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Как купить правильную обувь для всей семьи по выгодной цене

Как купить правильную обувь для всей семьи по выгодной цене

Про скидки и богатство выбора в обзоре astv.ru 

Подготовка школьника к новому учебному году обязательно включает в себя  поход в обувной магазин. За год нога ребенка вырастает в среднем на полтора размера, а потому к 1 сентября обычно нужно покупать и уличные ботинки и сменку, а часто еще и кроссовки на физкультуру и резиновые сапоги на осень и что-то нарядное, «на выход». Выбор дело не простое, да еще и затратное. Чтобы покупка обуви для ребенка не стала проблемой, нужно идти в магазин детской и подростковой обуви «Башмачок».

- Все знают, что к детской обуви требования жестче. Строение детской стопы отличается от взрослой, для пальчиков ребенка очень важно пространство, поэтому в правильной детской обуви носок шире, чем пятка. Если вы будете покупать модную сейчас, напоминающую взрослые модели, обувь с узким носком, то у сына или дочки произойдет нарушение кровообращения и нагрузка распределится не по всей стопе. Плоскостопие, проблемы с суставами, головные боли – все это может стать последствием ношения не правильной обуви. Поэтому мы сотрудничаем только с теми компаниями, в чьем качестве не сомневаемся - Tiflani, Indigo, Orsetto, Kapika, «Лель», – говорит Ольга, менеджер магазина «Башмачок».

- Выбор марок не случаен. Оптимально, если на детских ножках туфельки, сапожки, ботиночки из натуральной кожи или текстиля, - объясняет Ольга. - Натуральная кожа в отличие от искусственной растяжима, пластична, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и испарение влаги. При этом натуральная кожа намного прочнее искусственной. Но и дороже. Впрочем, и тут есть выход – многие производители, пытаясь найти компромисс между ценой и качеством, выпускают  обувь с искусственным верхом, но при этом внутреннюю часть и стельку обязательно делают из натуральной кожи.

Всем высоким требованиям соответствует турецкая обувь Orsetto. А российские Лель и Kapika мало того, что имеют привлекательный дизайн и безупречное качество, созданы в соответствии с российским климатом и имеют весьма приемлемую цену. Впрочем, родители и сами сумели все это оценить, ведь наверняка, хоть однажды, вы уже покупали обувь этих марок. Скажем, Kapika начала свое производство не так давно, но уже является одним из лидеров рынка – ее продукция очень востребована. Сегодня эти производители предлагают более сотни моделей – от летних сандалий, до резиновых сапожек. От кроссовок до зимних сапог. Сегодня эти, демократичные по цене марки работают, как известные бренды – выпускают сезонные коллекции.

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Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 1
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 2
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 3
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 4
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 5
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 6
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 7
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 8
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 9
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 10
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 11
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 12
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 13
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 14
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 15
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 16
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 17
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 18
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 19
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 20
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Кстати, в «Башмачке» родители смогут и себе подобрать обувь. Модельный ряд марок доходит до 41 размера для  девушек и по 43 для юношей.

Вы еще успеете купить себе обновки на лето, например всемирно известные кроксы. Еще недавно американская марка Crocs ассоциировалась только с узнаваемой пляжной обувью. Но создатели уверяют, что придуманный ими инновационый материал крослайт не позволяет размножаться бактериям. Он лёгкий, хорошо моющийся, тёплый, износостойкий и гигиеничный. А значит эта обувь незаменима для отдыха на природе, для занятий водными видами спорта. Впрочем, уже давно кроксы перешли и в обычную жизнь. Те, кому по роду деятельности приходится много времени проводить на ногах – продавцы, врачи, парикмахеры, оценили  мягкую, нескользящую анатомическую подошву с массажной поверхностью.  В ней легко и комфортно работать весь день.

Галерея
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 1
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 2
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 3
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 4
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 5
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 6
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 7
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 8
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 9
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Здоровье и удобство, пожалуй  главное, чем руководствуются в «Башмачке» при формировании ассортимента. Здесь  можно купить ортопедическую обуви и стельки. Такие товары помогут правильному распределению нагрузки на ногу ребенка.

Выбор стелек просто огромный и есть все размеры -  от 21 до 41. Влагопоглащающие, поглощающие запах, есть «косолапики» для малышей. Основой «косолапиков» является каркас такой конфигурации, которая обеспечивает правильный перекат стопы во время ходьбы, в результате чего исправляется косолапость.

Ну а вдобавок к обновкам можно приобрести нарядные колготки (до 164 см) и носочки.  Стильные и практичные, спортивные, из хлопка, бамбука и полиамида… Здесь можно подобрать первые крошечные носочки для новорожденного и заодно купить носки папе (есть размеры вплоть до 44) и маме. 

Галерея
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 1
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 2
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 3
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 4
Обувь в магазине "Башмачок", Фото: 5
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Обувь в магазине "Башмачок"

Конечно, покупка качественной обуви – серьезная статья расходов в семейном бюджете. Но есть способ существенно сократить траты. Заходите в «Башмачок» почаще и проверяйте стеллаж, где размещают обувь со скидкой. Сюда постоянно попадают модели из прошлых коллекций или последние оставшиеся размеры. А значит, есть возможность купить отличную обувь существенно дешевле.

В магазине регулярно проходят различные акции и скидки, поэтому даже если вы не нашли то, что вам нужно на стенде распродажи, пройдитесь по другим полкам – возможно, нужные вам модели стоят там и на них снижена цена. Сейчас в «Башмачке»  началась  распродажа на обувь крокс - скидки от 15 до 35%. Если вы раздумывали покупать или нет Кроксы, то одним аргументом «за» стало больше.

 «Башмачок» - это, пожалуй, лучшая возможность купить правильную и качественную обувь для всей семьи.

Кстати, рядом с «Башмачком» находится еще и отдел распродаж одежды. Сюда поступают только вещи известных брендов из супермаркета «Азбука детства», в основном из натурального хлопка, без синтетики.

Коллекции в «Азбуке детства» постоянно обновляются, а значит модели прошлых сезонов можно купить с огромными скидками здесь. В отделе распродаж всегда есть что-то интересное и по очень приятной цене – от 100 рублей.

сегодня, в 09:00 0
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