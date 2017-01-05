Катя Ковтунович: Вкладывайтесь в дружбу

Фото Алена Николаева

Первая в этом году встреча с "Пятой властью" прошла 9 января в кафе "Yummy". Дизайнер Катя Ковтунович, приехавшая из Арабских Эмиратов навестить родителей, ради встречи с пользователями сайта astv.ru сдала билеты и перенесла дату вылета. По ходу разговора на экране проектора мелькали фотографии Кати с Джоном Гальяно, Леди Гагой, а так же кадры модных фотосессий, где длинноногие модели на яхтах фланируют в созданной Катей одежде. Однако беседа вышла не про гламур, а про важность дружбы, изучение иностранных языков, про то, как выжить в чужой стране без копейки денег и про то, что иногда не нужно слушать родителей.

Любовь Барабашова: Я очень рада видеть вас всех на первой в этом году встрече "Пятой власти". И особенно я рада, что собрались мы не на "злобу дня", не потому, что нужно решить какие-то проблемы с чиновниками, а просто потому, что есть интересный гость. Думаю, вы всё её знаете, по крайней мере, в общих чертах — это Катя Ковтунович. Сахалинская девушка, которая стажировалась в Лондоне в журнале «Vogue», участвовала в качестве волонтера на разных проектах в Монако и Петербурге, сейчас работает дизайнером в Арабских Эмиратах. Ей, наверняка, есть, что сказать, на что вдохновить. А вам - что у нее спросить. Думаю, встреча будет интересной. Коротко о правилах: у нас не спрашивают разрешения задать вопрос, а поднимают руки и берут микрофон. Мы не ограничиваем вас в темах, просто помните, что желающих пообщаться много, если ваши вопросы будут лаконичными - это плюс вам в карму.

Обычно мы начинаем с вопросов, но сегодня я хочу перестроить встречу и хочу, чтобы разговор начала Катя. Возможно, она задаст какой-то тон, скажет что-то, что направит нашу беседу. Катя, тебе слово.

Катя Ковтунович: Добавим еще правило — обращаемся на «ты». Мне так проще. Сначала я расскажу свою историю и покажу фотографии. Я родилась в Южно-Сахалинске, 17 лет жила здесь. До сих пор восхищена нашей природой, нашими суперкреативными людьми. Когда живешь за рубежом, еще больше ценишь нашу школу, наше творчество. Какие в наших школах были шикарные праздники! В больших городах России такого нет, за рубежом тоже таких не устраивают, таких песен, самодеятельных номеров. На самом деле мы очень развиты по сравнению с другими странами, поэтому всегда с радостью сюда приезжаю, заряжаюсь позитивной энергией. Надеюсь, и вас заряжу своим настроем и вдохновением.

Я начала шить с 7 лет, когда родители подарили мне куклу Барби. До этого я ничего не знала про моду, мои родители — геологи. Ходят в походы с рюкзаками, какая мода! Об этом даже разговора не могло быть. Моя мама узнала, что есть журнал «Vogue», только когда там вышла моя статья. Я сказала «Мам, надо обязательно купить журнал», а она - «что за журнал, где его покупать?». Поэтому было не странно, что когда в моей жизни появилась кукла, она меня так поразила своей красотой, захотелось её одеть, появилось такое спонтанное желание. И начала шить, подбирать кусочки ткани. Кусочек шторы, абажур с красивой тканью и кружевом, из него получалось шикарное бальное платье. Картонка превращалась в шляпу, шарфик превращался в свадебное платье.

Это был мой маленький мир, где я сидела на ковре с иголкой и где никто мне не мог сказать «так нельзя, так не делают». Я могла реализовать любые мечты, поэтому для меня сейчас так важно делиться своим опытом и вдохновлять других людей, чтобы они шли к своей мечте.

Изначально я не хотела быть дизайнером. Знала, что мне нравится мода и решила, что отдам себя на волю судьбы и посмотрю, что получится. Родители сказали — никакой моды и я решила учиться лингвистике, из всех зол выбрала наименьшее. Изучала иностранные языки в СпбГУ. Сейчас меня спрашивают, «зачем ты потеряла 6 лет в университете», а я считаю, что в жизни ничего просто так не бывает. И никогда ты время просто так не теряешь. Там я прочла всю мировую литературу, поняла как изучать иностранные языки. В университете изучила немецкий, позднее французский и итальянский самостоятельно и сейчас говорю на 5 языках. Никогда не жалейте о том, что сделано. Пусть я потеряла 6 лет, но эти годы дали мне то, что отличает меня от других дизайнеров. Когда ты попробовал другую профессию, другой мир, ты больше ценишь свое любимое дело, потому что знаешь, каково это — работать переводчиком, ассистентом, в офисе, миришься с проблемами самостоятельной жизни. Потому что нелегко заниматься бизнесом, только кажется со стороны, что это здорово и весело, как мы пишем об этом в Инстаграме. На самом деле много моментов, когда всё непросто и если ты знаешь, какая альтернатива тебя ждала бы в той жизни, легче справляться с проблемами этой жизни.

Когда я закончила университет, мне в руки попал журнал «Vogue», где было интервью с дизайнером Александром МакКуином. Он рассказывал, как рос в семье водителя такси, мечтал быть дизайнером, ему нравилось создавать вещи, но у родителей не было денег, чтобы выучить его в дорогой престижной школе моды. Я подумала, что это очень похоже на мою историю — у нас нет 12 тысяч фунтов, чтобы заплатить за учебу в «Central Saint Martins» - это лучшая школа, где учат дизайнеров, там впоследствии обучался и сам МакКуин. Он рассказал, как вместо того чтобы учиться в школе, пошел на бесплатные стажировки. Стажировался в разных компаниях, бесплатно помогал портным, изучая портновское мастерство. Ему не платили, но и он не платил за свое обучение. Я подумала: «это же прекрасная возможность для меня!». Скопила 200 долларов как-то, хватило еще на билет до Лондона, взяла с собой швейную машинку и поехала. Все говорили, что это сумасшествие, родители сказали — какой ужас! Но когда желание твое настолько сильно, ты не слышишь никого. Тебе кажется, что море по колено. Когда принимается решение, если не помогают никакие отговорки друзей, родителей и прочих здравых людей, то ваше желание искреннее. Нужно ему следовать.

Я поехала в Лондон, зная, что всё у меня обязательно получится. Написала мэйл в дирекцию Недели моды, в офис прессы и мне на следующий день ответили — приходите, нам нужны люди с русским языком. В то время многие русские байеры и журналисты не владели английским, и меня сразу вовлекли в работу с русскими байерами.

На лондонской неделе я получила важный урок: меня оттуда очень быстро выгнали. За то, что мне казалось, что в мире моды надо обязательно красиво одеваться, быть ярче, пробивнее. В Лондоне это не так: работаешь ассистентом — сиди тише воды, ниже травы. Не дай бог ты будешь красивее, чем твоя начальница! Работы в тот день не было, я должна была сидеть в офисе и ждать журналистов, помогать им с аккредитацией. Никого не было, а за стеной шли показы мод. Но я же не могу просто сидеть и ждать работу, когда тут вот, мир моды совсем рядом!..

Я ушла с работы и пошла на показ. Была одета в очень красивое винтажное пальто, которое я купила в винтажном магазине за 20 фунтов, оно выглядело как «Шанель». Еще у меня был бейджик «Лондонская Неделя моды», люди которые делают рассадку, подумали, что я ВИП и посадили меня в первый ряд. Это увидела моя начальница, ей это сильно не понравилось: «Катя, ты тут последний человек, как ты посмела сесть в первый ряд!». Я очень плакала, переживала, как же так, моя карьера закончилась. Но потом решила не расстраиваться, раз что-то случилось, значит так и надо. Надо пропускать и идти дальше. Если расстраиваться, то можно сразу собираться назад в Россию, а денег на обратный билет у меня не было.

Я сразу пошла искать дополнительные подработки. Однажды давно, еще когда начала делать одежду, лет 5 назад, одна девушка описала в блоге мою историю и в блог посыпались комментарии: как Катя приехала в Лондон, её точно кто-то содержал, не может быть, чтобы человек бесплатно работал... А я приехала и на следующий день нашла две работы: в ресторане и в магазине Прада. Занималась там всеми платежами, работала на кассе, хотя с математикой не дружу. Но когда нужно, вкладываешь всю душу и получается зарабатывать деньги и не вешать нос.

После истории с Неделей моды я проходила мимо здания, где было написано «Vogue house». Я подумала, это кафе, связанное с миром моды, с журналом и решила туда зайти. Любопытство — это такое важное качество, которое мы часто ограничиваем. Как сказал Стив Джобс «Stay hungry. Stay foolish», потому что именно сумасшествие открывает нужные двери. Зашла на рецепцию, там стояла шикарно одетая девушка, такая элегантная, что я не могла определить её возраст. В короткой кожаной юбке, разорванной и собранной вместе скрепками, с маленькой собачкой. Я поняла, что это точно какая-то дива из мира моды и решила, что надо обязательно дождаться, когда она поговорит с рецепционистом и спросить кто она такая. Оказалось, что это Элизабет Глоу редактор журнала Татлер, очень влиятельного в Британии. Как раз она открыла талант дизайнера Александра МакКуина, статья про которого меня вдохновляла. Я решила, что это судьба. Она должна раскрыть мой талант!

Я с ней встретилась, она поглядела фотографии моих первых работ сделанных на фоне белой стены у меня дома. Естественно, это было очень непрофессионально, но она сказала «ну да, это неплохо, давай дальше». После этого я решила, что у меня нет дизайнерского таланта, раз Элизабет Глоу меня не открыла.

Зато мне повезло, ресепшионист проникся моей историей, спросив «зачем ты приехала в Лондон?». Я сказала, что люблю все связанное с модой, приехала сюда сама и работаю по ночам в ресторане, а днем стажируюсь. Он сказал: «а почему бы тебе не постажироваться с журнале "Vogue"?» Я была ошарашена, даже не ожидала, что такое возможно. Туда принимают каждый месяц кого-то на стажировку. Я принесла ему резюме, он его передал нужному редактору. Я ожидала, что мне позвонят на следующий день и скажут «Катя, приходите скорей!». Но мне не позвонили ни через день, ни через два. Я сначала обиделась, но потом решила — ну и ладно. Не помню точно, чем тогда занималась, по-моему начала писать статьи в маленький журнал «Дресс-код». Не знаю, может он и сейчас существует. Очень удивилась, что когда написала свою первую статью о закулисье мира моды — тогда не было блогов, писали о моде всё официально, прилизанно. А мне хотелось поделиться со всеми, кто не был на показах Лондонской Недели моды, как это круто, какие там люди ходят, в каких нарядах. Я начала писать такие статьи, редактору очень понравилось, он сразу попросил писать вторую и сделать интервью с ресепшионистом в «Вог хаус», потому что он много историй рассказывал. Как приходила Наоми Кемпбелл на заре своей карьеры, как её выкидывали оттуда за плохое поведение. Истории, которые больше никто не расскажет.

Я решила быть журналистом, а ему нужно обязательно ездить на Неделю моды, а следующая была в Париже. Я сказала в магазине, где работала, что заболела, уехала в Париж на автобусе за 20 фунтов. Позвонила университетской подруге, которая уехала туда учиться. Она сказала «у меня есть матрасик, можешь переночевать». Мне было неважно, где останавливаться. Как говорит Роберт Киосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа» - «если у вас мечта вооот такая огромная, то каждая проблема кажется маленькой» и наоборот.

Первый раз в Париже я себя чувствовала очень уверенно, хотя не знала, как попасть на показы без пригласительных. Я весь пятый курс учила французский язык, параллельно со своими остальными делами в университете. Как-то овладела десятью словами и умудрилась охранников убедить, что мне нужно пройти на показы. Нужно обязательно посмотреть, хоть на ступеньках, хоть лежа. Я тогда была единственной девочкой на Неделе моды, которая смотрела показы, сидя на полу. Пробегала за сцену к дизайнерам в перерывах, слушала их интервью. Тогда я поняла, что нужно еще выучить итальянский. Иногда получалось так, что стоишь рядом с Джорджио Армани, он дает интервью большому итальянскому каналу на родном языке а я думаю «вот неудача! Если бы понимала, записала бы ответы на вопросы и у меня получилась бы готовая статья».

Была огромная мечта стать специалистом в моде и писать в "Vogue", потому что это лучший, самый профессиональный журнал. А потом мне кто-то передал, что русский Vogue ищет журналистов. Я подошла к Алене Долецкой (редактор жусского Вог - прим. ред), с который встретилась на показе, она сказала «где ваше си-ви, покажите свои работы» с таким пафосом, что я поняла: нет, я на такое не пойду, пусть сами мне напишут. На тот момент не было другой такой девочки, которая знала бы столько, сколько я, кто могла писать такие статьи. Я уже начала оценивать свои возможности.

Я ждала, когда русский Vogue сам ко мне обратится. Так вышло, что меня познакомили с одним из редакторов, я ему написала. У меня спросили, какие есть идеи и я написала им две статьи, одна из которых стала моей любимой и была для меня самой важной: я придумала делать интервью со стажерами, которые так же, как я, начинали работать в мире моды, но именно как дизайнеры. Которые работали с Александром МакКуином, работали в доме Диор, в Balenciaga, в Нью-Йорке, Париже, разных местах. Я получила прекрасную тему, очень интересную, с проникновенными моментами. Дизайнеры, которые только начинают в мире моды, у них такой взгляд, им всё в диковинку, они всё замечают и когда статья вышла, мне посыпались мэйлы от девочек из разных городов России. Они говорили, что это была такая вдохновляющая статья. Они рассказывали, как работают всё лето, чтобы позволить себе сделать бесплатную стажировку. Когда ты стажируешься, то сам оплачиваешь квартиру, переезды. Насколько надо любить свое дело, чтобы зарабатывать летом для него?

Так всё начиналось. Я не думала, что буду дизайнером. Просто шила себе сама. Перед тем как ехать в Париж, надо было дошить какой-то пиджак, новую юбку и я сидела по ночам. Всегда получала комплименты за вещи, в которых ходила. В один момент, видимо судьба уже давала мне серьезные знаки, что пора завязывать с журналистикой и начинать шить. Ко мне подходили люди в разных городах и спрашивали «где ты взяла такое пальто, я себе хочу». Я говорила, что шью себе, не на продажу, а мне — как же так, я такое хочу, будь дизайнером.

И этот вот месседж я слышала от многих людей на протяжении двух месяцев и решила, что это странно и дала себе слово: если еще 10 или 20 человек ко мне подойдут, я точно должна стать дизайнером. Так и получилось, в один момент я поняла, что откладывать больше некуда. Купила драповую ткань в Лондоне, часа 2 или 3 туда добиралась в магазин и сшила береты. Когда я такой носила, всегда слышала комплименты: ах, какой красивый!

Решила, что лучше всего начать с беретов, это проверенный товар, обращает внимание и шить легко. За ночь мы с подругой сшили 10 беретов, внутрь вложили красивую такую подкладочку в цветочек, чтобы было видно — «дизайнерские». Тогда, естественно, не было никаких лейблов. Решили, что выйдем на улицу, где разные торговцы продают вещи, кто-то винтажные, кто-то новые. Встали без разрешения и лотка, просто держали эти береты в руках. К моему удивлению, за 3 часа из десяти мы продали восемь. Первый купила маленькая японочка, студентка, а последний — иранка или другой какой-то восточной национальности женщина лет 80-ти, которая одела берет и сказала «как он меня молодит!»

Я поняла, что это точно судьба дает мне зеленый свет. Поэтому, когда меня спрашивают, как начать — мы всё делаем не для себя, нас должны выбрать люди. Если они хотят заплатить за твой талант или товар, тогда этим нужно заниматься. Потому что есть люди, которые решили, что хотят петь, а может у них нет голоса? У меня в Эмиратах подруга открыла школу гимнастики. К ней приводят девочек таких кругленьких и удивляются, почему вы нам отказали? Свои способности надо всегда тестировать на людях.

Когда я выбирала логотип, я садилась в Старбакс и любому человеку, который рядом сидел, показывала список разных логотипов. «Что вы думаете об этом или этом? Стоит мне для моего бренда оставить только имя или с фамилией? Или КатяФэшн, КатяК?». Почему-то большинство выбирало такой, как есть сейчас - «Катя Ковтунович».

Сейчас это называется «маркетинговое исследование», но это же каждый может делать на своих близких и друзьях, это же та фокус-группа, с которой можно работать. Если у кого-то есть идея, легко начать и проверить, сработает или нет.

Показывает фотографии — полоса из «Острова сокровищ», посвященная моде; фото первых сшитых Катей веще для куклы Барби.

Как ребенок 7-8 лет мог сшить такое? Иногда талант у детей проявляется очень ярко, но мы его не замечаем. Смотрим мимо увлечений, а потом полжизни ищем себя, ходим на тренинги.... Этот парик для Барби я сделала из веревки.... Это платье из абажура...... Свадебное платье из шарфика, с которым я выиграла конкурс.

Эти фотографии мы делали недавно, это была идея мамы. Одежда много лет лежала у неё в резервном чемоданчике. Когда приходили гости с девочкой, то вытаскивался этот чемодан с кукольной одеждой и про девочку можно было забыть часа на 3, пока всё на куклу не перемеряет. Съемки были уже в Дубаи, делали с землячкой, девочкой с Сахалина. Намучались, потому что с Барби сложнее работать, чем с моделями. Тех поставил, вдохновил и они работает, а куклу надо на веревочке держать в особом положении.

- Это фотографии из моей журналистской жизни — Джон Гальяно, который был тогда дизайнером дома Диор....

- платье, которое я сшила сама из ткани для дивана, которая продавалась в магазинчике этажом ниже лондонского Vogue, а недавно я увидела на фото Мишель Обама в очень похожем платье, если поставишь рядом - ткань и расцветка один в один...

- это я была на Каннском фестивале...

- делаю интервью со знаменитым гонщиком Льюисом Хамильтоном, как раз тогда я сначала стажировалась, а потом работала на проекте, который называется AmberLounge - это афтепати «Формулы-1».

Раньше с "Формулой" не было связано ни одного ночного клуба, после гонки люди расходились по ресторанам, а сейчас это огромный бизнес, и в Шанхае, и в Монако, и в Дубаи. Это часть процесса, сначала ты на гонке, потом идешь в клуб. Этот клуб создала сестра гонщика Ferrari, она через брата дружила со всеми пилотами «Формулы-1» и они после гонки приходили к ней праздновать, кто победил, кто проиграл. Это стало очень модным местом, поскольку каждому хотелось сказать, что он праздновал гонку вместе с Льюисом Хэмилтоном, рядом с их столиком, тусовался, танцевал вместе. Клуб имел огромный успех. Первый раз я туда пришла как гость, я была в маленькой школе на юге Франции, где изучала французский. Кто-то из ребят собирался в этот клуб и я решила, что мы обязательно должны поехать вместе. Мне настолько понравилась атмосфера успеха, веселья, что я написала ребятам из клуба что хотела бы у них постажироваться. Первый раз в жизни я в ответ получила «Здравствуй, Катя» со смайликом. Я сразу подумала, вот здорово - смайлик! Какая классная команда, точно хочу у них работать. «Приезжай, проинтервьюируем и посмотрим». Естественно, мы друг другу понравились и мы решили, что каждый год я буду приезжать на месяц и работать над этим проектом. Сейчас уже не работаю, но мы до сих пор дружим.

Кто-то говорил «куда ты поедешь, сумасшедшая, за свои деньги работать, сама покупаешь билеты», но я вижу это не так. Я вижу, что приобретаю на этом проекте — для меня это много новых друзей, я так расширила свой кругозор, появилось мнение о многих людях и жизненных ситуациях, я работала со звездами. И этот опыт мне сейчас помогает, как дизайнеру: я знаю, что говорить, а что нет, какие люди бывают. Знаменитости отвечают взаимностью, а бывает нет. …

- вот так я приходила на показы в качестве ассистента фотографа. Тогда у меня не было приглашений, было много друзей - мне была интересна вся околомодная жизнь, будь это фотография, репортажи, модельный бизнес. Много друзей моделей, фотографов, до сих пор фотограф французского Вог спрашивает «где Катя, русская девочка?». Приятно, когда тебя помнят. И было абсолютно нормально пройти на показ с оборудованием, хотя это и не гламурно.

Любовь Барабашова: Катя, как произошел переход от девочки, которая торгует беретами на улице к человеку, который открыл свой бренд в Дубае?

Катя Ковтунович: Огромный путь прошел. Береты мне нужны были просто чтобы поверить в себя. Каждый человек сомневается, даже если ему говорят что он талантливый. Особенно, если он талантливый. Андреа Бочелли, например, перед каждым концертом спрашивает сыновей «ну как у меня сегодня голос, нормально?». Мне было удивительно, что человек такого уровня, такого таланта в себе сомневается. Но когда ты максималист, привык работать на самом высоком уровне, ты всегда будешь сомневаться и стараться перепрыгнуть самого себя.

Когда я открыла салон в Дубае, мне звонили и спрашивали «ты что, вышла замуж за шейха?» Мне было очень смешно, потому что все мыслят очень однобоко и одинаково. Неужели других вариантов нет? Меня позвал в Эмираты знакомый, который когда-то был директором магазина Прада, в котором я работала. Вот для чего нужны дружеские связи, потому что никогда не знаешь, как где и что сложится.

Он переехал в Дубай и мы встретились случайно на Неделе моды в Париже и он сказал, что ищет ассистента. Я сказала, что не пойду ассистентом, я в тот момент уже писала для известных модных журналов. А потом вернулась в Лондон, там было очень холодно, я посмотрела что в Дубае температура +25, это был очень весомый аргумент. Плюс было очень интересно познакомиться с новой культурой, я ничего не знала про Ближний Восток, про ислам. Я подумала, что мои внуки очень бы гордились бабкой, которая взяла и уехала в Дубай на полгода. И уехала работать в маркетинговом отделе компании Кензо.

Мне там очень понравилось, и примерно через 2 месяца после приезда я встретилась с шейхом Мухаммедом и его сыном. Я была на открытии выставки, он зашел и приветствовал журналистов. Я тогда писала, и вот так познакомилась с правителем города. Оказалось, что он уникальный, ни в какой другой стране так свободно и случайно не встретишься с президентом.

Позднее, я на тот момент в Дубае жила всего пять лет, меня пригласили представлять страну, ОАЭ, на выставке Экспо в Милане. Коллективу Экспо очень понравилась моя идея сочетать традиционную арабскую ткань с современными силуэтами. Получается очень современная одежда, вдохновленная историческим наследием. Как раз тема дня Эмиратов на Экспо была - «Соединение современности и прошлого». Я была очень горда, позвонила родителям. Мама сказала отцу «ты всю жизнь живешь в стране, представлял её хоть раз? А наша дочь в Эмиратах всего 5 лет, но уже удостоилась чести представлять её на всемирной выставке». Это один из самых приятных моментов в моей карьере.

Первую компанию я открыла в свободной экономической зоне в Дубае. Это пустыня, куда долго ехать и там можно открыть компанию с меньшим количеством бумажных вопросов. Я решила что уже бизнесвумен, была очень гордая и довольная. А через 2 месяца стали приходить счета за квартиру, за машину и я поняла, что рано обрадовалась. На самом деле, пока у тебя нет стабильных продаж, лучше не уходить полностью в бизнес. Я за то, чтобы стоять на двух ногах.

Побежала искать работу, думая что с моими языками в Дубае легко её найти. В отелях мне сказали, что я не буду у них работать. Я говорила, что не гордая, могу и на рецепции. Они назвали сумму, я спросила: это в день? А оказалось - в месяц. И теперь я всегда советую, когда меня приглашают давать лекции, не бросать вторую работу, а совмещать с бизнесом параллельно. Такую же идею я читала у одного американского финансиста. И самые успешные бизнесы именно так и развивались. Есть, конечно, те которые бросили университет и открыли компанию в гараже, но все же лучше не экспериментировать. Особенно, если есть ответственность.

Через полтора года я открыла еще одну компанию в Дубае, когда уже более-менее стояла на ногах и начала заниматься бизнесом уже серьезно. Очень многое из того, что зарабатываешь, тратиться на бизнес. Нет такого, что ты только сидишь и считаешь деньги. Посчитал — и сразу заплатил за лицензию, зарплату и многое другое. Иногда считаешь и думаешь, зачем я это делаю? И понимаешь, что не все бизнесы развивались очень быстро. Тем более, что я пришла в моду потому что мне это нравилось, а не потому что я хотела зарабатывать много денег. У меня есть опыт работы в офисе и я знаю, что это то, чего я точно не хочу. Поэтому не отчаиваешься и продолжаешь.

Последняя такая история случилась у меня в Майами. Я планировала лететь через него в Дубай и увидела в Инстаграм, как одна известная блогерша, на которую я подписана, общается с подписчиками, сказала что прилетит в Майами в воскресенье. Я там тоже была в этот день, посмотрела где она будет. Подруга, у которой я останавливалась, стала отговаривать, только такси стоит 50 долларов. Но что-то во мне сказало, что это мне надо ехать. Поехала, познакомились, блогерше очень понравились мои платья и у неё уже сейчас есть 2 таких, которые она надела и много её подписчиков пришло ко мне. И сразу посыпались заказы.

Сейчас очень легко развивать бизнес — есть Инстаграм, интернет, если блогеры или артисты приезжают, всегда можно найти возможность предложить свою вещь или услугу. Естественно, сначала это будет бесплатно, может быть со временем кто-то из их фолловеров захочет купить эту вещь или услугу. Лет 10 назад было намного сложнее, когда весь твой бизнес зависел от байера, который принимает решения.

И в последний месяц Рамадан я через свой Инстаграм продала больше одежды, чем до этого в такой же месяц продавал «Дубай-Молл», самый крупный торговый центр города.

Вопро из зала: сколько человек в вашей команде?

Катя: много и немного одновременно. Огромное количество задач выполняю я сама, и много ребята нам помогают, сотрудничают на «удаленке». Как такового штата нет.

Надежда: как найти свое призвание?

Катя Ковтунович: пробовать разные вещи и слушать себя. Вспомнить свое детство, чем ты занималась часами. Что-то же тебе нравится. Пробуй заниматься разными вещами. Прежде чем я поняла, что хочу заниматься дизайном, я работала и в компании, которая работает в events, и журналистом, и переводчиком. Это как ребенка отдаешь на разные кружки, а потом что-то одно выбираешь. Также можно и тебе, попробовать разные виды деятельности, а потом так раз! И понравилось.

Надежда: а если начинающий отчаивается и всё валится из рук?

Катя Ковтунович: надо просить у Вселенной дать знак. Молиться богу или тому, во что ты веришь. Всегда есть силы, которые помогают. У меня была такая ситуация, когда я думала «никаких доходов нет, всё плохо, Вселенная, скажи, закрыть мне бизнес или нет?». Открыла Инстаграм, а там Леди Гага в нашем платье — вот тебе и знак. Просто не отчаивайся.

Диана Устиновская: я занимаюсь украшениями. Когда ты уже нашел свое вдохновение, как научиться делегировать полномочия? Как доверить их пусть даже профессионалам?

Катя Ковтунович: очень сложно. Тем более, что еще есть вопрос плагиата. Люди у тебя научатся, а потом сделают что-то очень похожее. Мне кажется, нужно просто доверять миру, доверять людям. Найти в себе какое-то ощущение, когда встречаешься с человеком, нужно же на что-то опираться. Это как замуж выходить, как-то же доверяешь человеку? Так и здесь. Пробуешь, может не отдавать весь заказ, проверить человека. Доверять на слово или верить только ощущениям тоже неправильно. Придумать тест для человека, проверить его порядочность, дать например денег побольше и проверить, вернет или нет.

Любовь Барабашова: Катя, у вас кстати есть партнеры? Такие, чтобы доверять-доверять?

Катя Ковтунович: я поняла, что мне проще быть самой, потому что с партнерами случаются разногласия и потом это становится очень большой проблемой.

Ирина Нефедова: чем пришлось пожертвовать на долгом успешном пути?

Катя Ковтунович: у меня нет выходных. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь в выходные — как чем, работаю! Зато в понедельник я могу решить, что хочу на Сахалин, взять билеты и приехать. Есть pro и contra.

Ирина Нефедова: а что дает поддержку и опору?

Катя: Сахалин, сахалинцы. Когда пишут, что им понравились платья. Девочка из Китая заказала аж пять штук. Себе, потом подруге, потом маме, потом еще друзьям. Я была так поражена, неужели это платье такое прекрасное. Когда пишут «вау, твое платье получила, выглядит намного лучше, чем на фотографии». Для меня это большой комплимент.

Ирина Нефедова: женский вопрос. Работа и карьера личной жизни не мешают?

Катя Ковтунович: все можно совмещать. Просто нужно партнера, который понимает. У меня получается.

Антон: какая у вас была первая коллекция одежды?

Катя: береты, наверное. А дальше я начала первую коллекцию шить в Лондоне, рядом с моей студией был рынок с африканскими тканями и много африканских женщин, которые ходили в цветастых тюрбанах и платьях. Наверное, эти цвета меня вдохновили первая коллекция была яркая, было много принтов и ткани были в основном с этого африканского рынка.

Алена: Катя, откуда ты черпаешь вдохновение? Смотрю твой Инстаграм, всегда платья разные, но в то же время чем-то повторяющиеся, эти летящие ткани.

Катя Ковтунович: в данное время мы решили сконцентрироваться на двух направлениях: на туниках и платьях, иногда еще пальто. Команда маленькая, мы только начинаем и проще сконцентрироваться на чем-то одном, развиться. Я с детства очень люблю ткани. Могу пропадать в тканевых магазинах до часа ночи, особенно когда месяц Рамадан, у нас в Дубае магазины открыты до двух ночи и угадайте, кто из них последний уходит? Я всегда покупаю огромное количество тканей, мои портные шутят, что у нас скоро в студии будет свой магазин. Мне кажется, каждая ткань говорит тебе, каким платьем хочет стать, когда держу её. Однажды я делала платье для певицы, для её клипа. Режиссер хотел чтобы платье было максимально разлетающимся и я придумала, что мы сошьем его из пластин шелка. И я сидела у манекена с феном и дула на ткань, пробовала, как будет разлетаться платье, если сделать просто юбку, а если юбку из пластин? Странно, наверное, выглядело.

Алена: как часто ты бываешь на Сахалине и какие ощущения у тебя сейчас? Зима у нас малоснежная...

Катя Ковтунович: я люблю приезжать на Сахалин всегда, последний раз была здесь 2 года назад. Как раз была снежная зима, я увидела в Фейсбук фотографии одного из сахалинских фотографов, он снимал метель. Я поняла, что надо ехать, на следующий день взяла билеты и приехала. Именно потому, что я так соскучилась по снегу, мне так не хватало метели. А сейчас тоже спонтанно получилось, всегда сложно спланировать, потому что долгий перелет, 7 часов разницы во времени, можно еще и гриппом по дороге заболеть. Думаешь, стоит ли рисковать, но когда знаешь, что тебя здесь ждет, сколько здесь друзей, сколько получаешь поддержки от родных и родных стен, всегда решаешь лететь. После статьи на АСТВ мне было так тепло от всех сообщений, от всех комментариев, мне кажется, поддержка от своих сильнее ощущается, чем от любых других. Они не так понимают, каково тебе было начинать, откуда ты пришла. Мы понимаем, насколько мы далеко от всего, как нам сложно даже выучить английский язык, какие у нас ограниченные возможности и какие с другой стороны преимущества. Спасибо вам всем.

Евгения: давно хочу что-то у тебя приобрести, скажи как это сделать и как с размерами?

Катя Ковтунович: очень просто, прислать мэйл или сообщение в Инстаграме с фотографией платья, которое ты хочешь. Мы сейчас делаем практически безразмерные платья, их очень легко подогнать под любую фигуру.

Дарина Лисовская: ты часто приезжаешь, меняешь страны, как часто тебя посещает одиночество среди людей, непонимание в другой культуре?

Любовь Барабашова: расширю вопрос, если позволите — арабская страна и русская девушка, как это совмещается?

Катя Ковтунович: бывают моменты не одиночества, а просто огромной усталости от общения, от принятия решений, от того что ты главный. Поэтому на Сахалине мне так классно, что я просто дочка, мне не нужно ничего решать и можно быть самой собой.

из зала: а родителей не хочешь забрать?

Катя Ковтунович: они самостоятельные люди, у них своя очень яркая жизнь на Сахалине. Я им всегда очень завидую, когда они присылают мне фотографии из разных мест — бухты Тихой, например, или как они собирают ягоды, на рыбалке, на Курилах. Это такая яркая, насыщенная жизнь, такую невозможно организовать в Эмиратах. Я бы хотела, чтоб мама приехала и помогала, она очень креативный человек, если захочет, то приедет. На Сахалине очень много плюсов. Если здесь все твои друзья, ты любишь природу, то уезжать в другой регион...

Голос: тебе так мало лет и ты столько достигла. Следующая цель какая?

Катя: я бы хотела развиваться, слушать судьбу и знаки. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Если бы мне кто-то 10 лет назад сказал, что я буду жить в Дубае, я бы сказал «никогда в жизни». Я хотела жить в Лондоне, у меня было совсем другое представление о том, чем я хочу заниматься, другой подход. Я в Дубае уже 6 лет, они пролетели незаметно и пока я не вижу страны, где хотела бы жить и где мне было бы так комфортно и легко. Мне нравится, что у нас безопасно. Как ни странно, очень уважительно относятся к женщинам. Я чувствую: все права на моей стороне, я могу передвигаться в любое время суток, не нужно опасаться, что на мне дорогое украшение, или дорогая машина. Для меня это главное. Мне это дает свободу для творчества, для работы. У меня ненормированный рабочий день, он заканчивается и в час, и два, и три ночи.

Есть одна очень известная телеведущая и бизнесвумен в Дубай, Жоэль, кто смотрит мой Инстаграм, видел её в моих платьях иногда. Она меня очень поддерживала в первое время. Мне наша общая знакомая дала её телефон, и сказала - напиши, она улетает в Нью-Йорк, может ей что-то из твоих тканей и вещей пригодилось бы. Я позвонила, она сказала что улетает в 3 часа ночи, я сказала - «без проблем, я буду в аэропорту». Её эта история так поразила, что она всегда, когда её приглашают с лекциями, как продвигать свой бренд, приводит в пример эту историю. Если ты правда чего-то хочешь, ты готов в любое время ехать туда, куда нужно. Хоть в 3 часа ночи в аэропорт. У нас тепло и ночью, и днем. Понимаю, что в Южно-Сахалинске, Москве или Санкт-Петербурге проснуться в 3 часа ночи в феврале — не самое приятное.

Как ни странно, русской девушке в Дубае очень хорошо. Мне повезло, у меня много арабских друзей. В Эмиратах не у всех европейцев и русских есть арабские друзья. А у меня есть несколько близких друзей и это мне помогло страну узнать с другой стороны. Люди приезжают и говорят «как ты тут живешь, тут одни моллы и гостиницы». А я как раз не хожу туда, я вижу пустыню, катаюсь на лошадях, у меня друзья, которые рассказывают историю страны, я общаюсь с их бабушками, которые ходят в бурках, они воплощают историю Эмиратов. Их многие боятся, думают, что они злые, хотя когда ты с человеком по-человечески общаешься, он абсолютно такой, как ты. Понимаешь, сколько в них доброты, как они хотят с тобой поделиться тем, что у них есть. Приглашают на свои свадьбы. Когда приезжала моя мама, они пригласили её в гости, научили танцевать арабские танцы, подарили арабский парфюм. Кажется, у неё немножко поменялось мнение об этой стране. У всех у нас, когда мы не знаем кого-то, есть настороженность. А они такие же, как мы! Арабы очень удивляются, когда узнают, что у нас очень тесные семейные отношения, как наши русские дети заботятся о своих родителях. По сравнению с Северной Америкой или Европой, где совсем другие отношения у родителей и детей, мы гораздо ближе к арабской культуре с нашей теплотой, гостеприимством. Или отношение к деньгам - столько было ситуация, когда чуть до ссоры не доходило — кто будет платить. Особенно если ты в гостях, неприемлемо, чтобы гость платил, а я говорю извините, и подсовываю карточку. Они так обиделись, но я сказал, что у нас тоже такие традиции, вы их уважайте.

Рассказывает о фото: это моя первая коллекция в Дубай. Там очень большое разнообразие тканей. В Южно-Сахалинске я пошла с мамой в магазин, вдруг найду что-то чего нет там? Оказалось, что 80% тканей здесь привезены из ОАЭ. Вот ответ, почему я не живу в Южно-Сахалинске и не делаю свое дело здесь. Просто технически это тяжело.

Ольга Шестакова (мама Кати): а можно провокационный вопрос? Как ты попадала на Недели моды, у тебя же не было аккредитации?

Катя Ковтунович: я же рассказывала, ты прослушала! Это к вопросу о стимуле выучить другой язык — насколько это тебе нужно. Когда ты чувствуешь, что язык позарез нужен, то делаешь это очень быстро. Тебе нужно на показ, а все охранники французы и по-английски полный ноль. Нужно убедить, что тебе там надо быть и не просто сделать селфи, а важно для твоей карьеры, профессии.

Голос: как про языки. Ты сказала, что научилась правильно их изучать. Нужна ли способность или любой человек может выучить хоть пять?

Катя Ковтунович: не могу сказать, что у меня огромные способности, просто мне это было очень нужно. Либо так, либо когда ты в обществе людей, с которыми ты хочешь общаться и понимаешь, что без языка общение будет невозможным. Первый год в Дубае я преподавала русский язык в школе, это моя вторая специальность «преподавание русского как иностранного», у меня в группе была девушка, которая моментально всё схватывала. Да, есть люди, у которых огромный талант. Но у меня нет таланта к языкам, на лету я ничего не схватывала. Сидела, учила… Приехав в Лондон я листала журнал Vogue и выписывала все, не через одно, а все незнакомые слова на листки формата А4. У меня потом собрала толстая стопка таких листков. Там была вся модная лексика. Она мне была нужна. Я шла на интервью для Vogue и должна была владеть всеми терминами. Меня туда взяли не просто так, а потому что я владела вопросом и понимала о чем говорят и знала все об этой коллекции. Я перечитала огромное количество специальной литературы. И когда ты так настроен, нет шансов не выучить. Так же я учила немецкий. Это наверное, самый сложный язык, какой только бывает. Такой же сложный, как китайский или арабский. Я пыталась учить китайский, но почему-то не получилось. Видимо, пока нет должной мотивации. Если бы я жила в доме, где все разговаривают на китайском, у меня была бы и практика и мотивация. Или если бы я плотно работала с китайскими фабриками, я бы тоже уже выучила. Потому что, когда работаешь с китайцами, если ты не говоришь по китайски тебя обманут, обсчитают, дадут не ту цену. Это я уже знаю.

Поэтому мне кажется, начинать с того минимума, который вам пригодиться. Если едите в путешествие, изучайте лексику, которая вам пригодится в поездке. У меня еще в Петербурге был ученик, который сказал: «Катя, я хочу заниматься английским, но не хочу изучать грамматику». Я ответила: «Хорошо, не будем. А какая тема тебя интересует? Машины? Расскажи мне о них». У него загорелись глаза, он стал рассказывать, я его остановила: «Отлично, но теперь все это расскажи мне по английски. Мне скучно слушать на русском». Он барахтался, но рассказывал. А когда мы доходили до каких-то мест, где нужна грамматика, я ему объясняла. Причем не сухо – вот тебе таблица времен, учи. Человек увлечен и чувствовал, зачем ему это нужно. Сложно изучать что-то абстрактное. Сложно уговорить свой мозг запомнить что-то абстрактное.

Я вспоминаю школу, как мы «изучали свою комнату с семьей Стоговых». Это было настолько неприменимо к реальной жизни… Зачем нам нужно было знать все эти «над столом», «под картиной». Нам хотелось живого общения, хотелось какие-то другие вещи обсуждать. Ну и при изучении языка нужно учитывать и возраст и для чего нужен язык – одно дело взрослому для работы, другое – ребенку для общения.

Ольга Шестакова: Расскажи про свой опыт изучения корейского языка и как ты демонстрируешь его знание.

Катя Ковтунович: В детстве я ходила в лесную школу в Березняках, там у нас был преподаватель корейского языка. У нас не было прямой причины изучать корейский, но нам так это было интересно. Кстати, поэтому советую всем, у кого есть дети – отдавайте их изучать языки. Разные. Делать это нужно, чем раньше, тем лучше с двух лет, с трех. Я занималась с четырехлетней девочкой и это уже было поздно. Целый год мы занимались, прежде чем она заговорила по английски. Когда человек не устоялся ни в одной языковой личности, он очень гибкий и все воспринимает. А когда он уже грамотно говорит на одном языке, он уже сформировался, как личность в этом языке и «подвинуть» его очень сложно.

Так вот про корейский. Я изучала его очень давно, когда мне было лет 8, и до сих пор, когда встречаюсь с корейскими друзьями я пою им песню «Ариран», это национальный гимн и считаю до 10. Они очень удивляются.

Ирина Нефедова: Ваша мама заявила про провокацию, но вопрос задала очень мягкий. А можно настоящий провокационный? Есть у меня хорошая знакомая, она написала мне сегодня: «Ты идешь на встречу с Катей Ковтунович. Я все что можно прочла о ней в интернете. Красивая история, конечно – прямо история золушки. Но не может быть, чтобы всего этого она достигла сама. Кто-то за ней наверняка стоял». Чтобы ты ей ответила?

Катя Ковтунович: Бог за мной стоит (улыбается)… Бог. Серьезно. Есть вещи, которые не выставляют на показ. Вы же не выходите на улицу в том, в чем ходите дома. Но если вы рассказываете не все, вовсе не значит, что за вами кто-то стоит. У меня был период когда журнал в котором я работала забыл мне заплатить. Любой другой человек на моем месте пошел бы звонить родителям. Но поскольку родители сказали мне «никакого Лондона» я звонить не могла. К друзьям обратиться тоже не могла. Я всегда рассчитываю на себя и уверена – если ситуация возникла, у меня найдутся силы с ней справиться. Вместо того, чтобы расстраиваться я пошла гулять в парке. Посмотрела на деревья красивые и поняла, что какое-то решение сейчас придет. Зашла в Старбакс. Мне очень захотелось кофе. Только я набрала воздуха, чтобы обратиться к кассиру, рассказать ему свою историю и попросить кофе в долг, как он сам первый ко мне обратился: «Какой вам кофе?» Я в ответ – подождите, я же вам не рассказала, что хотела, что у меня сейчас нет денег. А он заявил, что ничего у меня про деньги не спрашивает, он спрашивает только какой кофе мне налить. Вот разве такое бывает? Человек просто налил мне кофе просто так. Эта ситуация дала мне такую мощную веру в себя. В то, что бывают какие-то силы, которые тебе помогут.

Мне нужно было что-то есть, две недели до следующей зарплаты и я подумала, что есть кафе, где остатки не раскупленной еды отдают нуждающимся. У них было объявление – если вы зарегистрированы в благотворительной организации, можете прийти к нам в конце рабочего дня мы отдадим вам непроданную продукцию.

Я, когда работала в ресторане, поражалась, какое количество еды уходит в мусорное ведро. Я ловила за руку менеджера, который хотел выкинуть все французские пирожные, которые стояли на демонстрационной тарелке. Как же так, если пирожное постояло на тарелке, которую показывали гостям, это же не значит, что пирожное плохое. Весь ресторан смотрел на меня большими глазами, что делает эта сумасшедшая русская девушка, а я собирала пирожные в коробку и относила в студенческое общежитие, где они разлетались буквально за минуту. Эти студенты, может в жизни такое пирожное бы не попробовали. Я и сама бы их не поела, если бы не работала в том ресторане.

И итоге, когда я сама оказалось в сложной ситуации, я пошла в кафе и мне отдали десятка два сендвичей и салатов. Их я ела две недели. Я попросила, чтобы у меня пока не брали деньги за аренду жилья, и мне пошли на встречу. Все оказалось прекрасно – я одела кроссовки и везде ходила пешком. У меня было всего два фунта в кармане и у меня был выбор – потратить их на проезд, на кофе или купить что-то из еды. Покупать кофе на последние деньги, мне показалось не очень правильно. У меня таких историй очень много.

Вообще, наверное, каждый судит о себе. Для меня нормально, помочь человеку, поэтому меня не удивляет, когда кто-то помогает мне. Всегда можно придумать нестандартные решения. Такое право есть у всех.

Олеся: У вас кроме работы есть какие-нибудь увлечения, которыми очень хочется заняться, но пока по каким-либо причинам не случается?

Катя Ковтунович: Очень много. Я обожаю балет. Обожаю лошадей и других животных. Обожаю все, что связано с медициной и в свое время хотела пойти по стопам своей бабушки, которая 35 лет была хирургом. Обожаю все, что связано с авиацией и хотела бы когда-нибудь стать пилотом. Сейчас на это не хватает времени, потому что нужно сконцентрироваться на одном. Это как с иностранными языками – если заняться всеми пятью, ничего не получится. А если начать с одного, добавить следующий и так далее, то можно двигаться. К миру балета мне удается все же немного прикоснуться. Я год назад увидела, что Диана Вишнева, балерина из Санкт-Петербурга, одна из величайших балерин нашего времени организовала фестиваль современной хореографии и набирала для работы там добровольцев. Я решила, что это прекрасная возможность. Написала им, рассказала им о проектах в которых принимала участие, что работала с мировыми знаменитостями в Монако, что работала журналистом, что у меня свой бизнес, что владею пятью языками. Мне не ответили. Оказалось, не поверили, что кто-то с такими данными готов потратить деньги, прилететь из другой страны и бесплатно работать на фестивале. А для меня это естественно – если что-то интересует, почему тебе должны платить? Это же ты получаешь! Опыт, новые знания, эмоции, друзей. Я прилетела на фестиваль и была без ума от команды, атмосферы, самой Дианы, организации, балетной жизни. Это такой лот, который на аукционе могли продать за очень крупную сумму. Почему большинство людей такой подход удивляет, мне не понятно. Если можно поехать куда-то волонтером, это прекрасно. Я таким образом приблизилась к миру балета и на следующий год, наверное, тоже буду помогать фестивалю.

Дарина Лисовская: Катя, меня восхищает такое упорство, целеустремленность. Откуда это? Может в детстве были какие-то ситуации, которые пришлось преодолевать? А вообще, кто ты по гороскопу?

Катя Ковтунович: Я козерог.

Дарина Лисовская: Тогда, понятно…

Катя Ковтунович: Это одновременно благословение и несчастье. Неплохо, может, быть такой девушкой, которая работает в офисе, приходить в 6 домой, заниматься тем, чем все занимаются, ездить на море и никуда не бежать, стены не проламывать. Но каждому свое и нужно научиться быть в гармонии с тем, какой ты человек. У меня такая жизнь, какая есть и я этому рада. Иначе это уже буду не я. Когда я так разговариваю, вижу, что моя история может кого-то вдохновить, может, кто-то придумает новый вариант воплощения своей для себя. Осознавать это - огромное счастье. В такие моменты я понимаю, что вероятно, не зря прошла через столько трудностей. Если мои трудности и уроки, которые я из них извлекла, могут кому-то помочь, кого-то вдохновить, значит все это со мной было не зря. К тому же, когда ты слышишь, что у кого-то другого были трудности, тебе становится легче справляться со своими трудностями, когда ты знаешь, что и другие проходили через подобные. Что не такая уникальная, со своими бедами, что у всех бывают разные времена и что трудности - временные. Да, бывает, что не заплатили зарплату, думай, как с улыбкой из этого выйти. Но у нас всегда есть два варианта, как отреагировать – расстроиться или обрадоваться. Я всегда выбираю быть на позитиве. Хотя, конечно, это не просто, когда ты в незнакомой стране без денег. Для кого-то это стало бы поводом завязать, звонить родителям и уезжать домой. Но я научилась, наверное, выстраивать отношения с людьми. Дружить. Отдавать, брать. Дружба – это обмен. Меня удивляет, что люди не понимаю, что нужно вкладываться в дружбу. Поддерживать дружбу, встречаться с друзьями. В Лондоне тогда меня поддержали друзья с которыми я познакомилась через окно. Я шла по улице, а на первом этаже сидела пара. Я спросила у них как пройти куда-то. Они объяснили и слово за слово, мы разговорились. Я рассказала, что только приехала из России, что занимаюсь модной журналистикой. Они удивились: «Расскажи, расскажи». И так мы подружились. Они пригласили к себе в гости и в итоге, когда мне не было остановиться эта пара сказала: «вот наш диван, ночуй». А недавно парень из этой пары прислал мне письмо, что вдохновился моей историей и круто изменил свою жизнь. Я ответила: «Погоди, Пол, когда это ты успел вдохновиться?». «Я за тобой наблюдал, с каким рвением ты идешь и идешь к своей мечте и я понял, что я чем-то не тем занимаюсь, яа хочу жить так же ярко, и увлеченно, как ты » Оказалось, он всегда мечтал работать на скорой помощи оставил свою работу, и сейчас уже заканчивает университет. Будет медиком. У меня от этого мурашки побежали, не знала, что могу на кого-то так повлиять. Оказывается, это заразительно, когда занимаешься своим делом. Я почувствовала это на концерте Селин Дион в прошлом году в ее родном городе - Квебеке. Была необыкновенная энергетика. Огромный стадион и все зрители стояли. Было столько оваций, столько эмоций. Я поняла, как важно все это было для нее. Насколько она в своем элементе. Она живет тем талантом, который ей дал бог. И как люди рады, что в их городке родилась мировая звезда. Как она общалась со зрителями… Я чувствовала эту связь между ней и залом. Я поняла, насколько это здорово, когда человек занимается своим делом.

Анна: Здравствуй Катя, наверное, ты меня не помнишь. Меня зовут Аня. Я, наверное, единственный человек в зале, который может подтвердить, что 10 лет назад, ты была совсем девочкой-студенткой и с тех пор прошла большой путь. Я тогда путешествовала в Европу со своим другом и другом вашей семьи, Борисом Яковлевичем, к сожалению, его сейчас уже нет с нами. Мы тебя встретили в буддистском храме. Это было так неожиданно – встретить знакомого человека так далеко от дома. Я сейчас смотрю на тебя и совсем не узнаю – такой огромный путь прошла. Нашла свой путь и развиваешься. У меня нет вопросов, я просто хочу пожелать тебе удачи.

Катя Ковтунович: Спасибо. Я всегда готова встретиться, поделиться, помочь если нужно. И наверное, моя дружба со многими людьми на и основывается на том, что я вкладываюсь в эту дружбу. В первый год в Эмиратах было очень сложно работать, потому, что почти каждую неделю кто-то приезжал. Всем хотелось все показать. Сейчас такое стало по реже и стало проще работать… Вкладывайте в свою дружбу. Дружба – это такая прекрасная вещь. Когда ты встречаешься со своими одноклассниками и понимаешь, что вас что-то связывает. Или с друзьями детства. Или с мамами друзей детства…

(неразборчиво): Ты говоришь, что ждет иногда ждешь обращаешься ко Вселенной. Я так понимаю, мы задаем какие-то вопросы или адресуем просьбы какой-то энергии, когда у нас что-то идет плохо, что-то не так. Я верю в то, что должен быть круговорот. Что ты должен и отдавать. Какая у тебя благодарность вселенной? Может помощь кому-то?

Катя Ковтунович: Мне кажется когда что-то хорошее произошло, ты должен хотя бы в мыслях поблагодарить за это. Я люблю просто посидеть одна, насладиться чувством благодарности и послать его туда, куда оно должно пойти – к богу, вселенной. Для меня это как религия. Ведь мне многие в жизни сильно помогли – пускали в свой дом, подсказывали, подвозили, открывали какие-то двери. Даже тот ресепшионист из Вог Питер. С ним мы до сих пор тепло общаемся. Когда столько людей были добры к тебе, невозможно оставаться черствым, невозможно не помогать другим. Это обоюдный процесс – ты должен быть сам таким человеком, которому готовы помочь. Не скучным, с потухшими глазами, который сам ничего не хочет, а готовым действовать и готовым сам всегда прийти на помощь. Я знаю это по себе – всегда с радостью приду на помощь увлеченным людям. Поэтому всегда нахожу время на встречи, на лекции. В Арабских Эмиратах меня приглашали в школы моды, в обычные школы. Это очень приятно – получать потом сообщения от ребят 8 или 9 класса, которые благодарят за разговор. Они пишут, что поняли, что иногда не нужно слушать родителей. Конечно, слушать их нужно, но когда ты как личность чувствуешь, что в тебе скрыт какой-то потенциал, нужно слушать в первую очередь себя. Только ты можешь понять что тебе нужно и на что ты способен. Но все это нужно делать очень мягко – родители всегда хотят для детей самого лучшего. Нужно находить компромиссы. В моем случае компромиссом стала учеба в университете. Мои родители и я сама получили гарантию, что я всегда смогу зарабатывать чем-то кроме моды. Опять же. Я не зато, чтобы принимать очень рискованные решения и ставить на кон все. Всегда нужно соблюдать баланс.

Ольга Шестакова: Можно я расскажу про твою французскую семью? Не потому, что я мама, а потому, что про себя всегда трудно рассказывать. Катя в один прекрасный момент говорит: «У меня во Франции, в Париже появились папа и мама». Я сразу насторожилась: «А что им от тебя надо?» И она рассказала, что случайно познакомилась с людьми, ее пригласили на обед и эта дружба длится уже 10 лет. Они ей оставляют ключи от своей квартиры, которая расположена рядом с Лувром. Я знаю историю этой семьи, мы познакомились, Катя возила нас туда и первое, что я услышала, когда пришла в их дом: «Катя – зе бест». Катя может сходить с Муа к врачу, посидеть с Жан-Жаком, поговорить про самолеты. Она поздравляет всегда со всеми праздниками. Я увидела этот талант человеческий…. Меня немного коробит слово «вкладываться», которое она использует. Наверное, лучше сказать – дарить, соучаствовать, делиться. Вот это человеческое участие оно у Кати есть. И за это ей воздается самым невероятным образом.

Катя Ковтунович: Можно приехать к родителям и пролежать на диване, а можно встретиться со всеми друзьями. Я стараюсь летать к друзьям на свадьбы, даже если они в Японии, стараюсь приезжать к подруге в Майами. Потому что без общения, дружба не может сохраниться. Нужно звонить, поддерживать друг друга всегда. Мне кажется, такая сила в нас, русских людях, что мы такие теплые, настоящие. В Северной Америке часто люди живут очень обособленно, никто не кому не помогает. И это очень печально. У нас, русских, все иначе. Если ты сказал, что болеешь, к тебе сами приедут с лекарствами. Не надо даже просить. Это настоящее богатство. Сейчас я живу в Дубае и у нас там тоже самое. Я как-то пришла в магазин за чаем и поняла, что забыла кошелек. Только объяснила это продавцу и попросила дать товар в долг, как зашла женщина и стала объяснять, что забыла деньги и спрашивает нельзя ли отпустить ей товар сейчас, а позже она занесет деньги. Ну это же здорово, когда все друг другу доверяют и могут обратиться за помощью. У меня такая история и на площади Победы в Южно-Сахалинске была. Пошли с папой гулять с собакой. Стоит машина мобильной кофейни. Я говорю – ужасно хочется кофе, а деньги с собой не взяли. Можно я вам деньги потом занесу? Он говорит – да без проблем. Такие мелочи делают жизнь такой прекрасной. Правда? Когда ты можешь забыть кошелек, но все будет в порядке и ты сможешь выпить свой кофе. Но тут налагаются дополнительные обязательства. Я никогда не смогу не заплатить. Это вопрос чести. В Дубае мне очень нравится, что если ты найдешь кошелек или телефон, ты всегда поднимешь и вернешь владельцу. И знаешь, что если сам что-то потеряешь, другие поступят точно так же. Это такое взаимное уважение. Это взаимная забота друг о друге. Для меня это очень важно. Я не смогла бы жить в стране, где люди не относятся друг к другу с уважением.

(неразборчиво): Как часто к вам обращаются такие же целеустремленные, яркие девушки, как вы? Как часто они хотят попасть именно к вам в команду и перенять ваш опыт.

Катя Ковтунович: Была одна история. Я как-то получила из Германии письмо в котором девушка по имени Алекс, она русская, но давно переехала в Германию, писала, что хочет приехать ко мне на стажировку. Я очень осторожно ей ответила, что Дубай очень дорогой город и что для нее такое путешествие станет очень затратным и уверена ли она, в том что ей это действительно нужно. Что я не могла на такую историю подписаться. Она ответила, что уверена в своих силах и что очень хочет учиться именно у меня, что читала про меня. Я ей не отвечала, надеясь, что история сойдет на нет. И вот, как-то звонит телефон: «Катя, это Алекс, я приехала». Я понимаю, что передо мной оказалась я сама. Такая же сумасшедшая, какая приехала когда-то в Лондон. Алекс мне сообщила, что уже нашла машину, арендовала жилье и готова работать. С этой девочкой мы работали вместе 3 месяца. И вот это, кстати, к вопросу о доверии. Нужные люди сами к себе приходят. Я сделала все, чтобы этого не было, а оно все равно пришло. И мы до сих пор дружим. Я с ней часто советуюсь. Она продолжает обучение в своей школе моды в Германии. Таких случаев больше не было. У меня, пока я живу в Дубае были разные люди, хорошие друзья, но такой теплоты и взаимопонимания как с Алекс, больше не было ни с кем. Мы с Алекс вместе делали проект для одного крупного супермаркета американского – коллекцию детских платьев. И портные у нас опаздывали и мы с ней до 12 ночи, до часу, а то и до двух мы шили, упаковывали эти платья, привязывали к ним бирочки. Это было очень здорово. Я каждому желаю найти такого человека, на которого можно положиться. Я даже не думала, что может быть человек, который так сильно похож на меня. В какой-то момент я уехала в Японию, Алекс осталась одна. Она мне потом рассказывает, что пришла в DHL отправлять платье клиентке. И говорит: «Передо мной в очереди три человека, это минимум полчаса. Я стала спрашивать, как бы поступила Катя? Куда я смогу успеть за эти полчаса еще? Так, мне надо отвезти еще одно платье, лучше я уеду к другой клиентке, а потом вернусь». Вот действительно – за три месяца человек стал моей копией. Она рассуждает, как я. Вот действительно – когда работаешь очень маленькой командой, у тебя каждая минута на счету и нет такого люкса – стоят в очереди по полчаса. Значит надо так планировать свой день так, чтобы приходить на почту, когда там нет очереди. У меня весь день расписан – я езжу за тканями только в одно время. Когда на улице еще нет пробок. С клиентами я встречаюсь тоже в определенный час. Иначе, мне не на что не хватит времени.

(неразборчиво): Как вы формировали свою команду? По каким критериям отбирали людей?

Катя Ковтунович: Честно говоря, я никогда не отбирала людей и никогда никого выбирала. Я уверена, что нужные люди сами придут в мою жизнь. Они напишут, приедут. Когда веришь в это, так и случается. Мои портные сами вышли на меня.

(неразборчиво): А каковы критерии оценки? Или они просто пришли и этого оказалось достаточно.

Катя Ковтунович: Они пришли и я поняла, что это профессионалы высокого класса. Люди в моей команде должны делать что-то лучше, чем я. Если ты человек, который все делает лучше окружающих, то какой смысл еще кому-то платить зарплату. Те, кто тебя окружают, должны тебя дополнять. Мне кажется, очень важным то, что кто-то может сделать что-то лучше тебя. Я надеюсь, что наша команда со временем станет больше. И каждый будет заниматься отдельный человек – инстаграмом один, маркетингом – другой. А я буду заниматься дизайном, буду сидеть и что-то придумывать. Давно этого не делала. Когда становишься бизнесменом, часто не занимаешься тем делом, ради которого в этот бизнес и пришел. Занимаешься всем остальным – администрированием, организационными вопросами. А на любимое дело времени не остается.

(неразборчиво): Однажды я у девушки, которая хорошо раскрутила свой инстаграмм в Южно-Сахалинске спросила, сколько по ее мнению инстраграмм еще будет популярен. Мы же помним историю, как был бум Одноклассники, а теперь это совершенно другая аудитория. Потом был бум других соцсетей. А сколько по твоему мнению инстаграм будет выполнять ту роль, что выполняет сейчас? Ты говорила, что раньше во многом зависела от посредников, байеров, а теперь любой человек может заявить о себе и если ты будешь интересен, ты будешь популярен. Как ты считаешь долго еще будет инстаргам таким важным инструментом?

Катя Ковтунович: Я думаю, что инстаграм сейчас сравним по популярности (неразб). Я думаю, что все будет развиваться в этом направлении и вам, чтобы развить свой бизнес времени хватит. Когда я хожу на встречи гарвардских выпускников, а я стараюсь ходить на такие мероприятия, чтобы быть информированной об инновациях. И на одной из таких встреч были представители компаний Симонс и Филлипс и они рассказывали, как в области медицинского оборудования им удается так долго быть лидерами. Они сказали, что все время смотрят, что происходит у молодежи. Сейчас фишка в том, что нужно постоянно меняться, нельзя законсервироваться на какой-то высоте, мол мы всего достигли. Сейчас нужны быть отзывчивым ко всему новому, постоянно учиться. Я завела инстраграмм не сама. Была в гостях у своей подруги, ее ассистент взял мой телефон и установил там инстаграмм. Я отнекивалась, что у меня и так все в порядке, у меня есть фейсбук и мне и на него-то времени не хватает. Первое время мы в инстраграмм просто выставляли картинки платьев и не понимали, что там можно делать и зачем на это нужно инвестировать время. А потом пошли продажи. И сегодня мы большую часть продаж осуществляем именно через инстаграмм. Когда-то мало кто понимал важность для бизнеса фейсбука. Дизайнер бренда Селин как-то сказала, что я лучше пройдусь по городу голой, чем заведу себе страницу в ФБ. А сейчас ни один бренд не может себе позволить не иметь страницу в фейсбуке и инстраграмм. Не может себе позволить быть недоступным. Это очень упростило общение. Мне проще понимать запросы клиентов, проще, когда есть обратная связь. Мы иногда даже вдохновляемся идеями клиентов. Кто-то пишет: «Хочу такое же платье, но вот такого цвета». Так было с туниками. Как-то написала клиентка, что хочет белую тунику. А мы даже не думали про этот цвет. У нас были только черные и красные. Потом стали писать, что хорошо бы серую. А подумала, что вот уж серые точно никому не подойдут, но оказалось, что их раскупили первыми.

Светлана: Вы сейчас придумываете одежду, а не хотели бы проектировать и ткани, как дизайнер?

Катя Ковтунович: Я никогда не придумывала ткани, мне кажется это отдельный талант. Я могу выбрать из нескольких вариантов один, и мне очень нравится этот процесс. Зарыться в рулоны ткани и выбрать то, что другие не заметили, что еще никто не использовал. Вот так произошло с арабской тканью, из которых в Эмиратах шьют палатки, шатры и подушки. А я захотела сшить из не пальто. Представляла, как красиво в этом пальто можно выглядеть на фоне белого снега в России. Я сшила первые несколько пальто и всем как-то понравилась эта идея. И меня пригласили показать работы на российской неделе высокой моды. Я там когда-то стажировалась и председатель Недели, узнав, что я стала дизайнером, пригласила меня. Я пару пальто повесила в интернет-магазине. А через несколько месяцев мне позвонила подруга: «Как ты этого добилась?». Оказалось, что наши пальто оказались на полосе журнала Харрперс Базар. Там было интервью с молодыми артистами мюзиклов. Я нашла в соцсетях девушку-певицу, которая была в моем пальто, написала ей, что она прекрасно смотрится и поблагодарила за то, что выбрала мою работу. Она написала, что едва пришла на съемку и увидела пальто стала уговаривать, чтобы оно досталось ей. В итоге она попросила, чтобы я пальто ей продала. Недавно мы списывались и она сказала, что и сейчас, спустя четыре года мое пальто, это самая любимая ее вещь в гардеробе.

(неразборчиво): Я свои пять копеек вставлю насчет тканей… Так что насчет создавать самой?

Катя Ковтунович: Тут еще есть вопрос финансовый – насколько это рентабельно? Производство на фабрике, которая производит ткани в огромных количествах намного дешевле, чем то, что ты создаешь под себя. Тут очень большие вложения. Я как бизнесмен предпочитаю работать с компаниями, которые уже существуют.

(неразборчиво): Ну а на будущее, как один из вариантов?

Катя Ковтунович: Конечно, большие дома моды, такие как Диор, Шанель, даже H&M заказывают себе принты. Можно делать свои пуговицы, свою фурнитуру, но это вопрос будущего.

Анета: Добрый вечер. Очень приятно здесь находиться. Удивляюсь и восхищаюсь. Почему вы сейчас пришли к пляжным платьям? Они самые востребованные?

Катя Ковтунович: Мне очень нравится бывать на юге Франции, в Монако. Там на пляже себя сразу представляешь Бриджит Бардо Днейн Биркин или кем-то из голливудских звезд. Меня вдохновляют они, то, как красиво они выглядели и меня вдохновляет это место – юг Франции. Там очень много околопляжных ресторанов, там проходят вечеринки. Я поняла, что нужно что-то одеть туда. Особенное. Тогда эта ниша пляжных платьев не была заполнена. Сейчас все изменилось, но тогда, пять- шесть лет назад, когда я начала делать первые пляжные платья эта была свободная ниша. К тому же эти платья легче шить, это совершенно другая работа. Вот как сошлось – мне это нравилось, я четко представляла где и как это будет носиться. И получилось, что это очень удачная бизнес-идея. Дизайнер Тори Бердч(?), которая создала свой бренд тоже начинала с пляжных платьев. Она говорила, что если ты маленький бренд, то тебе нужно очень трепетно и осторожно относиться к тому, как ты нивелируешь риски. Рисков нужно избегать. Если вещь подходит всем, вне зависимости от размера, который носит человек, значит, ты попал в десятку.

Анета: Спасибо. Я желаю вам успеха.

Катя Ковтунович: Спасибо!

Любовь Барабашова: Есть еще вопросы? Нет? Давайте тогда отпускать Катю. Но сперва наша традиция. Катя, наши гости выбирают лучший вопрос и вручают приз его автору.

Катя Ковтунович: Ох, как сложно выбрать. Все вопросы хорошие. Можно мне подумать?

Ирина Свидерская: Давайте все жен сейчас назовем автора лучшего вопроса.

Катя Ковтунович: Тогда я хочу выделить девушку с провокационным вопросом о том, правда ли за мной кто-то стоит.

Любовь Барабашова: В качестве приза у нас, на минутку, вещь от Кати Ковтунович. Правда получит ее победитель не сейчас. Катя вышлет ее по почте, когда вернется в Эмираты. Ну и еще одна наша традиция – общее фото.

Катя Ковтунович: Здорово!