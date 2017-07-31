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Фестиваль красок Холи-2017 в лицах: фоторепортаж

Фестиваль красок Холи-2017 в лицах: фоторепортаж

Мероприятие длилось с полудня до полуночи

Весь день 5 августа, и даже немного в ночь на 6-е, на Анивском плаже проходил Фестиваль красок Холи от радио АСТВ. Тысячи человек во время празднования заряжались позитивом от ведущих «Обла-бла-стного шоу» Василия Арсеньева, Анны Кривонос, Яры Калашниковой, Дениса Федосеева, Ирины Мосиенко и Артема Бушаева.

Среди гостей фестиваля были разыграны туристическая палатка, сертификаты на фотосъемку, на участие в детских и взрослых квестах, поездки на остров Итуруп, маяк Анива, тур выходного дня на пик Чехова и много других подарков.

В течение всего фестиваля ведущие регулярно посыпали празднующих краской. Также на сцене выступили музыкальные коллективы Show Project DieZ, группа Sky Fly, танцевальные коллективы «Твой город» и «Ямайка». Кроме этого гостям праздника устроили показательные выступления по бодибилдингу, а вечером прошло файер-шоу.

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На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 1
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 2
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 3
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 4
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 5
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 6
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 7
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 8
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 9
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 10
На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017 , Фото: 11
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На Сахалине прошел Фестиваль красок Холи-2017
вчера, в 13:09 +7
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Событие
фестиваль красок
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Комментарии
alenka86
Написано вчера, в 13:45
Было очень круто ????????
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+3
Екатерина Холод
Написано вчера, в 22:39
alenka86, только мусора много накидали, убирались некоторые люди.
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0
Diamondcom
Написано вчера, в 14:23
Все круто )))
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+1
Diamondcom
Написано вчера, в 14:29
Поле битвы )) песок окрашен))
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+1
Екатерина Холод
Написано вчера, в 22:37
Diamondcom, о, я там с сестрой убиралась))
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+1
flot1588
Написано вчера, в 15:10
По-любому от краски отмывались в море.Интересно,как себя чувствуют морские животные?
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0
ateriya
Написано вчера, в 19:53
flot1588, ну да. все стоки какашки всякие все в море. интересно как рыбы себя чувствуют. так же наверное как и люди объевшиеся рыбы которая объелась людскими нечистотами.
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+1
kluch37
Написано вчера, в 16:38
Вот-вот,апотом интересуются, почему в анивском заливе нет горбуши.
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0
Online
Diego Online
Написано вчера, в 17:09
хорошое мероприятие
молодеж довольна и маленькие детки
значит все удалось, ASTV молодцы
. Фотографии можно было бы конечно отсортировать по лучше и обработать.
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+2
Online
sasch Online
Написано вчера, в 17:10
Хокку:

Сколько не кричи - холи,
Оно холи не станет.
Лишь эхо по русски ответит...

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+6
ЖителЬ
Написано вчера, в 17:55
Иногда лучше меньше фотографий, но качественней.
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0
forsen
Написано вчера, в 21:54
чему радуются?--тьма перемазанных -типо фестивалят, почти как штукатуры маляры после работы..
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0
ateriya
Написано вчера, в 23:01
Классно оторвались. Молодцы. Люблю такие безбашеные вечеринки до поздней ночи. Бесишься носишься как ребенок с этими красками,всех мажешь,прыгаешь поешь кувыркашься в море плюхаешься. Отрываешься одним словом. Классно!
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+1
Светлана Светлая
Написано вчера, в 23:46
Ндааа... Прям индусы одни . эх Россия матушка .
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+1
С 28 региона
Написано сегодня, в 13:31
Фестиваль получился ООООООООООООООООООООООООООООООчень КРУТЯЦКИЙ)))) Мы были первый раз. Прыгали, пачкались краской, купались, танцевали, пели)))))))) Нам очень понравилось) Погодка хорошая)) Ведущим огромное спасибо))) МОЛОДЦЫ)))) Обязательно поедем на ХОЛИ 2018!!!!
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+1
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 14:29
Сомнительное удовольствие.
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0
Online
Vodovoz Online
Написано сегодня, в 16:14
А, русские праздники закончились что-ли? Фестиваль весны и в августе. Странно. РПЦ считает его змеиным проникновением демонических практик в душу нашего народа с целью его разложения
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0
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