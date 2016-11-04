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День народного единства отметили в Южно-Сахалинске

День народного единства отметили в Южно-Сахалинске

Мероприятия, посвящённые празднику, состоялись 4 ноября

Главной площадкой праздника стала территория около дома правительства Сахалинской области, куда от Воскресенского кафедрального собора по Коммунистическому проспекту в 11:30 отправилось торжественное шествие с иконой Казанской Божией Матери.

В 12:00 начался митинг-концерт "Мы разные, мы вместе!" Свои номера гостям праздника показали творческие коллективы центра народной культуры "Радуга", дома культуры "Родина", сахалинского колледжа искусств, детской школы искусств №2, корейского культурного центра, дома детского творчества, ассамблеи народов Сахалинской обалсти, а также ансамбль "Ари ла Миф" из Ноглик.

Через пол часа на площади около "Чехов-центра" открылись площадки "Русского подворья". Все желающие могли сфотографироваться в национальных костюмах, а также посетить выставки традиционных славянских ремёсел.

Гости праздника могли отведать национальные блюда различных диаспор.

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4 ноября 2016 года
Автор: Сергей Маслаков, 4 ноября, в 15:10 +5
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Событие
день народного единства
Место
Чехов-центрдом правительства
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Комментарии
Андрей Кузьмин
Написано 5 ноября, в 11:21
Праздник не хуже других. Забудут через пару лет, когда он правящему классу не нужен станет. Шамана с бубном почему не было? Как Газпром в Сахалин-2 вклинивать, так шамана вытащили на газовую трубу. А как праздник, так нема. Недоработка...
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