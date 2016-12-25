Год Российского кино глазами тех, кто в нем участвовал

Я бы хотел вспомнить и рассказать каким год был для тех людей, кто создает своими руками экранное искусство нашей островной земли. Однако не хотелось бы смущать читателя скучным перечислением так называемых официальных и неофициальных мероприятий, а пронестись по впечатлениям и эмоциям авторов потрудившихся в этом году на славу!

Для меня самого этот год начался с поиска средств для самого сложного проекта «Колыбель для лосося». Идея фильма родилась десять лет назад и десять лет она ждала возможности обрести средства.

Еще перед Новым годом, мне позвонил, а потом появился в киноклубе Илья Шамазов. Илья тогда начинал свою деятельность в нашем городе и искал работу близкую к культуре. Илья поддержал идею «Документальной среды» приходя каждую неделю со своим богатым багажом знаний о мире документального кино и авторах – документалистах. Тогда же холодными зимними ночами, когда севшее в сугробы солнце позволяло смотреть на белой стене клуба жизнь «как она есть» – в окружении веселых студенток в клубе появился Игорь с модной фамилией Новомодный.

На носу конкурс короткометражек и Игорь с однокурсниками готовились запустить съемку сверхбыстрого проекта своего фильма. Игорь и другие ребята активно посещали проводимые в киноклубе мастер-классы посвященные созданию кино. Тогда и появился у нас в клубе фотограф Дмитрий Ковалев.

Дмитрий Ковалев «В ледовом плену»

Однажды в «Доксреде» смотрели фильм Криса Маркера «Взлетная полоса». Фильм, сделанный из фотографий, в котором один только кинокадр – улыбка девушки. Это было вскоре после случая с застрявшими во льдах касатками. Почему я и говорю всем, что для снимающего человека необходимо смотреть других авторов нужно разбирать их приемы, их мотивации, их взгляды. Потому что Дмитрий Ковалев вдохновлённый картиной Криса Маркера, сделал фильм о спасении касаток, и выиграл главный приз на конкурсе короткометражных фильмов, проводимым Центром молодежных инициатив.

Дмитрий Ковалев. «Психологически было тяжело вести съемку под звуки, издаваемые косаткой, больше похожий на плач маленького ребенка. Совмещал фотосъемку и помощь на лодке с шестом в руке, отталкивая льдины, окружающие животное со всех сторон. В ту ночь не у меня одного глаза были на мокром месте, как и позже, когда я монтировал материал в виде любительского фильма. Главной целью своей работы я поставил показать и рассказать миру об этом героическом подвиге людей, бесстрашно боровшихся со стихией ради спасения Вилли» .

Елена Опрышко, Сергей Штангель «Владимир Санги. Человек Ых-Мифа»

Стык года кино и года литературы закончившегося накануне и ознаменованного на островах юбилеем писателя Владимира Санги дал плоды в виде не одного фильма о нем. 26 марта состоялась премьера фильма «Владимир Санги. Человек Ых-Мифа», и в это же самое время на фонтане у Драматического театра собирались люди, протестовавшие против изменений в кинофестивале «Край света». Вот тогда то, я и не попал на премьеру и пожалел. Фильм произвел сильное и неоднозначное впечатление на зрителей. А мне оставалось только предполагать, что стало причиной реакции зрителя, ведь почти все, что снимали Лена Опрышко, и Сергей Штангель было и в моем фильме.

Елена Опрышко:

Изначально была задача сделать классический фильм-портрет из цикла «родился, учился, женился» хронометражем 26 минут. Но когда мы приступили к съёмкам и осознали, какое огромное количество колоритного материала плывёт к нам в руки, поняли, что надо делать большой документальный фильм. Как верно подметил один из героев фильма: «Владимир Санги – это иммунитет нивхского народа», эта мысль стала основной идеей фильма. Через личность Владимира Санги мы показали те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня сахалинские нивхи. В самом начале съёмок, когда мы записывали большое смысловое интервью с ним, он взял с нас обещание, что мы должны показать правду. Мы выполнили обещание и от этого, по мнению многих людей, «фильм получился острым». Работали над фильмом больше года, всего отснято более 200 часов материала. Снимали более чем в десяти населенных пунктах на севере острова, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге, Москве. Самой сложной задачей было добраться до стойбища героя фильма у залива Чайво, поскольку проехать туда можно только во время отлива.»

Еще после питчинга, который прошел на «Край света-2015», я наблюдал за действиями одного из победителей этого мероприятия, которое было направленно тогда на создание сахалинского кинофонда. Игорь Ким к тому времени снял очень серьезный и не такой уж короткий фильм «Притяжение». После питчинга Игорь был настроен снимать следующее кино. Без денег, на одном желании своем и своих друзей. О кинофонде позабыли. А Игорь несмотря на все чиновничьи перепитии как танк шел к своей цели. Для меня его действия были примером. К весне этого года он собрапл актеров, съемочную группу, нашел локации и приступил к съемкам. Уже в сентябре его поздравляли с премьерой на «Край света 2016»

Игорь Ким «Мам я дома»

Я впервые работал с актерами, которые не мои друзья, кроме проповедника, которого сыграл мой хороший друг. В главных ролях, были люди, которых я узнавал с нуля. Очень сложно работать с непрофессионалами, потому что из них не просто вытащить необходимые для события эмоции и приходилось часто идти на компромисс.

Характер главной героини немного отклонился от первоначального курса, не получилось хуже, получилось немного по другому, но замысел от этого не пострадал, и люди меня поняли. Я считаю, что это важно, чтобы люди понимали, то, что автор хочет сказать. Идея должна быть простой.

Мне хочется всегда браться за такие темы, которые существуют всегда. Одно дело когда рассказывается история своего времени – того в котором живет автор, а история этого фильма всегда актуальна. Тема одиночество родителей, стариков, людей среднего возраста, которые остались одни актуально в любые времена. Одиночество переживает каждый. Я показал только один вариант исхода из множества. Искусство не должно давать ответы. Зрители найдут ответы.

Ближе к лету Илья Шамазов скупо стал раскрывать свою идею кинопоезда. В какой то мере наш киноклуб снова стал связующим звеном между одним сахалинским автором и возможностями ребят проявить себя. Это был вернувшийся на Сахалин с Калининграда Алексей Евдокимов. Леша к тому времени очень серьезно освоил операторское искусство.

Оператор Алексей Евдокимов «20 хвостов»

Мы снимали новеллу «Двадцать хвостов» с московским режиссером Кириллом Мыльцевым - он опытный режиссер и для меня оказалось полезно и интересно сотрудничать с ним. Когда мы ехали туда абсолютно не понимали - что нас будет там ждать, и не понимали что у нас должно в результате получаться. Я впервые столкнулся с документальными съемками. До того как мы встретились с режиссером, он мне скинул несколько фильмов, которые мне нужно было посмотреть и понять что он от меня хочет как от оператора. Я посмотрел и ничего не понял. Я не понял в чем моя задача заключается. За первые два дня мы запороли несколько съемок пока притирались друг к другу, а потом все пошло как по маслу и мы нашли общий язык. После двух дней я начал понимать что документальное кино требует определенной дальновидности.

Однажды мы выставили камеру на пляж с перспективой вдаль. Ничего не происходило. Я подумал панорама и все. А Кирилл говорит – пишем дальше, а я не понимаю – что мы пишем, вообще что происходит? Потом проходит три минуты, и на этом месте начинают разворачиваться события. Приплывает лодка, выбегают дети, вытаскивают нерпу, мужики с ружьями. Я бы никак не смог предугадать эти события. А режиссер со своим опытом почувствовал и я был поражен этим, и мы оба были в восторге от того что в этот день сняли.

Честно говоря, мы там никому не нравились, коренные крайне не были рады нашему присутствию, они от нас сбегали через кусты, не хотели с нами разговаривать, никуда возить нас не хотели, показывать как нерпу разделывают. У нас было несколько человек, которые с нами более менее были открыты и мы с ними в основном общались.

Много было забавных случаев. Однажды нас кто-то скрепя зубами согласился отвезти показать птичий остров, и мы взяли кучу техники, все наши камеры, штативы и поехали втроем на лодке. В итоге упал туман, и нас высадили за три километра от лагеря – волна поднялась и все – идите пешком. Мы злые тащили всю технику на себе в тумане обратно, непонятно куда шли.

Я абсолютно по другому представлял себе коренное население. Я думал они будут сидеть в национальных нарядах и ждать нас с бубнами. Все это было разрушено, когда мы приехали туда. Ныйвская коса довольно труднодоступное место. В целом как мне показалось, коренные достаточно современны и не сильно отличаются от обычных рыбаков. Конечно, у них есть некоторые национальные традиции, но в целом отличий мало. Одежда, например, совсем не отличается. И живут они в таких же домиках, как и везде вне города.

- А хоть какое то отличие ты увидел кроме юколы?

-Наверно это отношение к самим себе. Мы видели там людей, которые получили высшее образование в городе, и они вернулись туда для того чтобы помогать своим старшим добывать рыбу, сушить ее, они там живут и питаются и их это устраивает, несмотря на то что они уже пожили в городе. Меня это сильно удивило. Город все-таки манит всех, а на них это не сказывается – так мне показалось. Еще нас сильно удивило, когда одна женщина сказала, что она своего мужа воспитывала в детском садике. У нас там с режиссером немая сцена была, мы не знали, что спросить дальше! Не могли осознать.

А в целом мне понравился то, что получилось в результате. Жаль, конечно, что много крутых операторских съемок не вошло, но я понимаю, что они не вклиниваются в ту историю, которая развивается в фильме.

Вместе с Алексеем и Ильей Шамазовым и еще десятком молодых режиссеров в кинопоезде на север острова отправились еще двое сахалинцев.

Илья Федоров и Катерина Жукова «Дуэ»

Илья: Для меня приоткрылась завеса в документальном кино, я даже не представлял что это. Мы больше по постановочным роликам специализировались, я думал, что там может быть в документальном кино? Поливаешь камерой все подряд, потом 90 процентов материала выбрасываешь, 10 процентов у тебя остается в фильме. Такая математика.

Катя: А как только ты выключил камеру – тут же что-то крутое происходит. Моментально!

Илья: Бывает событие вдруг начинает разворачиваться прямо на глазах из ниоткуда, и ты ощущаешь это удовольствие документалиста, когда видишь – поймал этот классный кадр!

Я: То есть у вас произошла переоценка и теперь вам интересно документальное кино, и вы намерены работать в этом направлении?

Илья: Сначала да мы поняли, что это здорово, но потом постепенно мы вернулись к нашей привычной постановочной работе. Студия «Остров» сделала фильм для киноальманаха, в который только маленькая часть вошла нашего съемочного материала. Этот фильм можно будет посмотреть в марте – будут его в прокате катать по Сахалину. А наша версия – зависит от нас – когда мы не поленимся монтаж сделать. Остался 1 терабайт материала. Конечно мы намерены сделать свой документальный фильм.

Катя: Это одно из наших лучших путешествий. Когда приехали в Александровск не знали, что будем снимать – не было героя. Мы за пять дней должны были найти героя и снять с ним фильм. Хотели снимать на маяке, но вдруг оказалось, что там снимать нельзя - требуется от военных разрешение. Потом поехали в Дуэ, а там приходишь в любое место и люди начинают рассказывать очень интересные вещи – о поселке , они кстати все очень хорошо знают свою историю!

Илья: Встретили много интересных людей. Отец Амвросий например– про него вообще можно снимать отдельный большой фильм. Это была бы бомба просто! Он удивительный человек, видно, что он на самом деле борется со своими бесами. Нам и про него очень захотелось документальный фильм снять.

Киноквест «Золушка»

Катя: А потом когда мы вернулись с кинопоезда, мы прямо ворвались на киноквест «Золушка». На Золушке сценаристом всех четырех постановок была Наташа Киселева – выпускница ВГИКа. Но мы на основе ее сценария сделали свой.

Илья: Дело в том что там был сценарий написанный не на пять минут, а на десять и он не был связан с Золушкой –а просто ужастик.

Я: А как вы нашли общий язык со сценаристом в плане переделывания сценария?

Катя: Наташа в этом плане очень большой профессионал, она говорит: «я должна написать историю и отпустить ее» – никаких проблем с ней не было. Мы на основе ее истории доделывали свои режиссёрские ходы и приемы. Сократили где надо, убрали реплики.

Наталья Киселева (сценарист Киноквеста)

С Золушками интересный опыт был. Был одновременно опыт работы с четырьмя режиссерами и каждый видел свою историю по своему, и ни одна не совпала с моим видением. Никогда не удаются до конца донести то, что задумано. Но ребята молодцы. Каждый добавил что-то своего обогатил. Все равно на экране она будет по другому. Если всегда стоять на своем раздражаться, злиться– это будет вести к разочарованию.

Игорь Новомодный (режиссер киноквеста)

-Роль режиссёра досталась мне случайно, и пришлось за одну неделю переписывать под себя сценарий (в условиях дефицита свободного времени найти часик на это очень актуально). Затем я почувствовал, как тяжело руководить съёмочным процессом. Однако актёры и команда - люди тоже понимающие, поэтому мы очень скоро наладили процесс.

Илья

А вообще мы сами сценарии придумываем. Никакой режиссер не будет снимать то, что ему не интересно. Вообще мы так работаем – придумываем изначально монтаж, эпизоды, движение камеры, переходы. То есть делаем режиссерский план изложения истории, а уже потом перестраиваем в съемочный план, то есть - как снимать. По сути, когда два этих плана есть у тебя уже готовый фильм, и остается только его снять. Почему мне нравятся постановка больше чем документальные съемки – потому что у тебя нет этих терабайтов. Все файлы для Золушки занимали мизерное место в компьютере, потому что все кадры сняты, так как тебе надо.

Я

-Понимаешь у меня такая проблема – я наснимал очень много материала о Сахалине, удалось сделать немного фильмов из этого, но много материала лежит, и нет сил и времени до него добраться. И неизвестно будет ли. То есть получается, что я взялся – вроде мне было интересно, но силы не рассчитал. Потратил много энергии, времени. А мог бы эту энергию с пользой потратить. То есть проблема выбора темы – очень важна тут надо не только хотеть браться за тему, но и иметь понимание, что ты эту машину доведешь до конца.

Илья

Выбор да – это проблема многих авторов – поиск историй! Тут еще играет роль, что разница между документалистикой и постановкой большая. Кино постановочное появляется до съемок. Мы всю Золушку смонтировали практически за один день. Правда, пришлось две недели обрабатывать один кадр – обрезать фон, где золушка перед зеркалом. Не было зеленого фона на съемках. И мы подумали – «а ладно» как-нибудь на монтаже обрежем – всего две секунды кадр. Ага! Оказалось две недели кропотливого ежедневного труда!

Забавно было, когда мы закончили первую смену на Золушке – 13 часов. Мы пришли домой, а у нас съемочный план не дописан на второй день. И мы лихорадочно придумываем, как это все скомпоновать, понимаем, что не успеваем сделать то, что спланировали делать на второй день. И нам пришлось думать, как организовать съемки всех тех сцен чтобы успеть все на второй день снять и мы только к четырем утра освободились – дописали план, к восьми поехали снимать, снимали еще тринадцать часов.

Хочется вдумчиво что то снять. У нас есть несколько идей и полнометражное кино и короткометражки, хочется их очень хорошо снять. У нас с Катей игра – мы придумываем какую-нибудь идею. Она нам нравится, мы ее дорабатываем, пишем сценарий, потом понимаем, что это плохо, и придумываем новую. Но сейчас то - что у нас есть, мне нравится.

Александр Зарчиков. «Колыбель для лосося»

В начале годя, я уже решил, что точно буду снимать свой фильм. Однако денег не было совсем. Начал с того что запустил проект народного финансирования (краундфандинг) на планета ру. При любой возможности старался быть на слуху – статьи, публикации, кинопоказы. Год обещали не рыбный и многие сомневались в успешности моего мероприятия. Особенно рыбаки, которые ссылались на прошлый рыбный год и не желали финансово поддерживать проект. Проблема с рыбой в начале года казалась всем вообще критической. Многим казалось, что лососевое стадо на Сахалине извели полностью. Браконьерством, прибрежным выловом, дрифтерами, рыборазводными заводами, промышленным освоением острова. Но я был внутри уверен, что лосось будет. А ситуация как раз подходящая чтобы показать жизнь на острове связанную с лососем в самом остром срезе.

Ну, кастинг устроили! Девушки набежали. Но у нас то мужской коллектив в основном! Трудно конечно было найти главных героев, их двое – отец и сын. Мальчика то я давно подметил. Видел его как-то раз в детском клубе и запомнился он мне своим необычным характером и поведением. А отца все не мог найти. Один кандидат из народного нашего театра до последнего не мог понять будет он сниматься или деньги зарабатывать - лето для многих рабочий сезон. Деньги взяли верх, и пришлось мне внедрять запасной вариант – себя.

Метание по инстанциям в поисках денег приводило всегда в наш сахалинский минкульт: «Грант, ребята – пишите грант». Ну а для того чтобы грант написать пришлось и зарегистрировать общественную организацию. Написал две заявки, и в обоих надежда на съемку фильма. И получилось! Выиграл миллион рублей на создание фильма «Колыбель для лосося». Ура.

Деньги пришли не сразу и меньше мясяца, нам оставалось на покупку оборудования. Оператора долго не мог найти. Фильм должен быть изобразительно интересный, это его одна из основных ставок. Написал объявления на всевозможных операторских интернет страничках, и откликнулось сразу больше десяти человек. В основном москвичи и питерцы. Как выбрать? По ночам в скайпе методом долгих и нудных переговоров. Для адаптации сценария, я пригласил Наташу Киселеву, она как раз в этот момент начала работы над сценарием (это за месяц до начала съемок) сдавала гос экзамены во ВГИКЕ.

К началу съемок в команде набралось больше десяти человек съемочной группы и помощников, приехал Володя – оператор из Санкт-Петербурга, и мы начали.

Опять я оказался в кадре и за кадром одновременно. Надо было, и играть роль и жить в кадре и думать о том, как потом это все монтировать и как следовать по сценарию. Ване было то же не просто. На первой съемке в солнечный день на море он так сильно обгорел, что после съемки лежал дома, не вставая три дня. Экспедиция на север задерживалась. Мама Вани, играющая в фильме маму Вани сказала, что одного своего ребенка с нами она не отпустит. Пришлось идти на компромисс - я то хотел, чтобы мы с Ваней и на самом деле вдвоем отправились на поиски нерестилища. Но съемочный процесс показал, что из меня никудышный родитель, а с другой стороны теперь есть кому присматривать за ребенком и варить на всех обеды. В шестером мы стартанули на север. Сергей – водитель, Илья – звукооператор помощник-золотые руки, Катя- мама Вани, собственно Ваня, я и оператор Володя. Володя был в восторге от острова. Потом в течении трех недель этого кинопутешествия наша компания претерпела и замены и изменения. И возвращались мы уже четверо, с другим водителем, без Ильи и без Кати. Когда ехали на север, согласно сценарию лосось следовал вместе с нами показываясь то и дело в сахалинских речках, в прибрежных морских волнах.

За три недели мы наверно пол Сахалина объездили и наснимали. Самая дальняя на север точка была на заливе Пильтун. Мы поехали посмотреть китов, и оказалось что не напрасно. Киты то же связаны определенным образом с лососем. Самое трудное наверно было в поселке Пограничное в Смирныховском районе. Это было ключевое место в ключевой эпизод нашего фильма. Когда то давно я много раз был здесь уезжая в заказник Восточный – его я считаю природным сердцем Сахалина. В Пограничном мы снимали рыбаков на промысле красной рыбы и долго ждали разрешения экологов на посещение заказника. Это было немного странно, нас воспринимали чужими. А мы хотели совсем другого – показать природные и человеческие взаимосвязи, в которых существуют очень важные намерения и очень важные территории. Тогда наверно ситуация достигла наивысшего напряжения. И это напряжение благодаря господу Богу, наверно, преобразилось в съемочный процесс, как электроток преображается в свет или вращение турбины. Мы попали в сердце острова и увидели то, что не каждому удается увидеть. Особенно 12 летнему мальчишке!

После трехнедельной экспедиции в августе, съемки фильма продолжились еще до середины октября. Три полных месяца съемок вышло. Сейчас фильм на стадии монтажа, однако, с нашим отснятым материалом работы невпроворот. Будем стараться сделать кино к «Краю света» тем более что этот Край света пройдет в год экологии.

Александр Ли «Остров Рикоту»

Пока мы ездили по острову в поисках лососевого нерестилища, во всю готовились съемки полнометражного игрового фильма по пьесе Натальи Мошиной «Остров Рикоту». Режиссер этой картины – выпускник высших режиссерских курсов в Москве Денис Силяков. Исполнительными продюсерами этой картины на Сахалине стал Александр Ли, а на острове Кунашир, (там где снимался фильм) Руслан Герасимчук. Еще весной Саша написал мне о кастинге и предложил попробовать себя на роль второго плана – капитана баркаса. В июне на кастинге я встретил Юру Долгинцева, который впоследствии сыграл очень большую роль в этом фильме. На Кунашир мы ехали с Владимиром О – братом Саши, который блестяще сыграл персонажа Якудзу. В день закрытия кинофестиваля «Край света» я сошел по трапу с самолета уже увидев Кунашир с высоты во всей красе, но в большей степени под пеленой плотной облачности. Когда приземлились, я выехал из аэропорта и почти сразу попал на красную дорожку закрытия кинофестиваля. Самолет вернулся в Южно-Сахалинск. На следующий день во время посадки женщина поговорив с Кунаширом по телефону, спокойно вздохнула «Если лысая сопка видна – значит долетим». Татьяна Догилева и Георгий Назаренко к тому времени уже закончили свои съемки в этом фильме и вместе улетели на том самолете, на котором мы приземлились среди вулканов в аэропорту Менделеево. А встречала нас в аэропорту Менделеева лидер группы TOTAL, зажигательная и неповторимая Черкунова Марина!

Александр Ли

Денис Силяков режиссер этого проекта нашел меня через социальные сети и предложил сыграть роль Якудзы. Но сам понимаешь со своей театральной занятостью я не могу поехать на долгое время в сентябре на съемки. Поэтому я отказался. И тогда Денис предложил мне помогать в организации съемок на Сахалине, никуда не уезжая. Так я стал исполнительным продюсером этого фильма. Сначала я предлагал Денису снимать на Итурупе, потому что там намного легче все организовать, там у меня есть много другой и добраться до Итурупа намного проще. Но когда я выслал ему фотографии предполагаемых локаций – Денис сказал нет. Такая натура как мыс Столбчатый есть только на Кунашире, и вообще он сказал - мы хотим Кунашир. Мне очень понравилось работать с Денисом. Было и интересно и легко. Мне было удивительно насколько люди с большой известностью, оказались такими простыми и самими по себе и в отношениях с другими людьми. Да все были молодцы!

Дмитрий Моисеев «В объятиях моря»

С сентября по октябрь мы с командой сахалинских ребят снимали короткометражный фильм под пока что рабочим названием «В объятиях моря». Вся команда состояла из сахалинцев, а также, на главных ролях у нас заняты двое непрофессиональных актёров – Алексей Петров и Владимир Шаров. Из профессионалов в фильме снялись Татьяна Никонова и Любовь Овсянникова. Оператор фильма – Николай Карнаухов.

Снимать на Сахалине всегда очень приятно, тем более, учитывая то, что большая часть съёмок проходила на природе. Трудности в основном были связаны с погодой и расписанием актёров, поэтому работа растянулась на полтора месяца. У фильма нет никакой государственной или спонсорской поддержки, снимали на свои.

В итоге, благодаря помощи многих неравнодушных людей, съёмки были наконец закончены и теперь мы находимся на этапе постпродакшна, который продлится до лета 2017 года.

Закончился год кино и возможно, кто то вздохнул с облегчением или даже с удовлетворением. Но ля меня год оказался очень сложным. В разговоре с сценаристом Натальей Киселевой мы оба пришли к уже надоевшему вопросу – для чего снимать кино, и для чего снимать кино на Сахалине? Я пытался объяснить свою точку зрения - кино необходимо нашему региону, потому что у нас практически нет живого искусства. В основном оно приходящее или замороженное во времени. Мы не создаем произведения искусства, которые могли бы отразить наше время, нас во многих взаимосвязях с тем местом в котором мы живем. Но создаем, конечно, но так мало! То востребованное, что у нас есть в основном из прошлого или из других стран. А на нашей дальневосточной территории – практически нет. А кино – это возможность для многих людей через чувства взглянуть на себя и нашу жизнь. Это такое зеркало для души, в котором отражаются болевые точки. На что Наташа отвечала, что кино нужно, прежде всего, самому автору, а уже потом оно может быть востребовано.

Наташа Киселева сценарист

Я

Однажды я услышал от одного очень известного режиссера такую фразу. «Я делаю все чтобы не снимать кино» С тех пор я часто задаюсь этим вопросом – что значит не снимать. Что для тебя не снимать, или не писать?

Наташа

Не снимать, не писать это наверно попытка не беспокоить своей болью других людей, чтото вроде пусть я страдаю но не буду беспокоить своих людей.

Я

А у тебя было что то подобное?

Наташа

У меня есть одна история, которая наверно не хватает сил выразить, высказать, художественнно обработать. Я еще не готова к ней, я еще не пережила ее. Это как раз то что основано на собственной ране. Проще сделать чужую историю, из собственной жизни сложнее, но получается глубже. Есть еще риск столкнуться с непониманием. Возвращаясь к тому, что историю нужно отпустить – в данном случае опустить очень сложно, когда это выстрадано и пережито, и ты понимаешь, что в конце будет совсем не то. И попытка не снимать – это такая безопасная коробочка, чтобы не испытывать боль от разочарования.

Я

А попытка писать о своей боли – это путь к исцелению?

Наташа

Я не очень доверяю словам. Это парадоксально, конечно, но слова это всегда ложь. Кино правдивее слов, там не обязательно говорить. В моем дипломном сценарии «Роковой остров» во время губернаторства Карафуто на Сахалин приезжает герой-кореец и остается. Для меня это очень остро – как люди тогда все это пережили, что они чувствовали, как они себя вели, как они боролись, смирялись. Эта история человека и история многих людей. Если бы эта история относилась ко мне или моей семьи, я бы он ней рассказать не смогла.

Я

Что же такое для тебя искусство??

Наташа

Для меня искусство это лекарство для души. Что среднее между религией и психологией. Кино должно быть и интересным и развлекательным. Горькая таблетка в сладкой оболочке. Оно необходимо только для автора. А для других вторично.

На следующий день после разговора с Наташей, я подумал, что автор – это не просто, какой то изгой – это часть общества, он часть нашей жизни, только он в обостренном состоянии. Видит особо, чувствует сильнее. И общество, таким образом, через автора, хочет взглянуть на себя в это зеркало. Значит все-таки есть потребность общества? И для Сахалина?

Поздравляю всех с Новым годом, все-таки много сделано, надеюсь, что не напрасно, и прошу прощения у всех тех, кого не смог упомянуть.

Александр Зарчиков