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Ночь пожирателей рекламы-2016

фото Владимира Сотника

Ночь пожирателей рекламы-2016

Мероприятие организовал медиахолдинг АСТВ совместно с рекламным агентством «ТВИН Медиа», это официальный представитель синематеки Жана Мари Бурсико в  России.

"Ночь пожирателей рекламы" - это решающая ночь года, где гости показывают лучшие наряды и смотрят выдающиеся рекламные ролики. В перерыве между сеансами сахалинцы насладились красотой и изяществом  форм. Утонченные модели школы моды и красоты «Первая Мисс» Ксении Огарковой продемонстрировали всем присутствующим новую коллекцию эксклюзивных очков от компании «Линзочки». О новинках и последних тенденциях в мире оправ гостям "Ночи" рассказала приглашенный гость Ольга Герасимова.

Большой популярностью пользовались модели в откровенных нарядах – символ "Ночи пожирателей рекламы" и загадочная девушка в маске, на которой из одежды была практически только краска. Удивительные фокусы показывал гостям фокусник Александр Высоков. А слух услаждал шоу проект DиeZ и DJ Паша Зорин.

Студия декора "Хлопок" оформила отдельную зону "Таинственная луна". Свои снимки сахалинцы могли забрать тут же, бесплатно, на фотосушке от фотографа Владимира Сотника. 

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Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 55
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 56
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 57
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 58
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 59
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 60
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 61
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 62
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 63
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 64
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 65
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 66
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 67
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 68
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 69
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Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 134
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 135
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 136
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 137
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 138
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 139
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 140
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 141
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 142
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 143
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 144
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 145
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 146
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 147
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 148
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 149
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Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 166
Ночь пожирателей рекламы-2016, Фото: 167
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Автор: Настасья Жукова, 13 декабря, в 12:10 +5
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Комментарии
Рита Высокова
Написано 13 декабря, в 14:01
Потрясающая ночь!
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