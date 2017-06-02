Фоторепортаж: конкурс «Мисс Университет–2017» в СахГУ
2 июня 2017 года прошел очередной конкурс красоты среди студенток крупнейшего сахалинского вуза
Конкурс стал 9-м по счету в СахГУ. Участницы прошли через три испытания - дефиле, показ «звездных» образов и выход в русских народных костюмах. Astv.ru писал о результатах «Мисс Университет» накануне.
Мисс Университет–2017, Мисс зрительских симпатий - Елизавета Прокудина
Вице-Мисс Университет, Мисс Оригинальность - Варвара Самойлова
Мисс Улыбка - Дарья Буторина
Мисс Творчество - Юлия Васина
Мисс Энергия - Лилия Коткова
Мисс Романтика - Виктория Мезенцева
Мисс Очарование - Виктория Орехова
Мисс Элегантность - Пак Ми Ра
Мисс Гламур - Александра Приходько
Галерея
66 2 июня 2017 года СахГУ выбрал очередную красавицу года.
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