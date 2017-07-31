На Фестиваль красок Холи-2017 приехали жители всей области

Фото: Мария Наумова

Люди прибыли почти со всех районов от Невельска и Корсакова до Охи и Курил - несколько тысяч участников

Было жарко! Было ярко!

5 августа на Анивском пляже прошел Фестиваль красок Холи - 2017 от радио АСТВ.

Ведущие «Обла-бла-стного шоу» Василий Арсеньев и Аня Кривонос, ведущие эфира Яра Калашникова, Денис Федосеев, Ирина Мосиенко и Артем Бушаев 12 часов заряжали тысячи людей эмоциями и дарили подарки от партнеров и спонсоров.

Участники конкурсов выиграли практичную палатку от генерального спонсора Фестиваля «От Тети Светы», различные полезные подарки от еще одного генерального партнера - торгового дома «Амикс», сертификаты на участие в квестах от детского пространства «Море», поездки на маяк Анива, остров Итуруп, тур выходного дня на Пик Чехова от компании «Курилы-Тур», сертификаты на проведение фотосъемки от фотографов Александра Брагина и Артура Петросяна, сертификаты на еду от компании «Дизель», сертификаты на игру от компании «Лазер таг», сертификаты от магазина «Айсберг», сертификаты от батутного центра «Портал» и многое другое.

Вместе с ведущими заряжали позитивом танцевальные и музыкальные коллективы города: Diez Show Project, Sky Fly, «Ямайка» и «Твой город».

В течение всего фестиваля были организованы тематические, развлекательные и спортивные площадки для детей и взрослых.

Детское пространство «Море» устроило водные бои, роспись камней, каждый из гостей мог оставить пожелание на импровизированном «Сердце» мероприятия.

Компания «Солми» подарило для детей шоу мыльных пузырей.

Аквагрим и детские аниматоры были предоставлены компанией «Делфи».

Также все желающие могли сделать себе прическу от мастера Ирины Стружкиной и нарисовать мехенди от мастера Светланы Омельянович.

На спортивной зоне были организованы мастер-классы по йоге от Анастасии Бердниковой, сертифицированного преподавателя «Йога Альянса США», воркауту, прыжкам с батутов от батутного центра «Портал», а для детей работал батутный комплекс от компании «Сказочный городок».

Каждый час ведущие радио АСТВ вместе с победителями конкурсов и остальными участниками Фестиваля раскрашивали анивское небо яркими красками.

В 21.00 анивский пляж превратился в огромный танцпол с помощью музыки специального гостя из г. Москвы Syntheticsax и Dj Сергея Рай, а также Dj Андрея Спирина.

Пиксельное шоу от компании «Разум» добавило в атмосферу Фестиваля таинственности и сказочности, закончилось запуском гелиевых шаров со светодиодами от компании «Оранжевый слон».

Финальной точкой фестиваля стало фееричное огненное шоу, организованное компанией «Разум», вот здесь действительно было жарко!

Третий Фестиваль красок Холи завершен, до встречи в следующем году! Фото можете посмотреть вот здесь.