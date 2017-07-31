Фестиваль красок Холи-2017 в лицах: фоторепортаж

Весь день 5 августа, и даже немного в ночь на 6-е, на Анивском плаже проходил Фестиваль красок Холи от радио АСТВ. Тысячи человек во время празднования заряжались позитивом от ведущих «Обла-бла-стного шоу» Василия Арсеньева, Анны Кривонос, Яры Калашниковой, Дениса Федосеева, Ирины Мосиенко и Артема Бушаева.

Среди гостей фестиваля были разыграны туристическая палатка, сертификаты на фотосъемку, на участие в детских и взрослых квестах, поездки на остров Итуруп, маяк Анива, тур выходного дня на пик Чехова и много других подарков.

В течение всего фестиваля ведущие регулярно посыпали празднующих краской. Также на сцене выступили музыкальные коллективы Show Project DieZ, группа Sky Fly, танцевальные коллективы «Твой город» и «Ямайка». Кроме этого гостям праздника устроили показательные выступления по бодибилдингу, а вечером прошло файер-шоу.