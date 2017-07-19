Десятки снимков и мокрые шорты: в Южно-Сахалинске прошел фотоквест АСТВ

Первый фотоквест ASTV.RU закончился победой команды под названием «Деон» В понедельник в течение нескольких часов участники исследовали родной город. В центре Южно-Сахалинска они выполняли задания, угадывали места и делали фотографии.

Фотоквест стартовал в 11:00 и продлился до 16 часов. Организаторы отобрали для старта 5 команд, в каждой из которых было до четырех участников. Они и отправились на улицы города в гонке за главным призом – туристической путевкой на всех победителей.

маркетолог медиахолдинга АСТВ Мария Наумова - Идея фотоквеста пришла к нам вместе с пониманием, что многим людям в летнее, теплое время хочется прогуляться, пройтись или пробежаться, но повода это делать они часто не могут найти. Мы решили их как-то «озадачить», сделать так, чтобы в нашем соревновании люди больше погуляли, занялись пешей ходьбой. Команды выполняли определенные задания на определенные темы. Всего заданий было 15. Это такие темы, как «Я турист», «Нам не страшна сахалинская погода», «Любовь», «Забота», «Тишина»…

Сделать фото на площади Ленина на погодную тематику. Найти спортивную площадку в указанном районе города. Создать композицию с одним из памятников в сквере Чехова. Подобных заданий в ходе пятичасового квеста было больше десятка.

участница команды «Деон» Елена Лукьянцева - Было задание найти и сделать фото с мозаикой на зданиях. Мы были неприятно удивлены, что на проспекте Победы часть этих мозаик замазали. Мы быстренько ориентировались, тут же смотрели по сторонам. Энергия кипела, мы думали, что справимся гораздо раньше, а в итоге мы прибежали за три минуты до окончания назначенного времени. Очень интересные места: было интересно увидеть, как облагородили площадь Славы, как стоят лавочки, чистенько, всё для людей.

Самым юным участником оказался 12-летний Иван Матвеев. Он участвовал в команде с мамой Оксаной.

участник команды "Нон-стоп" Иван Матвеев - Мы узнали много новых достопримечательностей. Открыли для себя новые места, нашли новые улицы, которые раньше даже не знали. Например, не знали, где находится мемориальная доска Валентину Серову. После того как начали искать, узнали, где она находится – на здании областного управления МВД.

участница команды "Лайк" Александра Драгун Самое веселое из того, что произошло у нас – это то, как мы залезли в фонтаны. Нам пришлось переодеваться в шорты, для лучших кадров мы туда залезли и начали бултыхаться, как дети!

У участников фотоквеста из «Объективных ребят» другие воспоминания о самом выдающемся задании.

участник команды "Объективные ребята" Катерина Флоринская Это была задача найти на «Горном воздухе» скамейку Tele2. Как оказалось, она расположена на нижней площадке. Но мы дошли до середины! А главное, как мы оттуда спускались: по прямой, под канаткой, сквозь лопухи, сквозь борщевик, реку, завалы деревьев... Мы еле оттуда вышли!

Закончив квест, участники вернулись «на базу», которой гостеприимно стал один из залов Сахалинской филармонии. Там они смогли отдохнуть и перекусить, а жюри тем временем принялось оценивать «улов». Принцип был строгим: не более двух фотографий с каждого задания. Каждый член жюри давал оценку каждому снимку, а победителем оказался тот, кто набрал больше всего баллов в сумме. В итоге лучшей стала команда «Деон».

Все участники получили памятные призы от организаторов и партнеров фотоквеста – Туристско-информационного центра Сахалинской области и оператора мобильной связи Tele2. Лучшие же получили групповую организованную путевку по югу Сахалина.

руководитель Туристско-информационного центра Евгений Резницкий – Мы хотим показывать людям, что на Сахалине живут люди, которые любят свои родные места. Туристско-информационный центр проводит всяческую работу для того, чтобы привлечь в область туристов. Когда мы показываем профессиональные фотографии нашего города, нашей области – это одно. А совсем другое, как видят наши жители, то, что мы готовы показать душой. Очень многие фотографии участников фотоквеста пропитаны душой, юмором и настоящим счастьем.

Партнер фотоквеста, оператор Tele2, смог совместить мероприятие с еще одним полезным делом. Вместе с участниками команда Tele2 испытывала качество прямых трансляций с подключенным тарифом «Мой Онлайн». От локации к локации, от задания к заданию представители компании организовывали включения с улиц Южно-Сахалинска.

Большая часть фотографий конкурса попадет на страницы туристических буклетов. Это станет еще одним приятным подарком для участников фотоквеста ASTV.RU.