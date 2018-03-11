Валерий Тодоровский: «Помощи не надо, главное – не мешайте»

На Сахалине в фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины» находится режиссер Валерий Тодоровский. Он представляет сериал «Оптимисты», продюсером которого является. Валерий Петрович в интервью радио АСТВ рассказал о том, будет ли продолжение сериала «Оптимисты», о пиратстве и «Стилягах», а также о том, не собирается ли он снять картину про Сахалин.

Алёна Баринова: - Валерий Петрович, добрый день. Как настроение?

Валерий Тодоровский: - Здравствуйте. Настроение прекрасное. Я впервые на Сахалине. Очень красивое место, жадно смотрю по сторонам. Вчера нас возили на ферму крабов, там увидел Охотское море. Масштаб невероятный. Рад здесь оказаться.

- Есть предание, что вы появились на свет, когда ваша мама посмотрела фильм Альфреда Хичкока «Психо». Так ли это?

- Говорят, да. Я вообще большой любитель такого жанра кино.

- Этим было обосновано продюсирование первого российского триллера «Змеиный источник»?

- В первую очередь это было продиктовано тем, что начинающий тогда молодой дебютант, режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда 17», «Звезда» - прим АСТВ.ру), который впоследствии стал большим мастером и человеком, снимающим главные блокбастеры страны, пришел ко мне со сценарием и фанатически хотел его снять. Такие вещи не делаются на уровне «а не снять ли мне триллер?». К тому моменту Лебедев уже изучил вдоль и поперек всего Хичкока, причем речь идет не только о фильмах. Книги, статьи и так далее. Он понимал, как это делать и что необходимо. И так сложились звезды, что в очень непростые времена мы смогли снять это кино за очень маленькие деньги.

Если сегодня найти в Сети этот фильм, он вас удивит. Это настоящий, страшный, очень напряженный триллер, в одной из главных ролей которого сыграл молодой Евгений Миронов.

- В таком жанре ведь очень важна непредсказуемость сюжета?

- Конечно, в любом кино, как в литературе и театре, важна непредсказуемость. Если зритель понимает, как закончится фильм или постановка - это плохо. Все зависит от таланта автора. Уметь делать не по клише - почти искусство. Я бы даже добавил, что и в обычной жизни хочется непредсказуемости, чтобы не жить по накатанной колее.

- Фильм «Стиляги», который вы изначально планировали назвать «Буги на костях», меня поразил. В отечественном прокате это было в новинку - драйвово, много ярких красок. Далее был «Большой», а между ними сериал «Оттепель». Чем обусловлена такая любовь к тому времени?

- Давайте обо всем по порядку. «Стиляги» - это моя давняя мечта. Еще будучи студентом ВГИК, я мечтал снять мюзикл. Главное достоинство этого фильма - это не то, что красочно и ярко, а то, что там танцуют и поют. Снимать эту картину было большим риском. В нашей стране иногда по 20-30 лет не выходят мюзиклы. Но мы пошли на это и не прогадали.

Что касается сериала «Оттепель», я снимал фильм про мир моих родителей - кинематографистов 1960-х годов. Я в этом вырос и понимал, что делаю. Как говорят опытные люди - «Снимай то, что знаешь и любишь, и тебе будет сопутствовать успех».

А вообще, если посмотреть на мою фильмографию, я в основном снимаю о современной жизни, кроме вышесказанных картин.

- Буквально вчера сахалинскому зрителю представили сериал «Оптимисты», который получил «Золотого орла» в номинации «Лучший телевизионный сериал». Вы выступаете в этом проекте продюсером. Стоит ли ждать второй сезон?

- Этот сериал довольно непростой. Его нельзя назвать развлекательным. Несмотря на это, с нами ведет переговоры руководство телеканала, на котором он выходит, о том, чтобы второй сезон появился. Картина такого уровня и качества, что продолжать работу над ней хотят и режиссер, и я, и директор канала. Скажу так, шанс на то, что второй сезон появится, существует.

- Вчера на встрече с сахалинским зрителем вы сказали, что когда такие серьезные режиссеры, как Алексей Попогребский, обращаются к жанру телесериалов, то это хороший знак. Расскажите, почему?

- Ответ лежит на поверхности. Чем выше уровень людей, делающих сериалы, тем выше и качество продукта. Это процесс пошел уже по всему миру. Самые большие актеры, режиссеры, сценаристы и продюсеры делают большие проекты в жанре сериалов. Это востребовано.

- За рубежом сериалы очень популярны. Существуют специальные площадки, такие как Netflix, где можно за небольшие деньги купить весь сезон. Что нужно делать нашему правительству в рамках поддержки, чтобы подобное появилось и у нас?

- Это очень сложная и долгая тема. Могу сказать одно - необходимо бороться с пиратством. Это главная беда.

А вообще, сейчас появилось очень много талантливых людей, которые хотят и делают что-то новое в сериальном бизнесе. Они так борются за зрителя, что сами прорвутся. Помощи не надо, главное - не мешайте.

- Стоит ли ожидать от вас фильм или сериал о нашем острове?

- Знаете, боюсь загадывать. Сейчас работаю над другими проектами. Всё может быть.