ЖИЗНЬ И КИНО: южносахалинцы объединились в социальном фотопроекте

Бывает, что так сильно хочешь что-то реализовать, что ни о чем не можешь думать, кроме как об этом. Когда всей своей сущностью чувствуешь, как именно нужно поступить, кто сможет помочь, и в красках представляешь конечный результат. И спать толком не можешь, потому что мозг не может успокоиться и ощущение такое, что ты весь в этот период – один сплошной стук сердца.



Примерно с таким ощущением я бралась за проект «Жизнь и кино», в котором объединилось много людей. Мы просто приехали в южно-сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и предложили его постояльцам сфотографироваться в обычной жизни и в образах героев кинофильмов.



Они сразу согласились. И заволновались. В моём телефоне до сих пор десятки голосовых сообщений с вопросами: «Когда уже поедем фотографироваться?», «Вы уже сшили мне костюм?», «А парик у меня будет?», «А потом ещё будем сниматься?», «Я - Фиона?! А где мой Шрек?», «А можно я возьму подружку? А то я стесняюсь».

Почти у всех героев этого проекта диагноз, который в нашем обществе давно стал оскорбительным словом, обозначающим не очень умных людей. Но сколько радости, приятного волнения, лёгкости и теплоты в общении было на съёмочных площадках, в гримёрных и костюмерных, на первом публичном показе фоторабот - он прошел 13 ноября на праздновании дня рождения одной из героинь этого проекта - Вики Сенивой.

Сейчас я могу сказать, что это был такой проект и такая жизнь, когда ты не стесняешься своей профессии (увы, сегодня это так), и когда понимаешь, почему и зачем ты однажды пошёл в журналистику.









Хочется поблагодарить ВСЕХ, кто не думая о деньгах и времени, старался помочь этому проекту и уделить его героям немного своего внимания. Воспитатель интерната Наталья Русинова откликнулась первой и «заразила» учеников идеей участвовать в фотосессиях. Илона и Олег были первыми из откликнувшихся фотографов. Ася, Ирина, Катя, Алексей, Александр, Андрей, Артур, Лев с радостью присоединились и буквально примчались в интернат - познакомиться с ребятами и обсудить идею. Когда у Андрея умер папа, он покинул проект, но продолжал помогать искать съёмочную площадку для своих героев. Миша оперативно заменил коллегу. Чехов-центр взял на себя огромную часть работы – костюмы, грим, парики, реквизит. Недостающие наряды в считанные дни сшили мастерицы-надомницы Ирина Кушнаренко и Светлана Бортновская. Театр кукол, клуб «Трюм», фотостудия «Счастливые люди», гастро-бар «Пастель», «Белка-Отель» стали местом съёмок. Салон «Тренди» взял на себя создание образа для участницы с самой тяжелой группой инвалидности. Елена Алмаева и Олег Бехтенев помогли с музыкальным реквизитом – микрофоном и гитарой для создания образа Элвиса Пресли. Краеведческий музей доверил этажерку и спинку от кровати полувековой давности - точь в точь как в фильме «Девчата». Аня Скуднова и Саша Никитина, ваша помощь в доставке реквизита и костюмов очень выручала. Люба Барабашова, спасибо за помощь и за то, что вовремя привезла на съёмочную площадку сбежавшую далматиниху Майю. «Столице» благодарность за то, что предоставили площадку для первого показа работ и помогли с выставочным оборудованием. Игорь Саяпин из «Ковчега» и Дарья Юн из «Индиго», спасибо за то, что согласились быстро, красиво и без денег напечатать фотографии – это бесценно. Я даже не могу про всех написать - это ещё очень много.

Увидеть эти фотографии вживую можно будет на выставке в бизнес-центре «Сфера». Надеемся, она откроется перед Новым годом и Рождеством.



ВИКА СЕНИВА – ОДРИ ХЕПБЕРН

фотографы Илона Ан, Екатерина Белякова

Вика - человек, которому ничто не может стать помехой для яркой и насыщенной жизни – ни самая тяжелая группа инвалидности, ни жизнь в интернате. Она – пример не только для тех, кто болеет, но, прежде всего, для тех, кто здоров. Вика ведёт свой блог на astv.ru, общается с людьми через соцсети, много читает, обожает театр и кино. А ещё она - красавица, каких поискать. И на учебные занятия она ездила, как на праздник: в красивом платье, с макияжем и улыбкой. Причем, мейкап Вика делает сама.

ЛЮБА КРИВОНОС - ПРИНЦЕССА ЖАСМИН

фотографы Илона Ан, Михаил Пыжов



Люба - человек, который всегда и во всём поможет, и сделает это от всей души. Такого отзывчивого, открытого, добродушного и дружелюбного человека ещё поискать. Она принесёт газеты пожилым постояльцам интерната, поможет навести порядок в учебном классе, предупредит о приходе артистов. Когда Люба начала заниматься с педагогом, скептики говорили, что в её возрасте и с её диагнозом невозможно даже запомнить буквы и ничего не выйдет. Но уже через год Любаша читала стихи на празднике.

АНДРЕЙ КАЗАЧКОВ – АЛАДДИН

фотографы Илона Ан, Михаил Пыжов

Андрей – один из лучших спортсменов интерната. Он очень упорный в достижении своих целей. Захотел стать крепким и накачанным – стал им. Природная худоба и инвалидность для Андрея – не помехи. Хотя работать над собой ему пришлось намного дольше, чем обычному человеку. Также Андрей подходит и к учебным занятиям – с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому за что не возьмётся, всё у него получается.

ВОЛОДЯ МАРТЕМЬЯНОВ – ЗОРРО

фотографы Илона Ан, Ася Пак

Володя – добрый, отзывчивый, живо интересующийся окружающим миром. Обожает задавать необычные вопросы. А ещё он – добросовестный работник. Володю не раз подводила детская доверчивость – его обсчитывали в магазинах и на рынках нечестные продавцы. Но теперь, благодаря занятиям, он научился немного считать. В свободное время Володя занимается спортом и обожает разные медитации.









КРИСТИНА НОВИКОВА – ДЕВУШКА ЭПОХИ ГЭТСБИ

фотографы Илона Ан, Олег Эм



Кристина - очень живая, общительная девушка. С удовольствием работает, учится, занимается спортом. Обожает поездки на море. Ей интересно всё. Нежностью и задором Кристина покорила парня, также живущего в интернате, и они поженились. Пока девушка привыкает к новой для неё роли жены, но у неё обязательно всё будет хорошо.

ОЛЕСЯ ГРИБ – ДЕВУШКА ЭПОХИ ГЭТСБИ

фотографы Илона Ан, Олег Эм

Олеся - очень серьёзная и ответственная. А ещё бесстрашная - никогда не даёт себя в обиду и защищает слабых. Но при этом ещё и стеснительная – учиться при всех ей сложно, поэтому берёт задания на дом и делает их уединённо в своей комнате. Обожает раскраски по номерам, которые учат счёту и распознаванию цветов. И просто очень любит рисовать. Кто знает, может, однажды ее работы признают мировыми шедеврами!







НАТАША ЗОРКОВА - ЗОЛУШКА

фотографы Илона Ан, Екатерина Белякова,

Наташа – нежная, трепетная, робкая девушка, которая всем сердцем нуждается в человеческом тепле и поддержке. Благодаря учёбе и спорту она поверила в себя и раскрылась. Теперь с радостью бежит в музеи, на тренировки и просто – на прогулки. Только фотографироваться Наташа не любит. Но Катя и Илона сумели найти «ключик» к стеснительной девушке, и она позировала с удовольствием.

МАША СТЕПАНИЩЕВА – КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ НА КРЫШЕ

фотографы Артур Петросян, Илона Ан



Маша - очень ответственная, работящая, серьёзная девушка. У неё длительные отношения во всём – в работе (она трудится на одном месте уже долгое время), в личной жизни, в увлечениях. И привычкам она не изменяет. Но на фотопроекте Маруся раскрылась с совершено иной стороны – она была идеальна в роли весёлого хулигана Карлсона. «Тебе в театре играть нужно!» - дружно посоветовали все после съёмок.

Видимо, пришла пора открывать в интернате театральную студию.



ОКСАНА ТАРАСОВА – ТОСЯ КИСЛИЦЫНА

фотографы Илона Ан, Алексей Пак



Оксана - удивительная девушка, очень обаятельная, трудолюбивая, добрая. С её лица почти никогда не сходит улыбка. Оксана, как и её соседка-подруга Олеся Гриб, обожает рисовать и раскрашивать. Поэтому задания от педагога они получают вместе и на двоих – так веселее, и можно подсказать друг другу непонятное слово или цифру. Так что ждём и совместную выставку картин.



СВЕТА ЗЫКОВА- ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК

фотографы Илона Ан, Ирина Ким



Света – самая младшая участница фотопроекта. В интернате она недавно, но уже успела обзавестись прозвищем «Стрекоза». Потому что с лёгкостью успевает всё - будто и вправду порхает с цветка на цветок. Света работает, занимается спортом, читает книги, обожает индийские фильмы. Она знает, что у неё проблемы с математикой, поэтому регулярно ходит на занятия решать примеры. А ещё Света умеет делать «колесо» на руках и очень этим гордится.









ЖЕНЯ ДУГУШКИН – ЧЕЛОВЕК-ПАУК

фотографы Илона Ан, Ирина Ким

Женя – настоящий мистер Обаяшка, спортсмен-лыжник. За год тренировок достиг впечатляющих результатов и теперь готовится к зимним соревнованиям. Любит компьютерные игры и долгие прогулки. А вот сидеть за книгами и тетрадками - не очень. Поэтому мир Женя предпочитает познавать через опыты в лаборатории интерната.









ЛЕНА ВЛАСИХИНА – ФИОНА

фотографы Илона Ан, Артур Петросян

Леночка – из ребят постарше. С удовольствием ходит на учебные занятия, читает стихи перед публикой, а ещё обожает игру «Монополия», благодаря которой учится считать деньги. Однажды Лена решила, что хочет похудеть – и стала ходить на тренировки. Теперь она добросовестно качает пресс, занимается скандинавской ходьбой. И у неё непременно всё получится.



ИГОРЬ СИРОТКИН – ЭЛВИС ПРЕСЛИ

фотографы Илона Ан, Александр Клубков

Игорь - самый старший участник фотопроекта, ему немного за 40. Соседи по интернату уважительно кличут его «Деда». И он соответствует этому прозвищу – спокойный, добрый, рассудительный и очень мудрый. Советы, которые даёт Игорь, всегда вовремя и очень помогают. На занятия в интернатовской лаборатории он приходит самый первый. Опыты с жидкостями и кислородом, вулкан своими руками, сад кристаллов, строение Земли – ему интересна любая тема, он хочет знать всё!



НАТАША ПРОВОЗИНА – КРУЭЛЛА

фотографы Илона Ан, Лев Ершов

Наташа – рассудительная, серьёзная и самостоятельная девушка. Любит походы на природу, особенно с ночёвкой на море, с удовольствием поёт под караоке. Наташа очень справедливая и всегда пытается разобраться в любой ситуации. Её мудрости позавидуют многие. А ещё с Наташей уже 15 лет живет её кошка Сара.





Обязательно посмотрите то, что осталось за кадром:)

