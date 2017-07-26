Жители «Эдема» в Южно-Сахалинске разработали план благоустройства своего двора

Ход реконструкции улицы Физкультурной в Южно-Сахалинске проверил губернатор островного региона Олег Кожемяко. Строителям осталось завершить благоустройство тротуаров, установку наружного освещения и провести озеленение газонов.

Встречая главу региона в своих дворах жители микрорайона «Эдем» наперебой спешили рассказать главе региона о своих насущных проблемах. Одни сетовали на нехватку парковочных мест в округе, другие жаловались на отсутствие детских площадок и цветников. Присутствующие среди жильцов микрорайона участники вновь образованного территориального общественного самоуправления (ТОС) рассказали, какие инициативы граждан они готовы воплотить в жизнь самостоятельно.

- Мы много слышали о ТОС и решили изучить все «за» и «против» ее создания в нашем микрорайоне. Положительный результат не заставил себя долго ждать, на нас сразу обратили внимание местные власти, депутаты, стали помогать, подсказывать. Мы уже разработали проект благоустройства наших дворов. Начнем, безусловно, с детских и спортивных площадок, позже займёмся организацией парковки. Каждый день к нам обращаются все новые и новые молодые и инициативные жители «Эдема» с предложением внести свой вклад в развитие нашей территории, - поделился Ефим Верас,один из участников ТОС.

Губернатор пообещал активным жителям «Эдема» поддержку и поручил руководству городской администрации в дальнейшем оказывать содействие участникам ТОС.

- Радует, что горожане чаще становятся участниками территориального общественного самоуправления и вкладывают свои силы и средства в развитие собственных дворов. Такие инициативы мы готовы всячески поддерживать, -подчеркнул глава региона. - В целом, могу отметить, что работы по благоустройству Южно-Сахалинска набирают обороты. Задан высокий темп по комплексному ремонту улиц, инженерных сетей, дворовых территорий, жилого фонда города. Безусловно, по ходу строительства появляются и отдельные просьбы от жителей, по тем или иным деталям благоустройства, власть на них реагирует, прислушивается.

В ходе рабочей поездки Олег Кожемяко проверил также как ведутся работы по благоустройству двора по улице Сахалинской (дом 1, 3, 5). К сентябрю здесь появится новый асфальт, зеленые насаждения и большая детская площадка, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.