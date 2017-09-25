На журналиста ASTV.RU напал Михаил Галустян

В Южно-Сахалинске завершилось выступление Александра Реввы и Михаила Галустяна, которые приехали в областной центр по приглашению медиахолдинга АСТВ. Комики показали сахалинцам свои номера. Так, зрители воочию познакомились с творческими образами артистов – бабушкой Сирануш, вампиром Дракулой и его сыном, а также с охранником Бородачом и другими.

Также гости мероприятия смогли напрямую поговорить с комиками, задавая вопросы в «свободный микрофон». Ревву и Галустяна попросили приезжать почаще, на что они пообещали посетить Сахалин в следующем году.

Прозвучал и актуальный для сахалинцев вопрос про изъятие из бюджета островного региона части денег из налога на нефтегазовую отрасль.

– Понимаете, я приехал сюда и не смог закрыть дверь в туалете этого здания, которое, как мне сказали, отстроили за 4 с половиной миллиона рублей. Я подумал, а на что тогда здесь можно тратить такие деньги, если даже дверь не закрывается? ­– ответил на это Александр Ревва.

После ряда других вопросов комики вышли в зал и стали приглашать людей на сцену. При этом в ходе номера один из них зазывал зрителей на сцену, а Михаил Галустян в образе охранника Бородача в шутку отгонял людей от Реввы. С криками «Нельзя снимать!» он даже набросился на журналиста ASTV.RU. Все желающие поднялись на сцену, где артисты дали урок танца. Итогом мероприятия стали совместные селфи с комиками. Генеральным информационным партнером выступил телеканал ТНТ-АСТВ.