город
город
Регистрация
Обзоры / Выходные

На журналиста ASTV.RU напал Михаил Галустян

На журналиста ASTV.RU напал Михаил Галустян

Также досталось и нескольким зрителям из зала

В Южно-Сахалинске завершилось выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна, которые приехали в областной центр по приглашению медиахолдинга АСТВ. Комики показали сахалинцам свои номера. Так, зрители воочию познакомились с творческими образами артистов – бабушкой Сирануш, вампиром Дракулой и его сыном, а также с охранником Бородачом и другими.

Галерея
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 1
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 2
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 3
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 4
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 5
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 6
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 7
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 8
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 9
показать все фотографии

Также гости мероприятия смогли напрямую поговорить с комиками, задавая вопросы в «свободный микрофон». Ревву и Галустяна попросили приезжать почаще, на что они пообещали посетить Сахалин в следующем году.

Галерея
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 1
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 2
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 3
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 4
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 5
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 6
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 7
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 8
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 9
показать все фотографии

Прозвучал и актуальный для сахалинцев вопрос про изъятие из бюджета островного региона части денег из налога на нефтегазовую отрасль.

– Понимаете, я приехал сюда и не смог закрыть дверь в туалете этого здания, которое, как мне сказали, отстроили за 4 с половиной миллиона рублей. Я подумал, а на что тогда здесь можно тратить такие деньги, если даже дверь не закрывается? ­– ответил на это Александр Ревва.

После ряда других вопросов комики вышли в зал и стали приглашать людей на сцену. При этом в ходе номера один из них зазывал зрителей на сцену, а Михаил Галустян в образе охранника Бородача в шутку отгонял людей от Реввы. С криками «Нельзя снимать!» он даже набросился на журналиста ASTV.RU. Все желающие поднялись на сцену, где артисты дали урок танца. Итогом мероприятия  стали совместные селфи с комиками. Генеральным информационным партнером выступил телеканал ТНТ-АСТВ.

Галерея
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 1
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 2
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 3
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 4
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 5
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 6
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 7
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 8
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян, Фото: 9
показать все фотографии
В Южно-Сахалинске выступили Александр Ревва и Михаил Галустян

 

Автор: Игорь Новомодный, вчера, в 19:58 +3
Другие статьи по темам
Событие
выступление
Люди
Александр РевваМихаил Галустян
Место
Южно-Сахалинскдворец спорта Кристалл
Читайте также
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 6-9 мая
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 6-9 мая
«Снежный карнавал-2017» на «Горном воздухе»
«Снежный карнавал-2017» на «Горном воздухе»
Большая рыбалка на Найбе "Сахалинский лёд" собрала сотни участников
Большая рыбалка на Найбе "Сахалинский лёд" собрала сотни участников

Выходные на Сахалине

В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017" завершилась в Южно-Сахалинске
Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень - 2017" завершилась в Южно-Сахалинске
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября
Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 30 сентября - 1 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru