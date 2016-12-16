Ночь пожирателей рекламы-2016

фото Владимира Сотника

Мероприятие организовал медиахолдинг АСТВ совместно с рекламным агентством «ТВИН Медиа», это официальный представитель синематеки Жана Мари Бурсико в России.

"Ночь пожирателей рекламы" - это решающая ночь года, где гости показывают лучшие наряды и смотрят выдающиеся рекламные ролики. В перерыве между сеансами сахалинцы насладились красотой и изяществом форм. Утонченные модели школы моды и красоты «Первая Мисс» Ксении Огарковой продемонстрировали всем присутствующим новую коллекцию эксклюзивных очков от компании «Линзочки». О новинках и последних тенденциях в мире оправ гостям "Ночи" рассказала приглашенный гость Ольга Герасимова.

Большой популярностью пользовались модели в откровенных нарядах – символ "Ночи пожирателей рекламы" и загадочная девушка в маске, на которой из одежды была практически только краска. Удивительные фокусы показывал гостям фокусник Александр Высоков. А слух услаждал шоу проект DиeZ и DJ Паша Зорин.

Студия декора "Хлопок" оформила отдельную зону "Таинственная луна". Свои снимки сахалинцы могли забрать тут же, бесплатно, на фотосушке от фотографа Владимира Сотника.