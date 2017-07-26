Сахалинские экстремалы успешно выступили на фестивале Prim Games в Приморье

Команда сахалинских велосипедистов BMX впервые в истории островного экстремального уличного спорта приняла участие в крупном дальневосточном фестивале на побережье бухты Шамора. Сборную острова в бухте Лазурной (Шамора) представили тренеры проекта «Школа уличного спорта» Егор Антошин, Максим Чусовитин, Илья Епифанов, Егор Гуреев и один из сильнейших биэмиксеров Южно-Сахалинска Виктор Козлов. Об этом сообщают создатели "Школы уличного спорта".

«Prim Games» – пляжный фестиваль экстремальных видов спорта объединил более двух тысяч участников из Приморского края, Сахалинской области, Красноярского края, Москвы и Екатеринбурга. Всего за два дня площадка собрала около десяти тысяч зрителей. Фестиваль охватил такие направления, как акробатика, slackline, skate, bmx, трикинг, танцы, workout, wakeboard, волейбол, гандбол, рэгби, фрисби. В рамках мероприятия прошли открытые уроки, показательные выступления, соревнования, батлы, игры, живые выступления местных и приглашенных групп и диджеев. Сахалин был представлен командой любителей трюковых велосипедов BMX, а также единственным участником танцевального баттла.

Островным экстремалам было вдвойне сложнее выступать среди лучших райдеров Дальнего Востока и Сибири – катать пришлось в специально построенном для Prim Games скейтпарке, аналогов которого пока нет на острове. Отработав трюки буквально за пару дней в скейтпарках Владивостока, сахалинцы поразили всех судей и гостей стилем катания. В первый день из пяти сахалинцев в финал в категории «Юниоры» прошли сразу трое - Егор Гуреев, Виктор Козлов и Егор Антошин. В финале первая же попытка явного кандидата в призовую тройку Егора Антошина окончилась неудачей – при приземлении он упал и получил травму, после которой врачи запретили ему выступать. Шанс войти в историю первого дальневосточного фестиваля Prim Games на все 100% использовал Виктор Козлов – его нестандатный стиль отметили все судьи и организаторы, а полученных за трюки баллов хватило, чтобы занять второе место! Егор Гуреев остался вне призеров, но он тоже отметился стильными трюками, многие из которых не делает большинстве райдеров Дальнего Востока.

«Мы очень довольны результатом поездки. Это первый подобный опыт, и он показывает, что островное уличного движение благодаря проекту «Школа уличного спорта» оживилось и парни выросли в своем мастерстве, - отметил Иван Бутаков, руководитель проекта «Школа уличного спорта». – Мы взяли на себя все расходы по поездке парней, но они несравнимы с той пользой, которую принесет выезд ребят во Владивосток. Наши экстремалы уже заряжены на прогресс, готовы строить скейтпарки в Южно-Сахалинске, они почувствовали свои силы и хотят катать еще лучше уже этой осенью на фестивале «Мосты», который соберет сильнейших экстремалов всего Дальнего Востока. Что уж говорить, просто отмечу, что и до соревнований, и после они и днем, и ночью катались в скейтпарках Владивостока – у нас таких фигур и условий пока нет».

Другому сахалинцу – представителю островной танцевальной школы Евгению Чеплыгину удалось пробиться в полуфинал в номинациях «Hip-hop» и «All styles». Как еще отмечают организаторы поездки, в ближайшее время все любители экстремального спорта, современных танцев и иных популярных спортивных направлений соберутся на площадках второго фестиваля уличного спорта в Южно-Сахалинске, который состоится 12 августа – в День физкультурника. Программу и прием заявок в ближайшее время озвучат организаторы – министерство спорта и молодежной политики, «Школа уличного спорта», сахалинская федерация баскетбола и другие партнеры.