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1 июня в горпарке Южно-Сахалинска

1 июня в горпарке Южно-Сахалинска

Фоторепортаж Игоря Новомодного

1 июня в городском парке имени Гагарина встретили День защиты детей. Несмотря на прохладную, хоть и солнечную погоду, парк посетили десятки южносахалинцев – маленьких и взрослых, родителей с колясками и домашними питомцами. Уже с обеда небо заволокло плотными облаками, но корреспондент astv.ru успел запечатлеть солнечные моменты этого дня.

Автор: Игорь Новомодный, 1 июня, в 18:24 +1
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 1 июня, в 19:51
Празднично! Только народу мало.
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+4
ЖителЬ
Написано 2 июня, в 10:13
Не увидел праздника...
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+4
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