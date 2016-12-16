Десятый, юбилейный. Турнир по ММА прошел на Сахалине

На Сахалине во дворце спорта "Кристалл" при аншлаге прошёл 10-ый юбилейный международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) на Кубок губернатора Сахалинской области. Его участниками стали 20 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана и Южной Кореи.

В весовой категории до 63 кг победу праздновал Бахтияр Тойчубаев из Кыргызстана.

Во втором бою вечера (до 68 кг) по решению судей выиграл Дьулустан Акимов из Якутии. Ему проиграл наш трёхкратный чемпион по ММА Юлиан Красавин.

А вот третий бой (до 77 кг) остался за островным бойцом Максимом Булаевым. На второй минуте первого раунда он нокаутировал узбекистанца Руфатжона Жуманова.

Четвертый поединок в категории до 80 кг также остался за ещё одним сахалинцем чемпионом по ММА Рамисом Мукаиловым. Его удар на третей минуте встречи отправил в нокаут Кулиева Ильяса из Благовещенска.

Пятый поединок (до 86 кг), и снова победа за островным спортсменом -кандидатом в мастера спорта по ММА Владимиром Лотиным. Во втором раунде на 25 секунде он одолел Ивана Смирнова из Благовещенска.

Шестой бой, весовая категория до 95 кг, снова победа Сахалинского спортсмена. В первом раунде нокаутом чемпион Сахалинской области по ММА Богдан Егоров победил хабаровчанина Василия Шкварока.

Седьмой бой, как оказалось, ждали все пришедшие, и это первый женский поединок для сахалинского турнира. Здесь с помощью болевого приёма на третей минуте выиграла Айгуль Хабирова из Приморья. Её оппоненткой была Кристина Дереча из Благовещенска.

В восьмом поединке над южнокорейским спортсменом Хон Сун Чжин вверх взял хабаровчанин Евгений Рязанов.

А вот в девятом бою по итогам трех раундов победу праздновал чемпион Южной Кореи по ММА Ханг Вон Хун. Ему проиграл ещё один сахалинец -чемпион мира по ММА по версии ALLFC Дмитрий Ганчук.

Ну и, пожалуй, самый главный бой турнира в весовой категории до 90 кг техническим нокаутом в первом раунде выиграл двукратный чемпион России по панкратиону и ММА, призер международных турниров по современному панкратиону островной спортсмен Рамазан Мукаилов. Он оказался сильнее белорусского мастера спорта международного класса по универсальному бою и рукопашному бою Павла Катрунова.