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ЖИЗНЬ И КИНО: южносахалинцы объединились в социальном фотопроекте

ЖИЗНЬ И КИНО: южносахалинцы объединились в социальном фотопроекте

Неожиданное приглашение попробовать себя в роли Человека Паука, Фионы, Зорро, Тоси Кислицыной вызвал настоящий приятный шок у постояльцев нашего дома-интерната, в котором живут престарелые и инвалиды

Бывает, что так сильно хочешь что-то реализовать, что ни о чем не можешь думать, кроме как об этом. Когда всей своей сущностью чувствуешь, как именно нужно поступить, кто сможет помочь, и в красках представляешь конечный результат. И спать толком не можешь, потому что мозг не может успокоиться и ощущение такое, что ты весь в этот период – один сплошной стук сердца.

Примерно с таким ощущением я бралась за проект «Жизнь и кино», в котором объединилось много людей. Мы просто приехали в южно-сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и предложили его постояльцам сфотографироваться в обычной жизни и в образах героев кинофильмов.

Они сразу согласились. И заволновались. В моём телефоне до сих пор десятки голосовых сообщений с вопросами: «Когда уже поедем фотографироваться?», «Вы уже сшили мне костюм?», «А парик у меня будет?», «А потом ещё будем сниматься?», «Я - Фиона?! А где мой Шрек?», «А можно я возьму подружку? А то я стесняюсь».

Почти у всех героев этого проекта диагноз, который в нашем обществе давно стал оскорбительным словом, обозначающим не очень умных людей. Но сколько радости, приятного волнения, лёгкости и теплоты в общении было на съёмочных площадках, в гримёрных и костюмерных, на первом публичном показе фоторабот - он прошел 13 ноября на праздновании дня рождения одной из героинь этого проекта - Вики Сенивой.

Сейчас я могу сказать, что это был такой проект и такая жизнь, когда ты не стесняешься своей профессии (увы, сегодня это так), и когда понимаешь, почему и зачем ты однажды пошёл в журналистику. 




Хочется поблагодарить ВСЕХ, кто не думая о деньгах и времени, старался помочь этому проекту и уделить его героям немного своего внимания. Воспитатель интерната Наталья Русинова откликнулась первой и «заразила» учеников идеей участвовать в фотосессиях. Илона и Олег были первыми из откликнувшихся фотографов. Ася, Ирина, Катя, Алексей, Александр, Андрей, Артур, Лев с радостью присоединились и буквально примчались в интернат - познакомиться с ребятами и обсудить идею. Когда у Андрея умер папа, он покинул проект, но продолжал помогать искать съёмочную площадку для своих героев. Миша оперативно заменил коллегу. Чехов-центр взял на себя огромную часть работы – костюмы, грим, парики, реквизит. Недостающие наряды в считанные дни сшили мастерицы-надомницы Ирина Кушнаренко и Светлана Бортновская. Театр кукол, клуб «Трюм», фотостудия «Счастливые люди», гастро-бар «Пастель», «Белка-Отель» стали местом съёмок. Салон «Тренди» взял на себя создание образа для участницы с самой тяжелой группой инвалидности. Елена Алмаева и Олег Бехтенев помогли с музыкальным реквизитом – микрофоном и гитарой для создания образа Элвиса Пресли. Краеведческий музей доверил этажерку и спинку от кровати полувековой давности - точь в точь как в фильме «Девчата». Аня Скуднова и Саша Никитина, ваша помощь в доставке реквизита и костюмов очень выручала. Люба Барабашова, спасибо за помощь и за то, что вовремя привезла на съёмочную площадку сбежавшую далматиниху Майю. «Столице» благодарность за то, что предоставили площадку для первого показа работ и помогли с выставочным оборудованием. Игорь Саяпин из «Ковчега» и Дарья Юн из «Индиго», спасибо за то, что согласились быстро, красиво и без денег напечатать фотографии – это бесценно. Я даже не могу про всех написать - это ещё очень много. 

Увидеть эти фотографии вживую можно будет на выставке в бизнес-центре «Сфера». Надеемся, она откроется перед Новым годом и Рождеством. 

 


ВИКА СЕНИВА – ОДРИ ХЕПБЕРН
фотографы Илона Ан, Екатерина Белякова

Вика - человек, которому ничто не может стать помехой  для яркой и насыщенной жизни – ни самая тяжелая группа инвалидности, ни жизнь в интернате. Она – пример не только для тех, кто болеет, но, прежде всего, для тех, кто здоров. Вика ведёт свой блог на astv.ru, общается с людьми через соцсети, много читает, обожает театр и кино. А ещё она - красавица, каких поискать. И на учебные занятия она ездила, как на праздник: в красивом платье, с макияжем и улыбкой. Причем, мейкап Вика делает сама.

 

ЛЮБА КРИВОНОС  - ПРИНЦЕССА ЖАСМИН
фотографы Илона Ан, Михаил Пыжов

Люба - человек, который всегда и во всём поможет, и сделает это от всей души. Такого отзывчивого, открытого, добродушного и дружелюбного человека ещё поискать. Она принесёт газеты пожилым постояльцам интерната, поможет навести порядок в учебном классе, предупредит о приходе артистов. Когда Люба начала заниматься с педагогом, скептики говорили, что в её возрасте и с её диагнозом невозможно даже запомнить буквы и ничего не выйдет. Но уже через год Любаша читала стихи на празднике.

 

АНДРЕЙ КАЗАЧКОВ – АЛАДДИН
фотографы Илона Ан, Михаил Пыжов

Андрей – один из лучших спортсменов интерната. Он очень упорный в достижении своих целей. Захотел стать крепким и накачанным – стал им. Природная худоба и инвалидность для Андрея – не помехи. Хотя работать над собой ему пришлось намного дольше, чем обычному человеку. Также Андрей подходит и к учебным занятиям – с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому за что не возьмётся, всё у него получается.

 

ВОЛОДЯ МАРТЕМЬЯНОВ – ЗОРРО
фотографы Илона Ан, Ася Пак

Володя – добрый, отзывчивый, живо интересующийся окружающим миром. Обожает задавать необычные вопросы.  А ещё он – добросовестный работник. Володю не раз подводила детская доверчивость – его обсчитывали в магазинах и на рынках нечестные продавцы. Но теперь, благодаря занятиям, он научился немного считать. В свободное время Володя занимается спортом и обожает разные медитации.


 



КРИСТИНА НОВИКОВА – ДЕВУШКА ЭПОХИ ГЭТСБИ
фотографы Илона Ан, Олег Эм

Кристина - очень живая, общительная девушка. С удовольствием работает, учится, занимается спортом. Обожает поездки на море.  Ей интересно всё. Нежностью и задором Кристина покорила парня, также живущего в интернате, и они поженились. Пока девушка привыкает к новой для неё роли жены, но у неё обязательно всё будет хорошо.

 

ОЛЕСЯ ГРИБ – ДЕВУШКА ЭПОХИ ГЭТСБИ
фотографы Илона Ан, Олег Эм

Олеся - очень серьёзная и ответственная. А ещё бесстрашная - никогда не даёт себя в обиду и защищает слабых. Но при этом ещё и стеснительная – учиться при всех ей сложно, поэтому берёт задания на дом и делает их уединённо в своей комнате. Обожает раскраски по номерам, которые учат счёту и распознаванию цветов. И просто очень любит рисовать. Кто знает, может, однажды ее работы признают мировыми шедеврами!


 


НАТАША ЗОРКОВА - ЗОЛУШКА
фотографы Илона Ан, Екатерина Белякова,

Наташа – нежная, трепетная, робкая девушка, которая всем сердцем нуждается в человеческом тепле и поддержке. Благодаря учёбе и спорту она поверила в себя и раскрылась.  Теперь с радостью бежит в музеи, на тренировки и просто – на прогулки. Только фотографироваться Наташа не любит. Но Катя и Илона сумели найти «ключик» к стеснительной девушке, и она позировала с удовольствием.

 

МАША СТЕПАНИЩЕВА – КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ НА КРЫШЕ
фотографы Артур Петросян, Илона Ан

Маша - очень ответственная, работящая, серьёзная девушка. У неё длительные отношения во всём – в работе (она трудится на одном месте уже долгое время), в личной жизни, в увлечениях. И привычкам она не изменяет. Но на фотопроекте Маруся раскрылась с совершено иной стороны – она была идеальна в роли весёлого хулигана Карлсона. «Тебе в театре играть нужно!» -  дружно посоветовали все после съёмок.
Видимо, пришла пора открывать в интернате театральную студию.

 


ОКСАНА ТАРАСОВА – ТОСЯ КИСЛИЦЫНА
фотографы Илона Ан, Алексей Пак

Оксана - удивительная девушка, очень обаятельная, трудолюбивая, добрая. С её лица почти никогда не сходит улыбка. Оксана, как и её соседка-подруга Олеся Гриб, обожает рисовать и раскрашивать. Поэтому задания от педагога они получают вместе и на двоих – так веселее, и можно подсказать друг другу непонятное слово или цифру. Так что ждём и совместную выставку картин.

 


СВЕТА ЗЫКОВА- ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК
фотографы Илона Ан, Ирина Ким

Света – самая младшая участница фотопроекта. В интернате она недавно, но уже успела обзавестись прозвищем «Стрекоза». Потому что с лёгкостью успевает всё - будто и вправду порхает с цветка на цветок. Света работает, занимается спортом, читает книги, обожает индийские фильмы. Она знает, что у неё проблемы с математикой, поэтому  регулярно ходит на занятия решать примеры. А ещё Света умеет делать «колесо» на руках и очень этим гордится.


 



ЖЕНЯ ДУГУШКИН – ЧЕЛОВЕК-ПАУК
фотографы Илона Ан, Ирина Ким

Женя – настоящий мистер Обаяшка, спортсмен-лыжник. За год тренировок достиг впечатляющих результатов и теперь готовится к зимним соревнованиям. Любит компьютерные игры и долгие прогулки. А вот сидеть за книгами и тетрадками - не очень. Поэтому мир Женя предпочитает познавать через опыты в лаборатории интерната. 


 



ЛЕНА ВЛАСИХИНА – ФИОНА
фотографы Илона Ан, Артур Петросян

Леночка – из ребят постарше. С удовольствием ходит на учебные занятия, читает стихи перед публикой, а ещё обожает игру «Монополия», благодаря которой учится считать деньги. Однажды Лена решила, что хочет похудеть – и стала ходить на тренировки. Теперь она добросовестно качает пресс, занимается скандинавской ходьбой. И у неё непременно всё получится.

 


ИГОРЬ СИРОТКИН – ЭЛВИС ПРЕСЛИ
фотографы Илона Ан, Александр Клубков

Игорь - самый старший участник фотопроекта, ему немного за 40. Соседи по интернату уважительно кличут его «Деда». И он соответствует этому прозвищу  – спокойный, добрый, рассудительный и очень мудрый. Советы, которые даёт Игорь, всегда вовремя и очень помогают. На занятия в интернатовской лаборатории он приходит самый первый. Опыты с жидкостями и кислородом, вулкан своими руками, сад кристаллов, строение Земли – ему интересна любая тема, он хочет знать всё! 

 


НАТАША ПРОВОЗИНА – КРУЭЛЛА
фотографы Илона Ан, Лев Ершов

Наташа – рассудительная, серьёзная и самостоятельная девушка. Любит походы на природу, особенно с ночёвкой на море, с удовольствием поёт под караоке. Наташа очень справедливая и всегда пытается разобраться в любой ситуации. Её мудрости позавидуют многие. А ещё с Наташей уже 15 лет живет её кошка Сара.

 


Обязательно посмотрите то, что осталось за кадром:)
 

 

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Автор: Ирина Свидерская, 15 ноября, в 11:45 +63
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Комментарии
Olga_23
Написано 15 ноября, в 11:55
Как здорово!
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+11
Ярославчик
Написано 15 ноября, в 12:05
Проект просто замечательный.
Очень крутой. Ребята молодцы...у них было столько радости, когда они смотрели на свои фотографии.
Ирина, Вам большое, просто огромное спасибо за эту идею и такой проект.
Ответить
+18
Любовь Барабашова
Написано 15 ноября, в 12:06
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+14
Sht@rm
Написано 15 ноября, в 12:15
Классный проект, Ирина большая умничка!!! А сколько радости в глазах этих всех людей
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+8
Irina
Написано 15 ноября, в 12:25
Очень-очень хорошее, нужное дело. Давайте продолжать!
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+12
Илона Ан
Написано 15 ноября, в 12:49
я до сих пор под впечатлением, это у меня праздник был! Ребятки такие теплые и юморные, уже как родные! Благодарю Ирину за то, что доверила мне воплощение части этого нужного фотопроекта!
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+18
Василиса_Я ^.^
Написано 15 ноября, в 15:20
Илона Ан, Илона, твои работы как всегда на высоте!!!
Ответить
+11
Елена Потапова
Написано 15 ноября, в 12:52
Здорово! Только не хватило фотографий. Хочется рассматривать еще и еще)
Ответить
+12
VLадимир
Написано 15 ноября, в 12:57
Спасибо Ирине, она просто молодец,а ребята какие здоровские.
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+12
НюНик_просто_Анна
Написано 15 ноября, в 13:00
Видела все фотографии на празднике, там же познакомилась с ребятами и девчатами. Солнечные, улыбчивые, искренние и доброжелательные, они производят очень хорошее, светлое впечатление. Проект великолепный, я не верила своим глазам! Огромное уважение и благодарность всем, кто принимал в нем участие и вложил в него силы и душу!
Ирине особенно и отдельно, это такой труд
Ответить
+22
Русалка Обыкновенная
Написано 15 ноября, в 13:31
Слов нет!

Все постарались! МОЛОДЦЫ!
Ответить
+7
Ирина Свидерская
Написано 15 ноября, в 13:36 Отредактированно 16 ноября, в 17:08
Русалка Обыкновенная, вот да! Не хочу присваивать чужих заслуг. Если бы не усилия ОЧЕНЬ многих людей, то ничего бы не было.
Ответить
+10
Olesya Bondarenko
Написано 15 ноября, в 13:58
Я просто проревела всю статью. Ира, твоя гениальность не знает преград. Удивительный проект. Мощный проект. Попадающий в самое сердце. Думаю, для некоторых из ребят, если не для всех, это событие станет самым ярким и волнительным воспоминанием в жизни.
Ответить
+11
Ирина Свидерская
Написано 16 ноября, в 17:11
Olesya Bondarenko, особенно приятно услышать похвалу от человека, который сам много волонтёрит и помогает инвалидам.
Ответить
+4
NIKizBYKW
Написано 15 ноября, в 14:00
Здорово, великолепно, необыкновенно.
Ответить
+6
Катерина Раченко
Написано 15 ноября, в 14:37
Просто великолепно! Какие все ребята красивые, сколько радости в их глазах!
Ответить
+6
Наталья Варламова
Написано 15 ноября, в 15:15
Ответить
+7
Оля Нагаева
Написано 15 ноября, в 15:17
У меня сейчас просто комок в горле, но это просто потому, что я безумно рада, что знакома с вами, Ирина!! Это потрясающий проект!! Спасибо всей команде за такую красоту!

Блин, я хочу быть Жасмин теперь!
Ответить
+13
Василиса_Я ^.^
Написано 15 ноября, в 15:26
Ирина, замечательный проект, просто восхитительный!
Всей огромной команде которая помогла осуществить эту идею искреннее спасибо!
Еще одно "Преображение" состоялось в лучшем виде! Ребята были очень довольны, у них так блестели глаза
когда им дарили подарки и вручали фотографии на которых они изображены!
Ответить
+13
Сергей Омшенецкий
Написано 15 ноября, в 16:47
У меня нет слов. Уже который день хожу и горжусь за свой остров. Какие вы все БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!
А еще благодаря этому проекту я узнал, что у Любы Барабашовой есть далматин)))))))))))))))))
Ответить
+13
ЭмДжей
Написано 15 ноября, в 16:48
Ирина,спасибо Вам огромное за то чудо,которое Вы подарили этим ребятам. Вы замечательная!
Ответить
+7
Светлана Кушнарёва
Написано 15 ноября, в 18:16
Как говорит моя дочь, добро делают просто так. Ира и вся команда, сотворившая это чудо - яркое тому подтверждение. Все объединились, потратили своё время и силы, даже и не подумав просить что-то взамен, а уж тем более брать какую-то плату. Как здорово, что рядом с нами очень-очень много хороших людей! Просто мы так редко проявляем себя... Спасибо Ире за то, что она стала "катализатором" добра!
Ответить
+16
Кузовков Владимир
Написано 15 ноября, в 19:25 Отредактированно 15 ноября, в 19:25
Огромное спасибо всем людям, принявшим участие в этом проекте. И отдельное спасибо Ирине за то, что сплотила этих людей для такого замечательного проекта.
Я видел как искрились от счастья глаза участников проекта. Уверен, в их жизни эта фотосессия стала огромным событием и дала им возможность почувствовать себя настоящими звездами. Это дорогого стоит.
Ответить
+13
Татьяна Сергеева
Написано 15 ноября, в 19:56
Земной поклон тебе, Ирочка
Ответить
+10
...
Написано 15 ноября, в 20:00
Удивительно!!!
Ответить
+9
Причуда
Написано 15 ноября, в 22:00
Очень-очень
хочется еще фотографий,что б детали рассмотреть. Фотографы сильные собрались!
Ответить
+6
Kudryavaya
Написано 15 ноября, в 22:10
Замечательный проект! Позитивный, добрый и очень трогательный!
Ответить
+4
Darya777
Написано 15 ноября, в 23:12
Душевно
Ответить
+2
Нина Шалфей
Написано 16 ноября, в 01:53 Отредактированно 16 ноября, в 02:11
Это самый добрый, милый и крутой проект, который я когда-либо видела... и это на Сахалине! Просто не передать словами, какие эмоции
Ответить
+10
ky-ky87
Написано 16 ноября, в 07:54
Очень круто!!!! Очень здорово, эмоционально и сильно!!! Браво всем участникам
Ответить
+5
Ягодка
Написано 16 ноября, в 09:22
Ирина Свидерская много говорить не буду,согласна с мнением всех моих друзей высказавшихся выше. Проект крутой, фото обалденные, ребята были счастливы, принявшие участие люди-молодцы, Ирина, Вы -супер!!
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+6
Елена Диденко
Написано 16 ноября, в 11:13
Вот говорят, что чудес не бывает, и очень ошибаюсь те, кто так говорят. Потому что Ирина и все-все-все причастные к этому проекту сотворили настоящее искреннее чудо!)
Спасибо огромнейшее за такой мощный, добрый, душевный и красивый проект, это потрясающе!
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+5
Татьяна БЛ
Написано 16 ноября, в 21:50
Самое доброе что я читала и просмотрела за последнее время! Низкий поклон организаторам и больше таких проектов! Единственное хотелось бы побольше фотографий.

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+4
Лунный цветок
Написано 17 ноября, в 21:19
Люди, вы восхитительны! Это так много команды, ярких личностей и потрясающих приятных открытий! Посмотрела немного у Наташи Русиновой и была приятно поражена тем, какие вы чудесные!)
Круэлла, кстати, тут этакая аристократка-зоозащитница, Элвис мало того что жив, так и кажется, что он начнет петь новую песню, Фиона же явно собралась куда-то на поиски новых приключений.. Так что, видимо, придется вам и новые истории писать, фотать и.. Чем кто не шутить может и снимать!))
Творчества вам. Успехов и красоты особенно душевной!
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+4
Елена Козина
Написано 18 ноября, в 12:57
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+1
annadv
Написано 18 ноября, в 15:12 Отредактированно 18 ноября, в 15:33
Обещала передать:)

Юлия Пегушина: очень трогательно
Татьяна Пятыгина: Прям новогодний проект с чудесным перевоплощением и подарками,прекрасные фото с искренними лицами и эмоциями
Марина Москалюк: Просто супер! Передай автору наши восторги.
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+1
Елена Акшенцева
Написано 18 ноября, в 23:27
Здорово,просто класс!!! Мои мои искренние поздравления участникам и всем творческим людям, которые придумали этот необычный сказочный проект! Какое счастье, что среди нас есть люди, которые не разучились мечтать!!!
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+1
Muthaphukkin_G
Написано 23 ноября, в 22:28
Наталья Русинова, тебе респект не меньший!
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+1
Lina
Написано 24 ноября, в 10:48
Какие молодцы! И какой красивый проект и его участники! И организаторы не менее красивы :о))
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+1
Mohnatyishmel
Написано 26 ноября, в 20:41
два года назад у меня были проблемы с компьютером, не могла распечатать документы, уж не помню как обратилась к парню в инете за помощью, вопрос был решен, то что не могли сделать спецы большого холдинга, решил парнишка из Ю-Сахалинска просто дав нужный совет и сказал как это надо сделать, я обязательно решила отблагодарить, пришлось немного по уговаривать... и вот ко мне в офис заходит Дмитрий. Я человек с мед образованием и сразу увидела сколько труда было, просто прийти, я еще много могу говорить про этого человека у которого активная жизненная позиция затмевает диагноз.
Тогда планировался выезд инвалидов на море и я предложила фотосессию для выезжающих, объяснила, что каждый человек прекрасен, а фотограф может поймать такой момент где будет: счастье, романтика, ветер и тд. Устроить её прямо там на берегу... он обиделся, сказал что это просто не этично и мы больше не общаемся.
Ребята ВЫ молодцы!!! Вы воплотили мою мечту в реальность, ВЫ подарили радость этим людям! Жаль что обошлось без меня. Огромное ВАМ спасибо за ваш труд. Могу твердо заявить, у всех участников проекта есть ДУША.
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yuliya_r
Написано 30 ноября, в 20:09
Спасибо Вам, всей Вашей команде, которая подарила этим людям моменты счастья. Они дорого стоят. Спасибо!
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