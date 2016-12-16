Зачем нужна банковская карта «МегаФона»?

В октябре этого года компания «МегаФон» предложила своим абонентам уникальный продукт – банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона. Карта станет ключиком к использованию денежных средств, которые абоненты вносят в виде платы за сотовую связь. Вроде ничего особенного, но если подробнее разобраться, то для абонента открываются дополнительные возможности для управления своим счетом.

Безусловно, банковскими картами сегодня никого не удивишь, каждый имеет в своем кошельке пару, а то и «тройку» банковского пластика. Зарплатная карта, кредитная карта, карта для погашения ипотеки – вот нехитрый набор среднестатистического жителя Дальнего Востока, да и всей России. При этом у каждой карты – свое предназначение. Кредитка – на случай непредвиденных трат, зарплатная карта – для текущих платежей. Казалось бы, зачем нужна еще одна карта, да еще привязанная к счету мобильного телефона? Мы насчитали, как минимум, пять причин, почему эта карта так необходима абоненту «МегаФона». Итак, начнем по порядку.

На случай непредвиденных трат. Карта сотового оператора может пригодится, если вдруг на зарплатной карте закончились деньги, а на счете телефона они есть. А вы забыли взять зарплатную карту с собой в магазин. Если нужно оплатить небольшую покупку, а наличных нет, тогда карта «МегаФона» снова выручит.

Для расчетов на интернет-сайтах. Как правило, при покупке билетов, оплате гостиниц и туров, заказе трансферта на различных интернет-порталах есть риск «засветить» данные своей основной или кредитной карты. Карта «МегаФона» - отличная альтернатива. При этом на нее можно положить ровно столько денег, сколько потребуется для оплаты покупки. Эту карту можно привязать и к мобильным приложениям, к примеру, вызова такси, покупки фильмов и книг. Эту же карту можно взять с собой в поездку по странам Юго-Восточной Азии, где не рекомендуют расплачиваться своими основными или, тем более, кредитными картами. А этой – в самый раз. На карту «МегаФона» проще и дешевле сделать перевод, если вдруг денег окажется недостаточно.

Для экономичных переводов. Бывают ситуации, когда кто-то из домашних или вы сами поехали в отпуск, санаторий, на зарубежный курорт, и срочно понадобились деньги. Переводы с карты на карту «МегаФона» производятся без комиссии, более того, в режиме реального времени. Ведь для пополнения карты необходимо всего лишь пополнить баланс телефона. Налицо – экономия времени и денег. Карту также можно использовать для получения переводов – оплаты за произведенные работы и услуги. Работодатель может просто пополнить номер вашего мобильного телефона, а вы воспользоваться деньгами. Таким же образом вы можете отдавать долги, вносить платежи или оплачивать работу, к примеру, нянь, разнорабочих, репетиторов, инструкторов. Для этого нужно только пополнить их счет телефона. Понятно, что в этом случае и у них должна быть карта оператора.

Дополнительный доход. На остаток средств, находящихся на балансе сотового телефона от 500 рублей до 200 тысяч рублей начисляются проценты. То есть ваши деньги, которые остаются на счете, продолжают работать и приносят вам дополнительный доход. Процентная ставка сопоставима со ставками в крупных российских банках. Так, за год доход на максимальную сумму 200 тысяч рублей составит - 16 тысяч рублей. Согласитесь, лишними такие деньги не будут. Так что думать о том, где открыть вклад, уже не придется.

Заработать на тратах. Оплачивая покупки, товары и услуги в партнерской сети оператора, можно получить возврат наличных до 10% от суммы покупки.

Кроме всего сказанного, есть еще ряд доводов, зачем абоненту «МегаФона» нужна банковская карта.

Во-первых, выпуск и обслуживание карты международной платежной системой «MasterCard» бесплатное. Не многие банки сегодня могут предложить такие условия. Более того, к одному счету можно оформить до 10 карт.

Во-вторых, карту очень легко пополнить, достаточно лишь пополнить счет своего мобильного телефона. Это можно сделать в любом месте и в любое время, любым удобным способом. И не только сам владелец карты, но и его друзья, родственники, коллеги.

В-третьих, абоненту оператора карту можно получить в любом фирменном салоне в момент обращения, не надо ждать 7-10 дней, как при выпуске карты в банке. Тем, кто хочет оформить карту, но не является абонентом, достаточно приобрести sim-карту и подписать договор.

В-четвертых, родители могут бесплатно оформить карту своему ребенку, прикрепив ее к своему личному счету. Согласитесь, для ребенка очень важно получить свой собственный опыт управления финансами в раннем возрасте. При этом родители всегда смогут контролировать расходы и траты своего чада при помощи sms-информирования. Есть еще один практичный довод «за». Наличные деньги, которые родители дают младшим школьникам можно потерять, их могут украсть или отобрать. Если ребенок потеряет карту, то деньги останутся целы, ведь карта – это всего лишь доступ к счету мобильного телефона.

В-пятых, такую карту могут получить абоненты сотового оператора – нерезиденты, то есть мигранты, которые легально работают на территории нашей страны. Они могут использовать банковскую карту для перечисления переводов родным, а также получения вознаграждения за выполненные работы и услуги. Банки, как правило, карты им не выпускают.

За первые месяцы новый продукт «Банковская карта «МегаФона» уже завоевал популярность у многих наших абонентов. И это не удивительно, ведь они приняли такое решение, потому что оценили все преимущества и удобство мобильного пластика.

Между прочим, мнение о том, что свои повседневные траты мы сможем оплачивать при помощи смартфона, далеко не фантастичны. Во всяком случае, работу над этим ведут специалисты и в нашей стране, и за границей. Так что технологии не стоят на месте, и мы должны развиваться вместе с ними.

Как получить карту «МегаФона»?

Абоненты линейки тарифов «Все включено» могут получить карту бесплатно. Годовое обслуживание карты - бесплатное для всех абонентов «МегаФона».

Оформление и получение за пять минут в любом фирменном салоне «МегаФона» по всей России, не забудьте взять паспорт. Возможность активации карты в любой момент: нужно позвонить по номеру 5555, после чего ею можно сразу пользоваться.

Бесплатное удобное мобильное приложение доступно на всех операционных системах: iOs, Android и WindowsPhone.

В каких случаях карта может быть полезна:

Быстрый перевод кому-то – оплата за работу фрилансеру, срочный перевод денег близкому человеку, у которого закончились деньги, возврат долга за обед.

Оплата в интернете, когда вы не хотите светить свою основную карту.

Первая карта вашего ребенка. На свой номер можно оформить до 10 карт и раздать родственникам (пожилые родители, дети и т.д.). Вам будут приходить уведомления обо всех тратах.

Карта в поездку. Если боитесь потерять/засветить в отпуске основную карту, можно взять карту МегаФон. Удобно пользоваться и пополнять.

Привязка в мобильных приложениях (Gett, Uber, AppStore и т.д.).

Карта эмитирована ООО Банк «Раунд».