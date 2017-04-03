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«Снежный карнавал-2017» на «Горном воздухе»

фото Алёны Николаевой

«Снежный карнавал-2017» на «Горном воздухе»

Сахалинцы спустились со склона горнолыжного комплекса в карнавальных костюмах

В один день, в одно время, в одном месте встретились абсолютно разные персонажи. Герои мультфильмов и драконы, индейцы, ковбои и пираты, принцессы и принцы, королевы, феи и Баба Яга, гномы с Белоснежкой, различные животные и много кого другого. Всех собравшихся объединяет любовь к горнолыжному спорту, а собрались они на СТК «Горный воздух» по случаю ежегодного костюмированного фестиваля «Снежный карнавал-2017».
Мероприятие прошло в этом году в 23 раз. У всех участников была возможность не только показать свои образы, но и поучаствовать в конкурсах, костюмированном спуске, выиграть массу призов. 

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