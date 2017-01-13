Морщинки: вид снизу

Морщинки на лице – самые явные, но не единственные свидетельства прожитых лет. Возрастные изменения могут неблагоприятно отразиться и на половых органах. Как, впрочем, и естественные роды. Эстетические и функциональные недостатки в интимной зоне мешают полноценной жизни и не дают возможности реализоваться в сексуальной сфере. Однако в XXI веке появилось отличное решение деликатной проблемы - интимный филлинг. Что представляет собой процедура и кому она может понадобиться АСТВ.РУ рассказали в медицинском центре красоты «Мангустин».

Как правило, инъекционная косметология ассоциируется с устранением возрастных изменений на лице и теле. Однако ей под силу решать и довольно неожиданные проблемы. Так, все чаще прекрасные леди прибегают к инъекциям в деликатные части тела.

- Интимная контурная пластика – идеальный способ коррекции широкого спектра проблем, – рассказывает гинеколог-эндокринолог Наталья Мисайлова – первый в Южно-Сахалинске специалист, прошедший обучение в Учебно-Методическом Центре "Инновационные Медицинские Технологии». - Собственно, практически нет женщин, которые не нуждаются в такой помощи. Одни стремятся скорректировать форму и строение половых органов согласно тенденциям моды. Другие - и таких пациентов подавляющее большинство – нуждаются в функциональной коррекции тех изменений, которые приобретаются в процессе жизни, деторождения и возрастных изменений.

К интимной пластике, помимо желания самих пациентов, существуют и самые настоящие врачебные показания. Асимметрия половых губ, анатомические, посттравматические и врожденные дефекты промежности, дистрофические изменения вульвы (крауроз), сухость слизистой (склероз) - это лишь малая часть проблем, которые под силу решить современной медицине. Но нередко женщины стесняются обратиться к специалисту с такой деликатной проблемой. И зря. Ведь интимный филлинг на основе гиалуроновой кислоты устраняет эстетические и функциональные недостатки без оперативного вмешательства и длительного реабилитационного периода.

- Интимная коррекция показана тем, кто испытывает какую-то дисгармонию в интимной жизни, - продолжает доктор Мисайлова. – Это может быть аноргазмия (полное отсутствие оргазма), слабое половое влечение и вообще любая неудовлетворенность. Женщина и сама может не понимать, чего ей не хватает, но в разговоре с врачом обязательно всплывут те моменты, на которые нужно обратить внимание. Однако интимная пластика может иметь и четкие медицинские показания – например, недержание мочи. Такая проблема может появиться после многократных родов или родов крупными детьми. Не всегда она требует оперативного лечения. Бывает такая степень развития заболевания, когда оперировать еще рано, а дискомфорт у женщины уже есть. Интимная инъекционная пластика позволяет решить эту, а также множество других проблем, без хирургической травматизации тканей.

Хотите верьте – хотите нет, но интимная пластика сильно влияет на сознание. Психологический дискомфорт уходит, а самооценка - повышается. Женщина обретает уверенность в себе и красоте своего тела, снова чувствует себя желанной и привлекательной. Открывает для себя новые эмоции и ощущения во время полового контакта.

По признанию женщин, которые прибегли к интимной коррекции, их сексуальные взаимоотношения с партнером вышли на качественно новый уровень.

Особой подготовки к процедуре не требуется. Главное для врача - с помощью анализов исключить наличие местного воспаления, противопоказаний и аллергии. Микроинъекция наполнителя проводится под местной анестезией, после чего пациентка может сразу отправиться домой.

- Навредить здоровью пациента, используя эту методику, невозможно, - продолжает Наталья Юрьевна. - Напротив, любой из вариантов коррекции, выбранный пациентом и его доктором, принесет только улучшение качества жизни за счет очень многих положительных моментов – за счет притяжения влаги и устранения сухости, за счет улучшения трофики ткани, восстановления тонуса и упругости органов. Длительность такого эффекта зависит от индивидуальных особенностей организма и достигает в среднем 6-8 месяцев. А повторять интимный филлинг можно неограниченное количество раз, без рисков для здоровья.

Более подробно о деликатном решении интимных проблем можно узнать по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 255. Телефон: 315-315.

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