День народного единства отметили в Южно-Сахалинске

Главной площадкой праздника стала территория около дома правительства Сахалинской области, куда от Воскресенского кафедрального собора по Коммунистическому проспекту в 11:30 отправилось торжественное шествие с иконой Казанской Божией Матери.

В 12:00 начался митинг-концерт "Мы разные, мы вместе!" Свои номера гостям праздника показали творческие коллективы центра народной культуры "Радуга", дома культуры "Родина", сахалинского колледжа искусств, детской школы искусств №2, корейского культурного центра, дома детского творчества, ассамблеи народов Сахалинской обалсти, а также ансамбль "Ари ла Миф" из Ноглик.

Через пол часа на площади около "Чехов-центра" открылись площадки "Русского подворья". Все желающие могли сфотографироваться в национальных костюмах, а также посетить выставки традиционных славянских ремёсел.

Гости праздника могли отведать национальные блюда различных диаспор.