASTV.RU.

Ну, да с напитками всё по-интересней будет!
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+1
С 28 региона
Написано 11 сентября, в 19:10
а какие группы выступали?
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0
_zima_
Написано вчера, в 16:36 Отредактированно вчера, в 16:38
На заглавном фото - как будто зомби наступают
(не в обиду веселым людям
)
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0
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