«Вкус на высоте» глазами ASTV.RU

В воскресенье, 10 сентября, в Южно-Сахалинске на комплексе «Горный воздух» прошел первый гастрономический фестиваль «Вкус на высоте». Сначала днем на средней площадке гостей угощали образцами сахалинской кухни, а ближе к вечеру на верхней станции началась «тусовка» для молодежи с музыкой и напитками. Именно туда устремился фотокорреспондент ASTV.RU.